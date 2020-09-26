Андрей Милованов: Я не могу просить Президента проверить конституционность закона, но кого как не Президента РФ я могу просить принять меры для обеспечения функционирования органов государственной власти
Открытое письмо Президенту РФ по поводу штрафов за самоизоляцию
Уважаемый Президент России, обращаюсь к Вам как к гаранту Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, обращаюсь как к лицу, обеспечивающему согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
Обращаюсь к Вам как человек и гражданин, искренне верящий в верховенство Основного закона и столкнувшийся с беззаконьем.
Уверен, что у Президента России много важных дел, поэтому постараюсь предельно кратко и последовательно описать Вам проблему, которая по странному стечению обстоятельств никак не может разрешиться без вмешательства гаранта Конституции.
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С апреля 2020 года миллионы людей по всей стране были оштрафованы за нарушения режима повышенной готовности, из которых сотни тысяч постановлений вынесены в Москве на основании Закона города Москвы №45 от 21.11.2007 года "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" в редакции Закона г. Москвы от 1 апреля 2020 г. N 6.
И, хотя эти постановления вынесены на основании закона, они являются незаконными, противоречат Конституции России, нарушают права граждан и буквально парализуют функционирование органов государственной власти.
Я не могу просить Президента проверить конституционность закона, не могу просить Президента о защите конституционных прав граждан, ведь для этого созданы другие органы власти, но кого как не Президента РФ я могу просить принять меры для обеспечения функционирования органов государственной власти, чьей обязанностью является проверка законности и защита прав граждан.
1. В Конституции России есть пункт "о" ст. 71, согласно которому процессуальное законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ к ведению Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях относится установление порядка производства по делам об административных правонарушениях, в том числе установление мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Предметы ведения субъектов Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях установлены ст. 1.3.1 КоАП РФ.
Таким образом, законом города Москвы не может устанавливаться порядок производства по делам об административных правонарушениях, который не установлен КоАП РФ.
Но Законом города Москвы №45 от 21.11.2007 года "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" в редакции Закона г. Москвы от 1 апреля 2020 г. N 6 в нарушение приведенных положений Конституции РФ и КоАП РФ установлен особый порядок производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 3.18.1 КоАП Москвы.
Это, казалось бы, очевидное нарушение Конституции РФ и КоАП РФ, к сожалению, никак не могут заметить ни прокуратура, ни суд.
2. Положения части 1.1. статьи 16.6 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» были оспорены в Московском городском суде, но после многочисленных отложений рассмотрения жалобы судом прекращено производство в связи с тем, что "права административных истцов не затрагиваются, к ним не применялись меры ответственности".
Отказываясь рассматривать жалобы граждан на этот противоправный закон, Московский городской суд указал: "Оспариваемые положения нормативных правовых актов не явились основанием для возникновения каких-либо прав и обязанностей у административных истцов; нарушения их прав, свобод и законных интересов не повлекли; какие-либо неблагоприятные последствия правового характера, вызванные наличием оспариваемой нормы у административных истцов не возникли".
Однако с апреля по сентябрь 2020 года на основании этого закона были вынесены сотни тысяч постановлений об административных правонарушениях. Это сотни тысяч фактов незаконного привлечения граждан к административной ответственности, которые отказывается заметить Московский городской суд.
3. По смыслу статей 15 (часть 1), 17, 18, 19, 120, 126 Конституции РФ Пленум Верховного Суда РФ полномочен давать судам общей юрисдикции разъяснения по вопросам применения законодательства.
Это правомочие направлено на поддержание единообразия в толковании и применении норм права судами общей юрисдикции и является одним из элементов конституционного механизма охраны единства и непротиворечивости российской правовой системы.
21 апреля 2020 года Верховным Судом РФ был утвержден Обзор № 1 по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
И с учетом разъяснений, указанных в «Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1» действия/бездействие граждан, в отношении которых были составлены постановления об административных правонарушениях, не могли быть квалифицированы по ст. 3.18.1 Закона г. Москвы от 21.11.2007 N 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».
Но эти сотни тысяч постановлений органами государственной власти Москвы вынесены именно по ст. 3.18.1 Закона г. Москвы от 21.11.2007 N 45. То есть они вынесены в нарушение Конституции РФ, федеральных законов и разъяснений Верховного Суда РФ.
Они вынесены так, будто ни Конституция, ни федеральные законы, ни разъяснения Верховного Суда должностным лицам Правительства Москвы не указ. Они вынесены так, будто у должностных лиц Правительства Москвы есть какие-то свои указы, обладающие высшей юридической силой. И это прямо противоречит статье 15 Конституции РФ.
4. В соответствии со ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Согласно ст. 49 Конституции РФ неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Согласно ст. 50 Конституции РФ никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.
Как можно разом нарушить все указанные конституционные гарантии? Можно невиновных граждан заочно признать виновными в совершении административных правонарушений, указав, что это сделано в автоматическом режиме.
Можно делать вид, что постановления выносятся в автоматическом режиме средствами, которые конструктивно не предназначены для фиксации таких нарушений. Можно даже писать в постановлениях, что эти средства сертифицированы и прошли поверку для фиксации таких нарушений, хотя не существует даже проекта методических рекомендаций по такой сертификации и поверке.
Можно сделать вид, что граждане могут обжаловать неправильные постановления, доказав свою невиновность или отсутствие события правонарушения. Да, можно, забыв о презумпции невиновности, возложить на граждан обязанности по доказыванию собственной невиновности.
Можно сделать специальный сервис, с помощью которого граждане обжалуют постановления в электронном виде, никак не фиксировать эти обращения, а спустя пару месяцев заявить, что эти граждане не обращались с жалобами.
5. Статья 3 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" говорит о признании обязательности исполнения на всей территории Российской Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу.
А статья 6 названного федерального конституционного закона говорит, что законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения судей и судов Российской Федерации являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, должностных лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом.
В связи с этим представляется неправильным, что должностные лица органов государственной власти Москвы на протяжении вот уже трёх месяцев позволяют себе не исполнять и откровенно игнорировать запросы районных судов о предоставлении материалов дел об административных правонарушениях.
В силу положений ст. 30.1 - 30.7 КоАП РФ районные суды, для рассмотрения жалоб на постановления об административных правонарушениях должны истребовать материалы дел из органов, вынесших обжалуемые постановления. А эти органы в силу тех же положений КоАП РФ и приведенных норм федерального конституционного закона обязаны такие материалы предоставлять судам.
Но эти органы государственной власти не предоставляют материалы дел и не исполняют запросы судов, что делает невозможным рассмотрение судами жалоб граждан на постановления об административных правонарушениях.
6. Статья 35 Конституции России устанавливает, что право частной собственности охраняется законом. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Но органам государственной власти, игнорирующим положения КоАП РФ и запросы районных судов, рассматривающих жалобы граждан, удается лишать граждан не только собственности, но и веры в правосудие.
По смыслу положений ст. 31.1, 31.3, 32.2 КоАП РФ недопустимо исполнение постановления по делу об административном правонарушении до вступления такого постановления в законную силу. При этом постановление об административном правонарушении, которое в установленном законом порядке обжаловано и рассматривается районным судом, не может считаться вступившим в законную силу.
Тем не менее, должностные лица органов государственной власти Москвы в нарушение приведенных положений закона направляют обжалуемые гражданами и рассматриваемые судами постановления об административных правонарушениях для принудительного исполнения в ФССП России.
И ФССП России взыскивает с граждан денежные средства по не вступившим в законную силу постановлениям об административных правонарушениях.
7. Нужно ли говорить о том, что недопустимо привлекать к ответственности за правонарушения, которых не было и не могло быть?
Игнорируя факт обжалования постановлений об административных правонарушениях и судебные запросы, органы государственной власти Москвы составляют протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении лиц, чьи жалобы на постановления об административных правонарушениях еще рассматриваются судами.
То есть граждан привлекают к ответственности за нарушение срока уплаты административных штрафов, срок уплаты которых еще даже не начал исчисляться.
8. В соответствии со ст. 52 Конституции России права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Статья 53 Конституции России гарантирует право каждого на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
В связи с тем, что органы государственной власти Москвы не передают в суды материалы дел, необходимые судам для рассмотрения жалоб граждан, а также в связи с направлением этими органами обжалуемых постановлений для принудительного исполнения суды в попытке хоть как-то защитить права и законные интересы граждан вынуждены предлагать отмену обжалуемых постановлений об административных правонарушениях без рассмотрения жалоб по существу по основанию, предусмотренному ст. 2.9 КоАП РФ - в связи с малозначительностью.
Таким образом, граждан, которые вынуждены в судах доказывать свою невиновность и отсутствие события и состава правонарушения, усилиями должностных лиц органов власти Москвы поставили перед выбором: добиваться правосудия, лишившись собственности, либо согласиться с необоснованным обвинением и возможно избежать взыскания штрафов.
При этом малозначительность не является реабилитирующим основанием отмены постановления об административном правонарушении. Граждане, которые под угрозой взыскания штрафов вынуждены соглашаться на малозначительность, лишаются права на возмещение вреда, причиненного им незаконным привлечением к ответственности.
9. В соответствии со ст. 54 Конституции России никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением.
Московский городской суд фактически отказался проверять законность Закона г. Москвы от 1 апреля 2020 г. N 6, посчитав, что какие-либо неблагоприятные последствия правового характера, вызванные наличием оспариваемой нормы у административных истцов не возникли.
Но в судебном постановлении по этому делу указано и другое основание для того, чтобы не проверять законность указанного закона.
Тут не могу не процитировать Определение Московского городского суда от 18 августа 2020 года по административному делу № 3а-3878/20:
"Судом установлено, что оспариваемые административными истцами положения применялись к владельцам транспортных средств, допустившим нарушение установленного порядка передвижения на территории города Москвы, не оформившим цифровой пропуск в соответствии с Указом Мэра Москвы от 11 апреля 2020 года № 43-УМ «Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве». Вместе с тем, данный Указ Мэра № 43-УМ утратил силу с 09 июня 2020 года в связи с принятием Указа Мэра от 08 июня 2020 года № 68-УМ. Таким образом, применение оспариваемых положений в настоящее время невозможно в связи с утратой нормативным правовым актом юридической силы."
То есть был незаконный закон, который позволял привлекать к ответственности за нарушения незаконного указа. Потом указ отменили, а закон не отменили.
Суд решил, что в связи с отменой пропускного режима на момент рассмотрения дела Закон г. Москвы от 1 апреля 2020 г. N 6 перестал нарушать что бы то ни было.
Но, во-первых, этот закон продолжает применяться, и на основании его положений граждан продолжают привлекать к административной ответственности, а во-вторых, этот закон применялся в период действия пропускного режима.
Отмена мэрского указа не отменяет закон и не отменяет того факта, что этот закон противоречит Конституции РФ, федеральным законам и нарушает права граждан.
К тому же лица, применяющие этот закон, почему-то считают, что все вокруг должны поверить в то, что эти постановления выносились и выносятся в автоматическом режиме.
Вот вы верите, что у должностных лиц московского правительства искусственный интеллект, что они не люди, а специализированные аппаратно-программные комплексы, предназначенные для автоматической фиксации административных правонарушений?
Нет, многие уже подозревают, что они нелюди, но чтобы комплексы с искусственным интеллектом...
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Уважаемый Президент России, обращаюсь к вам как к лицу, обеспечивающему согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, потому что органы государственной власти не функционируют.
У меня к Вам всего три просьбы, которые вряд ли отнимут у вас много времени.
Во-первых, Вы можете попросить должностных лиц московского правительства, наконец, исполнить судебные запросы и предоставить в районные суды материалы дел об административных правонарушениях.
Они обязаны это делать, но почему-то не делают.
Во-вторых, Вы можете попросить прокуратуру обратить внимание на многочисленные жалобы граждан, поступившие в органы надзорного ведомства с апреля 2020 года.
Да, весной прокуратура была занята важным делом - расследовали трагедию на перевале Дятлова. Вроде бы разобрались, там вроде бы люди замерзли. А тут нарушаются федеральные законы, Конституция и права граждан, тут тоже нужно разобраться.
В-третьих, я как гражданин России не могу просто так взять и обратиться в Конституционный Суд с жалобой на нарушение Конституции РФ, и в Верховный Суд просто так обратиться не могу.
Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным в конкретном деле. И вот ведь какая штука: суды пока не имеют возможности выдать мне официальный документ, подтверждающий применение обжалуемого закона при разрешении конкретного дела, потому что у судов нет материалов дел. Такая вот ирония судьбы.
Но Президент России может без всяких справок обратиться в Конституционный Суд и в Верховный Суд Президент России может обратиться. Хотя мнение Верховного Суда, как Вы могли заметить, тут не очень ценят.
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Обращение Президенту направил. Надеюсь, что соответствующие меры будут приняты. Не так много я прошу...