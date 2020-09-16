Валерий Авдерин: Нужна ли Путину Баларусь?
В общем-то, ни для кого не секрет, что Владимир Владимирович давно на неё облизывается.
Потому что и он сам, и многие его поклонники главным критерием успешности управления страной считают расширение её границ. Скажем, сумел присоединить Антарктиду – и сразу всеобщий восторг и фейерверк всенародной любви. Хотя, спроси обывателя, зачем ему Антарктида – он и под самыми страшными пытками ничего внятного не скажет. Не придумает.
Вот, Лукашенко прилетел к российскому гаранту, чтобы попытаться гарантировать себе сохранение собственного трона. О чём они там говорили – нам не сообщали. Вроде бы – никаких определённых обещаний российский президент белорусскому не давал. Ну, подарил полтора миллиарда долларов. Которые всё равно не спасут отца белорусской антидемократии. Может быть, подарил ещё на дорогу банку чёрной икры.
Но из прежнего опыта мы прекрасно понимаем, что, во-первых, нас никогда не торопятся информировать даже о том, что нас непосредственно касается. Поэтому, я бы уж совсем не исключал, что они всё-таки о чём-то договорились.
А, с другой стороны, даже, если ребята за нашей спиной что-то друг другу пообещали – это ещё не значит, что они эти обещания будут или собираются выполнять. Каждый из них почему-то считает, что он – единственный умный человек на всём свете. А все остальные – полные идиоты, которым можно втирать, что угодно. Они и друг с другом общаются таким же образом. Лукашенко, тот вообще, врёт – как дышит. Для него это такой же естественный процесс, как моргание или потоотделение.
Не рискну высказывать уверенных прогнозов, чего нам ждать от этой встречи. Я не гадалка.
Но мне кажется, что именно в настоящий момент Путину не очень хочется присоединять Белоруссию. Ему хватает Хабаровска. А в Беларуси сейчас вся республика – как большой, большой Хабаровск. И этот пример может оказаться очень заразительным для россиян. Надеюсь, что великий дзюдаист, хоккеист и дельтапланерист это понимает. Что чары вскружившей ему голову Терешковой не лишили парня здравого смысла совсем уж до конца.