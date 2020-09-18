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александр шестун
Александр Родин
18 сентября 2020, 09:11

«Была команда — паровоз поехал»

«Была команда — паровоз поехал»

В четверг, один из самых сильных журналистов-расследователей России Роман Анин опубликовал на сайте проекта «Важные истории» материал «Кто устроил охоту на Навального».

В статье рассказывается и о недавнем отравлении политика, и главное, о том, как на протяжении более десяти лет за Навальным, его коллегами и друзьями велась «тотальная слежка, которая включала в себя не только наружное наблюдение, но и скрытое проникновение в посещаемые ими помещения, «прослушку», взлом электронной переписки, вскрытие банковских ячеек». Автор рассказывает о роли Шестого отдела управления «К» ФСБ в судьбе оппозиционера и непосредственно о роли этого управления. Вот как об этом пишет автор: «...у управления «К» есть еще одна важная и малоизвестная задача — курирование администрации президента России. В правовом государстве «курирование» подразумевает выявление возможных злоупотреблений и расследование преступлений, совершенных сотрудниками администрации президента. Но в сегодняшней России слово «курирование» в применении к ФСБ приобрело обратный смысл: управление «К» превратилось в карающий орган Кремля, его орудие расправы над несогласными. И наиболее наглядно это проявилось в деле Александра Шестуна в 2018 году».

Далее целая глава материала Романа Анина посвящена истории Александра Шестуна:

«Шестун был руководителем Серпуховского района Московской области. У него были очень хорошие контакты в ФСБ, потому что он неоднократно помогал различным подразделениям спецслужбы в их операциях в Московской области. Например, он записывал на диктофон свои разговоры с подмосковными прокурорами и их посредниками, когда те вымогали у него взятки. Впоследствии эти записи стали одним из доказательств в деле о «крышевании» прокурорами нелегального игорного бизнеса в Московской области.

Но к 2018 году у Шестуна обострился давний конфликт с губернатором Андреем Воробьевым. В этот конфликт пришлось вмешаться Кремлю, и администрация президента России встала на сторону Воробьева. Александра Шестуна вызвали на разговор к заместителю начальника управления внутренней политики администрации президента Андрею Ярину, который прямым текстом предложил ему написать заявление об уходе.

Посредником при этом и других разговорах с Шестуном выступал как раз руководитель управления «К» ФСБ России Иван Ткачев, знакомый с Шестуном по старым совместным делам. При этом ни Ткачев, ни Ярин не подозревали, что бывший руководитель Серпуховского района скрытно записывал все разговоры с ними. Позже Шестун опубликовал эти записи в YouTube.

«Все списки согласования, начиная от губернатора и в район на выборы, идут через меня, — говорил Ткачев Шестуну на одной из записей. — Я вижу, кого переедет через месяц, кого через два, кого через три… То же самое сделали Соловьев (бывший глава Удмуртской республики. — Прим. ред.) и Маркелов (бывший глава республики Марий Эл. — Прим. ред.). Маркелов приехал сюда, его ломали две недели. <...> Его бы никто не арестовал, им дали всем возможность красиво уйти, если бы они не пошли в противовес, против, их бы никто не тронул. Они пошли в противовес, была команда — паровоз поехал».

В этих нескольких предложениях генерал ФСБ сделал сразу несколько признаний, которые в другой стране, скорее всего, привели бы не только к его отставке и расследованию, но имели бы и самые серьезные последствия для высшего руководства государства. Начальник управления «К», по сути, признался в том, что:

все кандидаты на выборные должности в российских регионах проходят согласование в ФСБ;

Кремль использует ФСБ для давления на несогласных губернаторов и глав районов;

возбуждение уголовных дел в отношении строптивых не зависит от собранных доказательств или требований закона: «если бы они не пошли в противовес, против, их бы никто не тронул».

Александр Шестун отказался писать добровольное заявление об уходе, как того требовала администрация президента, и его постигла та же участь, что и вышеупомянутых губернаторов: Шестуна арестовали, и в настоящее время он находится в СИЗО «Матросская Тишина».

«Дело Шестуна» наглядно показало, что в громких политических процессах, включая все дела против Алексея Навального, нет никаких самостоятельных решений спецслужб — есть решения администрации президента, которые спецслужбы исполняют: «была команда — паровоз поехал».

P.S. Довольно любопытно, что в одном материале фамилии Навального и Шестуна оказались рядом. В свое время Навальный несколько раз критиковал экс-главу Серпуховского района. Но после того, как Шестун был арестован, после того, как выяснились обстоятельства и реальные причины его заключения под стражу, оппозиционер отреагировал на произошедшее как и любой здравомыслящий человек.

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