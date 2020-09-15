«Каста домоедов»
Известный коммунальный аферист Александр Костюков вывел миллиарды из системы ЖКХ Самарской области
В Самаре стремительно набирает обороты скандал, связанный с очередной структурой печально известных махинаторов от ЖКХ Александра Костюкова и его партнера Евгения Круглова. Подконтрольное первому ООО «Жилищная коммунальная система» задолжало только налоговикам более 10 миллионов рублей. Не дождавшись своих законных денег, налоговая инспекция по Советскому району г.Самары и ФНС России подали иск с требованием о банкротстве этого ООО.
Эта скромная по нашим временам сумма стала на самом деле последней каплей, переполнившей чашу терпения местных фискальных органов. Сегодня трудно подсчитать точно, сколько сотен миллионов рублей вывели за три года только из одного города, Самары, структуры Костюкова и Круглова. Приведем один(!) пример за один, 2017-й, год. В этом году на счета контролируемых Костюковым структур – «ДомКом Инвест» и ООО «Повалихинский» - по очень странным договорам с самарским ООО «ЖКС» было выведено в течение двух недель почти равными платежами 125 000 000 рублей. Повторимся: одна компания, один год, две недели. Таких компаний в Самаре у Костюкова и Круглова было, как мы увидим, 5-6. То есть за один год, теоретически, они могли вывести по этой схеме до 1 000 000 000(!) рублей совершенно спокойно. С одного города, в один год… В Самаре они три полных года «отработали». 3 миллиарда весьма неплохой гешефт для дуэта. Напомним – с одного региона из, как минимум, 10 по стране.
К слову, негативный шлейф за этими господами тянется, без преувеличения, по всей стране. Особенно наследили они в Подмосковье и Нижегородской области. В околостоличном регионе Костюков со своим партнером засветились в громком скандале, связанном с махинациями вокруг котельной в Селятино. Этот энергетический комплекс, который снабжает теплом и водой десятки тысяч людей, проживающих в поселке и ряде населенных пунктов. На этой котельной подконтрольные махинатору структуры за несколько лет «сделали» сотни миллионов рублей. В ход шел весь набор полу- и чисто криминальных методов – от подделки подписей и составленных задним числом документов, подставных лиц до прямой коррупции.
В этих схемах участвовало множество юрлиц и старых, испытанных партнеров. «Инфрахит Монтаж», АО «Атлантика», АО «Арктика Сити», ООО «Региональная энергетическая управляющая компания», ООО «Ковилет», ООО НТЭК, АО «ДомКом Инвест» - вот лишь часть костюковских структур, через которые в рамках одного(!) эпизода было выведено более 300 миллионов рублей. Заметим, бюджетных.
А что было в Нижнем? В апреле 2017 года тот же «ДомКом Инвест» выкупил контрольные пакеты 4 основных домоуправляющих компаний (ДУК). Причем, как писали с удивлением местные СМИ, практически за бесценок. После чего занялись… банальным выводом собранных с жителей денег. Что и побудило экс-мера, а потом и депутата Госдумы Вадима Булавинова в октябре 2017 года инициировать прокурорскую проверку по этому поводу. Тогда его поддержал и министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков. «Они [«ДомКом инвест» – прим. авт.] за 800 миллионов или миллиард купили (акции), и, по-моему, сейчас за полгода практически все деньги выведены из ДУКов. Они не сделали текущий ремонт, ничего, то есть мы уже в прокуратуру обращаемся», сказал тогда он. В итоге в 2019 году было открыто сразу 2 уголовных дела в отношении 5 управляющих компаний, подконтрольных Костюкову.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что вместе со своим напарником Кругловым и группой лиц, возглавляющих массу аффилированных структур, которые используются в криминальных по своей сути схемах, они составили своего рода «касту домоедов». Подобно паутинным клещам на наших огородах, они впиваются в региональные ЖКХ и высасывают из них соки. Проще говоря, выводят деньги на счета подконтрольных им фирмочек. Ремонт и обслуживание домов не производится, коммуникации и строения неотвратимо ветшают. Пока этой парочке удается выходить сухими из воды. Говорят, что ушлого «финансиста» Костюкова прикрывают несколько достаточно влиятельных фигур – в частности, глава компании ПИК Сергей Гордеев, бывший член правительства России, а ныне подследственный, Михаил Абызов, и ряд других чиновников и бизнесменов из «Близкого круга».
Самарский эндшпиль
Одновременно с Нижним Новгородом Александр Костюков на пару с Кругловым принялись окучивать Самару. То ли народ здесь оказался доверчивее, то ли местная власть коррумпированнее, но полученный «домоедами» финансовый профит потрясает воображение.
В столице 63-го региона его структуры появляются в 2016 году. Москвичи тогда обещали властям миллиардные инвестиции в самарскую коммуналку. И уже через год под контролем Костюкова находилось 5-6 компаний (цифры в источниках разнятся), которые управляли примерно 2500 многоквартирных домов (МКД). Это 20% всего жилого фонда города. Проще говоря, глава «ДомКом Инвеста» становится крупнейшим игроком в этом сегменте местного рынка ЖКХ.
Среди костюковских структур числились УО «Коммунальник», ООО «Жилищно-коммунальная система», ООО «УЖКК», ООО «Куйбышевский ПЖРТ» и другие. Впоследствии именно они попадут в эпицентр самарского скандала.
Естественно, что с управлением самарскими домами «ведущая российская компания в сфере ЖКХ» не справилась. Да это в планы Костюкова и не входило. Не прошло и года, как на организации и на их руководителей обрушился шквал жалоб жильцов на невыполнение обязательств. К ним добавились претензии со стороны прокуратуры области, выявившей факты вывода средств со счетов самарских управляющих компаний в другие регионы. Скандалы множились и множились.
В начале 2018 года стало известно, что новый собственник выводит деньги из управляющих компаний. Это было зафиксировано в отношении ООО «Жилищно-коммунальная система» (ЖКС). В 2017 году УК перевела в пользу третьих лиц 190 миллионов рублей. Это усугубило положение коммунальщиков перед жильцами обслуживаемых домов и ресурсоснабжающими организациями, которым компания задолжала 649 млн. рублей. Большие долги вскрылись и у Куйбышевского ПЖРТ. За год трест задолжал поставщикам ресурсов и подрядчикам более 267 миллионов рублей.
К 1 апреля 2020 года объем задолженности управляющей организации ООО «Жилищно-коммунальная система» перед энергокомпанией «Т Плюс» составил 235,5 млн рублей. Сумма долга ООО «УО «Коммунальник» – 19,7 млн рублей, задолженность ООО «УЖКК» – более 34 млн рублей.
Но может, структуры Костюкова банально оказались неплатежеспособными потому, что им не платили жильцы, и компании просто не получали денег? Отнюдь. По данным СПАРК, из года в год доходы его УК росли или, как минимум, не падали. Так, в 2017 и 2018 гг. ЖКС выручила 1,043 и 2,7 млрд рублей соответственно, «Коммунальник» 113 и 282 миллиона, УЖКК 115 и 250 млн, Куйбышевский ПЖРТ 1,25 млрд в 2017-м (за 2018 год данные не раскрывались, но, полагаем, был значительный рост). Возникает вопрос: куда делись деньги?
Понятно, что они не шли на содержание и ремонт жилого фонда, как, впрочем, и на оплату услуг поставщиков. Крыши зимой и весной текли, а кое-где даже проваливались под тяжестью снега. Жители Самары начали выражать недовольство. Только за январь и февраль 2018 года в ГЖИ Самарской области поступило 2346 обращений по поводу некачественной работы УК, подконтрольных столичному инвестору. Больше всего заявлений – 1792 – пришлось на УК «ЖКС». На тот момент организация управляла 902 домами. Одновременно люди начали подавать жалобы не только в Жилинспекцию, но и в правоохранительные органы, настаивая на проведении проверок в отношении структур Костюкова и Круглова по признакам мошенничества. Однако органы МВД отказывали в возбуждении уголовных дел. Возможно, им просто давали команду сверху заинтересованные лица не трогать Костюкова.
Весной-летом 2018 года ничего не изменилось, УК «ЖКС», «Коммунальник» и «ПЖРТ Куйбышевский» никаких работ по текущему ремонту не выполняли. А средства собственников, внесенные в счет будущих ремонтов, исправно отправляли в Москву. По неофициальным данным, за два года сумма составила порядка 3 млрд рублей.
Видимо, в какой-то момент самарские предприниматели, работающие в сфере ЖКХ, перестали страдать комплексом провинциальной неполноценности и решили потеснить московских гостей на рынке управления многоквартирными домами. Процесс начался в конце 2017 года. Именно тогда несколько топ-менеджеров одной из крупнейших управляющих компаний Самары – ООО «Жилищно-коммунальная система» покидают ее. Двое из них – Константин Маевский и Сергей Фомичев – создают свои собственные УК – ООО «Возрождение», ООО «Мастер Ком», ООО «Мегаполис Комфорт», и начинают активно конкурировать с ЖКС, поскольку вместе с ними «ушло» и несколько десятков многоквартирных домов. На костюковские структуры наступают и независимые компании – УК «Ремстройсервис» Виктора Белова, «Ассоциация управляющих компаний» Павла Гордиевского.
Безусловно, личные амбиции и местный патриотизм были не единственным (и не главным) стимулом этого процесса. Десятки тысяч самарцев недовольны тем состоянием, в которое ввергли их дома «эффективные менеджеры» костюковских структур. Из-за отсутствия ремонтов от УК «ЖКС» ушли 48 домов. К концу 2019 года она потеряла порядка 300-400 многоквартирных домов. Если на этапе покупки дуэтом Костюков+Круглов данной УК компания контролировала около 1100-1200 домов, то в указанный период количество МКД снизилось до 700-800.
Схема аферистичного дуэта грозила сбоем. Испытанный прием – налететь на регион, пару-тройку лет подербанить бюджет, потом объявить структуры банкротом и исчезнуть – мог и не сыграть до конца. Тем более местные УК с новыми хозяевами составляли чувствительную конкуренцию.
И тогда, как считают в Самаре, со стороны Костюкова начались банальные «наезды».
Слежка, угрозы, поджог
Дальнейшие сюжеты развивались в духе плохих «ментовских» сериалов. В 2017-2018 годах одним из реальных конкурентов «домоедов» становится ООО «Ремстройсервис» Виктора Белова. И в один прекрасный день предприниматель понимает, что за ним установлена слежка. Его караулили в машине возле его базы, следовали за ним по маршруту поездок. Причем осуществляли это настолько профессионально, что заставило предположить факт участия в этой «операции» коррумпированных сотрудников полиции.
Дальше – жестче. В один из дней неизвестные преступники на своем автомобиле таранят Ленд Крузер Белова в тот момент, когда он выехал с территории своей базы. Через несколько дней блокируют его авто во дворе возле дома, где он проживает, подходят к автомобилю, угрожают пистолетом и предлагают «выйти поговорить».
В феврале 2018-го автомобиль Белова, стоявший возле дома, сжигают. Акция устрашения повторяется ровно через год, в 2019-м – снова во дворе горит новое авто предпринимателя. Белов, естественно, обращался в полицию, сыщики вышли на след поджигателей и даже нашли того, кто угрожал ему в 2017-м пистолетом. Но… затем следствие стали явно затягивать, а потом расследование по угрозе и вовсе прекратилось – якобы истекли сроки давности уголовного преследования. Хотя преступление было совершено в августе 2017 года, а исполнители преступления были пойманы лишь весной (примерно в марте-апреле) 2019 года.
И что интересно – во всех своих заявлениях г-н Белов приводил аргументы, доказывавшие его подозрения, что все вышеизложенное – «заказ» Костюкова. Однако местные правоохранители проявили завидную коллективную слепоту и забывчивость, на став проверять приведенные им факты и доводы. Что вновь заставляет нас думать о том, что их убедительно «попросили» старшие товарищи Александра Костюкова и его напарника Евгения Круглова.
Новая схема о старом
Но вернемся к компаниям Костюкова, попавшим под вал критики и исков. Их владелец решает замести «московский» след и вводит в дело посторонних лиц, не имеющих с ним и его структурами якобы никакой связи.
Самарские компании «ДомКом Инвеста» переводятся под управление некоего Сергея Воробьева. 27 сентября 2019 года Воробьев занял пост генерального директора ООО «ЖКС». До этого, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», он не занимал каких-либо руководящих должностей. На своем посту в этой компании Сергей Воробьев сменил УК «АО «Жилсервис» из Пензы. 15 октября менеджер возглавил еще две самарские компании – «УО «Коммунальник» и ООО «УЖКК». Ранее этими организациями также управлял «Жилсервис», в свою очередь подконтрольный «ДомКом Инвесту».
Вскоре после кадровых перестановок налоговая служба заблокировала счета «Жилсервиса» из-за неуплаты налогов: долги по обязательным отчислениям превысили 40 миллионов рублей. 16 октября 2019 года Сергея Воробьева назначили еще и генеральным директором «Куйбышевского ПЖРТ». Дальше – больше. 6 апреля 2020 года Воробьев стал единственным владельцем «Жилищно-коммунальной системы» и «Коммунальника». В итоге в короткие сроки московский «ДомКом Инвест» исчез из числа собственников самарских компаний, а часть их либо начала ликвидироваться, либо кредиторы фирм объявляли о начале их банкротства. Выстроенная столичными гостями пирамида владения управляющими компаниями в областной столице развалилась.
В качестве примера такой пустышки приведем ситуацию с УК «ЖКС». В 2019 году в Арбитражный суд Самарской области поступило заявление с требованием о признании этой костюковской структуры банкротом. Это и понятно – схема вращения денежных средств в самарском филиале его империи была выстроена таким образом, что все эти фирмы в критический момент враз оказывались банкротами. Все средства Костюков прогонял через платежного агента-посредника – ООО «Центр-СБК-Самара». Денежные средства (платежи собственников помещений МКД) поступали на счета «Центр-СБК-Самара» в интересах управляющих компаний Костюкова. Вероятно, через счета этого посредника осуществлялась и обналичка денежных средств. В итоге, сотни судебных решений о взыскании денег с самих УК не могли быть выполнены. Ведь счета управляющих компаний Костюкова были пусты: все деньги стекались в ООО «Центр-СБК-Самара».
Что будет теперь, уйдут ли Костюков с Кругловым из Самары?
Не думаем. Они просто меняют тактику и форму присутствия. В ход снова идет еще более усовершенствованная схема. Старые и скомпрометированные пустышки типа ЖКС заменяют новые структуры тандема, которые заходят на рынок – типа некоего АО «Квазар». Характерно, что данные об их учредителях или аффилированности найти стало гораздо труднее – Александр Валерьевич и Евгений Игоревич постарались и сменили тактику. Это внешне местные компании, во главе их стоят опять-таки уроженцы Самары, но – реестры акционеров находятся в Москве. «Каста домоедов» будет доить Самару до последнего…
Параллельно якобы независимые, а на самом деле дружественные владельцу «ДомКом-Инвеста» структуры инициируют обращения в силовые и надзорные ведомства, направленные против представителей самарского бизнеса. Подобные методики из арсенала корпоративных войн начала нулевых использует, например, директор СРО Ассоциация «НП «Национальный жилищный конгресс» (а по совместительству советник Костюкова) Татьяна Вепрецкая. Она направила соответствующие запросы в органы МВД и областную прокуратуру. В результате их сотрудники проводят проверки самарских конкурентов хозяев «ДомКом-Инвеста», заодно «душевно» расспрашивая жителей домов, как проходили собрания о смене УК. Кстати, изоляция в связи с COVID-19 не стала препятствием для их совместной активности – парочка значилась в числе спикеров онлайн-конференции «ЖКХ в условиях пандемии», которую 10 июня провел Минстрой. Напомним, что в 2018 году г-жа Вепрецкая, посетив Самару именно в качестве советника А.В. Костюкова, пообещала местному ЖКХ миллиардные инвестиции «от Костюкова». Вместо этого – миллиардные убытки. Возникает вопрос: понесет ли оная «общественница» и боевая спутница Александра Валерьевича ответственность за сознательное введение тысяч людей в заблуждение?
И еще одно. В самом конце июля на популярном самарском ресурсе «Засекин.ру» появилось интересное сообщение. Некие «заказчики», как водится в таких ситуациях - через посредника, попросили известного местного блогера Тахира Байбекова убрать со своей страницы в Твиттере критические посты о деятельности УК, связанные с «ДомКомом» и Костюковым. Убрать, естественно, не просто так, а за деньги. Возможно, это традиционная «зачистка» информационного поля с попыткой спасти неприглядную репутацию костюковских структур и самого хозяина. А может, это была банальная попытка «подставить» неудобного блогера и подвести его под статью о вымогательстве. Если бы дело выгорело, можно было бы поднять шум о «продажных» противниках невинных махинаторов из столицы.
Как бы то ни было, команда Костюкова, вцепившаяся мертвой хваткой в 63-й регион, не уйдет оттуда, пока не проявят свою принципиальность все, начиная от чиновников до сотрудников судов, полиции и прокуратуры. Возможно ли это? Положительного ответа на вопрос, увы, нет. «Миллиарды, которые крутятся на этом рынке, позволяют купить всех ответственных чиновников на городском и областном уровне, так что у тех не появится желание вмешиваться и заниматься обратным переделом рынка», заявил в свое время по этому поводу самарский политик, историк, депутат Губернской думы Михаил Матвеев. Да и потом, у Костюкова и Круглова был и есть аналогичный бизнес и аналогичные схемы вывода денег и в других регионах России.
Изучая стиль управления «домоедов» мы нашли следы из присутствия в Волгограде, Кемерово, Кирове, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Пензе, Тюмени, Сергиев Пасаде, Челябинске, Туле, Новосибирске. Но особый размах махинации тандема Костюков-Круглов приобрели в последнее время Подмосковье и на Смоленщине.
В каждом из перечисленных городов нам предстоит досконально изучить работу тех управляющих компаний, которые так или иначе аффилированы с указанными лицами и имеют плохую финансовую историю. Проще говоря, проведем отдельное расследование по каждому обозначенному нами городу, результатом которого станет серия подробных материалов о проблемах в одной из наиболее важных отраслей российской экономики. И указанием на названия, лица и обязательно цифры – ведь, как известно, у каждого преступления есть фамилия, имя, отчество и должность.
Ну, а следующим пунктом нашей остановки будет город Жуковский Московской области. Так что, надолго не прощаемся …