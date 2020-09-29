Меню
В мире
Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуану
Авторская колонка
29 сентября 2020, 23:35
Дмитрий Быков: Нагорно-карабахская проповедь
Быков Дмитрий

Российский писатель, журналист, поэт, кинокритик, биограф Б. Л. Пастернака.

Все авторы

Дмитрий Быков: Нагорно-карабахская проповедь

Дмитрий Быков: Нагорно-карабахская проповедь

Вопрос о том, кто более достоин Нобелевской премии мира – Путин или Навальный, – померк на фоне обострения карабахского конфликта.

Нобелевской премии мира достоин будет тот, кто погасит Карабах, а его нельзя залить деньгами и даже разрулить посулами. Он тлел и в советское время, когда общий гнет власти несколько нивелировал межнациональные проблемы, – но я не представляю, какой общий гнет, кроме инопланетного, способен их уравновесить сегодня.

Перестройку съел национальный вопрос, не знаю, кто будет сегодня с этим спорить. Карабахский конфликт на моих глазах превращал вменяемых и талантливых людей, способных мирно обсуждать любые другие проблемы, в фанатиков, глухих к аргументам. Я это наблюдал в армии, где служил с армянами и азербайджанцами, и в журналистике, где в девяностые годы работал вместе с теми и другими; у них было по десятку лет московского стажа, но стоило заговорить о Карабахе – в глазах у них что-то неуловимо менялось.

Карабах – он же Арцах – на протяжении тридцати лет позволял Армении и Азербайджану отвлекать народное внимание от любых внутренних проблем – и в этом плане был даже, пожалуй, удобен, – но палка эта о двух концах. Единственный реальный вклад в прекращение конфликта Москва внесла, на мой взгляд, когда режиссер Инна Туманян обнялась на ступеньках Дома кино со сценаристом Рустамом Ибрагимбековым: «Неужели мы с тобой тоже поссоримся?!» Не поссорились. Но и тогда находились люди, которые назвали такое поведение предательством.

Мне же кажется, что национальная интеллигенция предает себя, когда позволяет себя увлечь на путь межнациональной розни и территориального спора; когда разрывает свои связи и отказывается от контактов под предлогом памяти о трагедиях Баку и Сумгаита. Это и есть подлинное предательство статуса – потому что, если интеллигенты, лучшая часть народа, теряют человеческий облик, заговаривая о территориальной, национальной, религиозной проблеме, приходится признать, что падение наше катастрофично и необратимо. Советский Союз, при всех его минусах, презирал пещерный национализм; сегодня некому даже напомнить о том, что еще сорок лет назад разыгрывание национальной карты в любой полемике считалось неприличным.

И пока в России и ее окрестностях не вспомнят об этих старых советских правилах, боюсь, нам не видать Нобелевской премии мира. Потому что миротворцы не рождаются в сумрачных пространствах, где даже самого упертого праведника легко превратить в зверя, задав ему вопрос, чей Карабах, чей Крым… и далее, боюсь, везде.

Источник - ИД "Собеседник"

Сейчас на главной
Ограничивать права и свободы граждан не разрешалось
карантин
Ограничивать права и свободы граждан не разрешалось
Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению жалобу на действия глав регионов, которые своими указами ограничивали передвижение граждан во время пандемии коронавируса
МКАД признали самой аварийно-опасной магистралью в столице
Дороги России
МКАД признали самой аварийно-опасной магистралью в столице
Столичная Госавтоинспекция назвала Московскую кольцевую автодорогу самой аварийной и опасной магистралью города. По данным ведомства, по статистике на МКАДе гибнет больше всего людей в результате ДТП
МВД предлагает официально запретить ездить на летней резине зимой
ПДД
МВД предлагает официально запретить ездить на летней резине зимой
Соответствующий запрет уже прописан в техническом регламенте Таможенного союза, однако для применения этой нормы на практике она должна была быть закреплена в российском законодательстве
Роспотребнадзор рекомендовал работодателям отменить все корпоративные мероприятия
карантин
Роспотребнадзор рекомендовал работодателям отменить все корпоративные мероприятия
Роспотребнадзор рекомендовал руководителям предприятий отменить все корпоративные мероприятия и проследить за тем, чтобы их работники избегали участия в других массовых мероприятиях
Биржевой курс евро вырос до 93 рублей, а курс доллара - до 80 рублей
валюта
Биржевой курс евро вырос до 93 рублей, а курс доллара - до 80 рублей
Российский рубль продолжает падать по отношению к основным мировым валютам. В ходе торгов на Московской бирже евро преодолел отметку в 93 рубля, а доллар торгуется по 80 рублей
Общество
Счетная палата назвала «катастрофической» ситуацию с мусором в России
Счетная палата проверила российские полигоны ТБО и заявила о «близкой к катастрофе» ситуации с мусорными отходами. По данным ведомства, уровень переработки отходов не превышает 7%, а свыше 90% мусора по-прежнему отправляется на полигоны
Власти Москвы объявили двухнедельные каникулы в школах из-за роста заболеваемости COVID-19
карантин
Власти Москвы объявили двухнедельные каникулы в школах из-за роста заболеваемости COVID-19
Соответствующее решение было принято по рекомендации санитарных врачей для сокращения контактов между детьми и снижения заболеваемости коронавирусом
Покупайте сегодня - завтра будет дороже
карантин
Покупайте сегодня - завтра будет дороже
В Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом спрос на защитные маски вырос на 100%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные крупных интернет-магазинов Wildberries и Ozon
Пандемия не закончилась, бюрократия возвращается
карантин
Пандемия не закончилась, бюрократия возвращается
В России с 1 октября перестанет действовать упрощенный порядок взаимодействия граждан и государственных организаций, который был введен в связи с пандемией коронавируса
Основания для пессимизма нет
коронавирус
Основания для пессимизма нет
Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что в октябре Россия снова выйдет на плато, хотя сейчас и фиксируется рост новых случаев заражения коронавирусом
Евросоюз согласовал новые санкции из-за строительства Керченского моста
антироссийские санкции
Евросоюз согласовал новые санкции из-за строительства Керченского моста
Дипломатический источник ТАСС сообщает, что послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины двух человек и четырех компании
Российским спутникам ГЛОНАСС предрекли деградацию из-за санкций
ГЛОНАСС
Российским спутникам ГЛОНАСС предрекли деградацию из-за санкций
Российская глобальная навигационная спутниковая система может деградировать в случае неудачной реализации программы импортозамещения, которая была объявлена в связи с введением санкций против РФ
Соцсеть Twitter удалила из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости
СМИ
Соцсеть Twitter удалила из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости
Социальная сеть удалила из поисковой выдачи аккаунт государственного информагентства. Это означает, что пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах
Россияне за последние четыре года стали меньше доверять телевидению
СМИ
Россияне за последние четыре года стали меньше доверять телевидению
В России снизилась доля граждан, которые доверяют телевизору и новости предпочитают узнавать из телепередач. Согласно опросу, проведенному «Левада-центром», новости из телевизора узнают 69% россиян
В России за сутки выявили 8 135 новых случаев заражения коронавирусом
коронавирус
В России за сутки выявили 8 135 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки официально зарегистрировали еще 8 135 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала наблюдения выросло до 1 159 573 человек
Сына экс-губернатора Иркутской области задержали по делу о мошенничестве
сергей левченко
Сына экс-губернатора Иркутской области задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали депутата Законодательного собрания Иркутской области и сына бывшего губернатора этого региона Сергея Левченко Андрея. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
Российские медики начинают серию протестных акций «Заплатите за COVID!»
коронавирус
Российские медики начинают серию протестных акций «Заплатите за COVID!»
В подмосковных Мытищах возле здания городской администрации началась серия одиночных пикетов в рамках Всероссийской акции медработников «Заплатите за COVID!»
Глава непризнанной республики Нагорный Карабах объявил военное положение и мобилизацию
нагорный карабах
Глава непризнанной республики Нагорный Карабах объявил военное положение и мобилизацию
Президент непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян объявил военное положение и мобилизацию всех мужчин старше 18 лет в связи с военным конфликтом с Азербайджаном