Валерий Авдерин: Институт заложников. И его роль в истории
Известно, что империи, состоящие из многих гособразований более низкого уровня, в древности, и даже в недавние времена, часто практиковали взятие заложников из числа правящих на местах династий. Мол, будешь плохо себя вести – мы отрубим голову твоему сыну и племяннику.
Так делали и римляне, и османы…
Но уподоблять всё это красному террору времён Гражданской войны или немецкой практике времён Второй мировой всё же не следует.
Заложников брали не на месяц или два, а на пару десятилетий. Кроме того – жили они в плену вполне комфортно, вовсе не в цепях. И даже время проводили порой очень приятственно. На их содержание присылали деньги их родители. Порой и сами «тюремщики» тратили на содержание таких «гостей» очень нехилые деньги.
Да, институт заложничества был, с одной стороны, инструментом запугивания. А с другой – это был способ укрепления своего влияния на дальних территориях.
В Рим привозили вынутого из грязной землянки сына вождя – и что же он видел… Огромный великолепный город. С мощёными улицами, канализацией, фантастическими постройками, невиданными механизмами, с банями и ипподромами. Он плавал в бассейне с подогретой водой, посещал бордели, слушал певичек, смотрел гладиаторские бои, позировал скульптору, покупал себе на рынке всякие привезённые со всего света, гаджеты… И радовался, что судьба вынула его из вонючей землянки и дала, наконец, возможность пожить по-человечески. Он учил местный язык и становился апологетом римского образа жизни. Даже большим, чем сами местные уроженцы. Они-то другой жизни не знали. А ему было с чем сравнивать.
И даже если отец нашего героя восставал против Рима, сыну не торопились отрубать голову. Порой даже, наоборот, давали несколько тысяч воинов и отправляли усмирять разбушевавшегося родителя. Мол, прогонишь своего дикого необразованного папашку, сядешь на трон – а мы поможем тебе построить в твоём царстве нормальную цивилизованную жизнь. С театрами, банями, акведуками и борделями. Часто потом так и было. И очень быстро перекинувшаяся от отца к сыну знать начинала понимать, что жить с акведуками и борделями гораздо приятнее, чем без них.
Порой заложников всё же убивали – когда не получалось с ними договориться. Но, думаю, это и сами исполнители считали своим провалом. Перевербовать заложника было полезнее и интереснее, чем просто его грохнуть.
В общем, товарищ Пучков, он же Гоблин, назвал римский институт заложничества аналогом американского Колумбийского университета. В который сегодня съезжаются сыновья иностранных министров и всяких папуасских вождей. И который тоже используется как очень эффективный проводник влияния.
И в более поздние времена эта практика не была забыта. Хотя и сильно трансформировалась. Так, двое из сыновей воевавшего с Россией имама Шамиля получили в Петербурге военное образование и стали офицерами русской армии. Один из них потом дорос до генерала. А их брат отпросился у императора в Турцию, стал там генералом, воевал с русскими во главе турецкой дивизии, и закончил свои дни маршалом.
В общем, умение обаять и приручить чужих детей, показать им что-то, чего они никогда на родине не видели – это более эффективный способ влияния на события в мире, чем пугание всех дурацкими мультиками про гиперзвуковые ракеты.
И нынешняя Россия испытывает вовсе не нехватку ядерных боеголовок – их и так хватит, чтобы несколько раз уничтожить весь мир. Нужны аналоги Колумбийского университета. А вот для этого в РФ нет никакой базы. Москве трудно удивить чужие элиты, нечего показать, как эталон, к которому есть смысл стремиться. Поэтому можно уверенно сказать, что влияние России в мире будет падать и дальше. Денег покупать чью-то дружбу становится всё меньше. А бесплатно дружить с отсталой страной никто не будет. И сын короля или президента, у которого есть деньги на Гарвард и Оксфорд, в московский университет имени Лумумбы не поедет.