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25 сентября 2020, 13:39
Александр Шестун: Только при наличии независимых судей у нашей страны появится будущее и достойное место в мире
Шестун Александр

Экс глава Серпуховского района

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Александр Шестун: Только при наличии независимых судей у нашей страны появится будущее и достойное место в мире

Александр Шестун: Только при наличии независимых судей у нашей страны появится будущее и достойное место в мире

Разумеется, когда в прошлой статье я писал о правосудии в городе ганстеров Подольске, то это было некой пародией, что-то вроде «басманного правосудия», только в подмосковных реалиях. Я бы не хотел проводить параллели между этими двумя одиозными кланами Фемиды, а сразу опишу, как нелепо и по беспределу судья Юферова удалила меня из судебного процесса до окончания прения сторон. Если говорить по-простому – лишила слова. Это произошло 21 сентября 2020 года.

Напоминаю, в предварительном заседании 5 марта 2020 судья Юферова установила довольно плотный график заседаний – 2 раза в неделю, вторник и четверг. Убедительно настраивала адвокатов не назначать процессы именно на эти дни.

Через несколько месяцев подольская верхушка получила нагоняй из Кремля, вероятно, предав импульс ускорения Юферовой – участить количество заседаний до четырех раз в неделю. При этом у данной судьи в производстве находится еще три дела с графиком заседаний всего лишь два раза в месяц.

Мне пришлось объявить голодовку с 27.07.20 с требованиями:

1. Вернуть изначальный график с двумя заседаниями в неделю по вторникам и четвергам.

2. Предоставить свидание с моими малолетними детьми – Матвеем и Гришей.

3. Отправить меня в центр ССХ им. Бакулева для проведения операции стентирования сонной артерии с врожденным изгибом и атеросклерозом, что грозит смертельным инсультом.

4. Удалить обычную грыжу.

Объясняя доводы голодовки, мой адвокат Людмила Сметанина аргументировала Юферовой, что во время карантина пропущено ничтожное количество заседаний, и пропущенные процессы перекрыты уже с лихвой. Не удержался и я, добавив, что у Подольской судьи нет ни одного довода в пользу того, почему нельзя предоставить свидания и телефонные звонки моим малолетним детям. Какие гостайны я буду рассказывать им?

Мне остается только писать письма своим малышам, разбавляя их рисунками в виде комиксов. Сюжеты наскальной живописи черпаю из моей борьбы за свободу, где мир разделен на плохих и хороших. Как и в любом мультфильме, количество злодеев значительно превышает число положительных героев, поэтому цветные ручки и карандаши черных, коричневых, бронзовых, сине-черных цветов всегда в дефиците. Для доброй массовки – зайчиков, мишек, белочек, детишек, бабочек – материала для рисования всегда хватает. Интересный факт, что нейтральная часть населения зачастую не вступает в схватки с драконами и прочей нечистью – все, как в жизни, причем я делаю не специально, а так получается автоматически.

Госпожа Юферова предъявила мне столько обвинений в витиеватой форме, что не поймешь, о чем идет речь. Каким образом моя голодовка может повлиять на проведение процессов? В чем преступно мое заявление, что ФСБ и суд сегодня мне могут запретить все? Неужели Юферова такая наивная женщина, что не догадывается об этом? Сегодня это реальная действительность! И все это судья предъявляет мне как срыв процесса. Следует отметить, что мои фразы об этом были коротки, эмоционально ровны и корректны. Чтение ее постановление об удалении меня с процесса напоминает мне расшифровку сказки "Королевство кривых зеркал", где, как известно, слова читались справа-налево, что зачастую меняло смысл содержания. Не понятно, почему и что не понравилось Юферовой 18 июня 2020 года, когда прозвучала фраза, что ей можно всё можно запретить и вынести приговор. Может быть, при этом ей хотелось, чтобы я лизал ей туфли? Я не понимаю, что сказано не так о запретах и приговорах.

В этот день при продлении ареста мне более часа рассказывали о санаторных условиях пребывания в СИЗО-1 г.Москвы, где имеется унитаз, раковина, баланда свежайшая на 72 рубля в сутки, смена белья, прогулка, чудесный садовый дворик, шикарная библиотека. У меня, как у человека доверчивого, даже потекли слезы радости от доброты госпожи Юферовой. Однако мне почему-то вспоминалось, что уже 2 года я не могу получить консультацию ревматолога, нейрохирурга, а мои 30 письменных просьб остались без ответа.

21 сентября 2020 года мне выдали справки врача, я вышел из камеры 727 в автозак, который, по словам начальника режима 7-го корпуса майора Лидера, прибыл только в 11:40. Конвой же утверждал, что прибыл в СИЗО в 9:00 и стоял на КПП. Кто и когда прибывает в СИЗО я, к сожалению, не знаю и контактирую только с офицерами ФСИН, даже выйти на улицу без их участия не могу. Скорее всего, врет конвой, и задержка произошла из-за неисправности «Газели», но я не следователь, и мне все равно, кто из них прав. Тем не менее, судья Юферова обвинила именно меня в опоздании конвойной машины, вменив мне это как срыв судебного заседания. Мне не безразлично, когда судья Юферова записывает лживые показания в постановление. За это она должна нести уголовную ответственность.

Теперь держитесь за животы покрепче: «...Шестун А.В. злоупотребляет своим правом на защиту, объявление им голодовки не содержит правовых оснований». В этом месте стены должен сотрясать гомерический хохот. Как же я могу злоупотреблять правом на защиту, если доводы адвокатов в наших судах даже не слушают? И результатом поэтому становится 99,9% обвинительных приговоров и только 0,1 % оправдательных. Неужели я тот счастливчик «Бинго», попавший в шар один из тысячи? Конечно, нет. И все это уводит Россию все дальше и дальше от развитых стран в выгребную яму. От справедливости системы правосудия зависят все другие институты власти и экономики. Только при наличии независимых судей, не принимающих решения по звонку сверху, у нашей страны появится будущее и достойное место в мире.

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