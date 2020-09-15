Илья Яшин: Москва реально становится городом, опасным для жизни
У нас в районе произошло ЧП.
На участке теплосети под землей взорвался газ. Давлением выбило металлический люк, который упал на припаркованный рядом автомобиль. Большая удача, что это случилось ночью, когда на улице не было пешеходов.
Ремонт автомобиля обойдется в 227 тысяч рублей, но компенсировать ущерб владельцу никто не собирается. Городские службы кивают друг на друга, ни одна из них не признает ответственности.
Отдел МВД отказал в возбуждении уголовного дела, поскольку «неизвестен виновник происшествия». Извините, а в чем тогда заключается работа полиции? Разве не в том, чтобы провести следствие и установить виновника?
Я направил депутатский запрос в прокуратуру. Требования простые:
1. Организовать проверку и установить должностных лиц, халатные действия которых привели к аварии.
2. Компенсировать материальный ущерб пострадавшему автовладельцу.
3. Передать материалы следствию для возбуждения дела по статье 293 УК РФ «Халатность».
Иллюзий у меня нет — власти явно пытаются по-тихому замять эту историю. Никто же не пострадал, верно? Ну значит, и говорить не о чем. А консервную банку свою страховать надо было. Так что сам виноват.
Добиться справедливости можно, только если поднять шум. Вот я и поднимаю.
Мы достали видео с подъездных камер, которые зафиксировали момент взрыва. Я сделал ролик с подробным разбором инцидента. И обращаюсь к вам с призывом посмотреть, поделиться в своих соцсетях и вместе со мной выражать возмущение. Как говорится: дайте шума!
Это ведь не шутки.
В нашем городе постоянно что-то взрывается и ломается. Вылетают металлические люки. Отваливаются балконы. Дороги превращаются в реки. Автомобильных тоннели заливают потоки грязи.
Москва реально становится городом, опасным для жизни. Зато по ТВ рассказывают, какой Собянин у нас крепкий хозяйственник.