Ломать – не строить, душа не болит
«Мосгортранс» нелегально снимает контактную троллейбусную сеть, набирая временные рабочие бригады через объявления на сайте «Авито»
В Москве 25 августа 2020 года были закрыты последние маршруты троллейбуса. Больше, привычный для миллионов москвичей, транспорт в городе не ходит. Зато по всему мегаполису продолжают висеть сотни километров контактной сети.
Тут бы впору заговорить о том, что троллейбус еще можно спасти. Но мэр Собянин торопит подчиненных – необходимо как можно скорее избавиться от проводов под предлогом того, что они «портят облик новой Москвы».
В реальности власти хотят исключить даже теоретический шанс восстановления в городе троллейбусного движения. Только не все здесь просто. Контактная сеть состоит на балансе мегаполиса, а на ее покупку и монтаж в свое время были потрачены немалые деньги налогоплательщиков.
Чтобы снять сеть по закону, нужно сначала списать ее остаточную стоимость, которая остается довольно высокой, так как в большинстве мест реконструкции проходили совсем недавно. Потом должны последовать торги, выбор компаний, имеющих современную технику и квалифицированных рабочих, и имеющих допуск к высокому напряжению и высотным работам. Однако процесс этот очень долгий, сложный и дорогой.
Столичные власти пошли другим путем. «Мосгортранс» опубликовал объявления о найме на работу на сайте «Авито». Официальное трудоустройство, белая зарплата. Под уничтожение крупнейшей системы мира ведомство специально увеличивает расходы, расширяя штат. Однако не все объявления такие подчеркнуто официальные. Активисты нашли на том же «Авито» совсем уж эпическое предложение. Некая непонятая фирмочка, ссылаясь на «договоренности» с московскими властями, приглашает бригаду рабочих для отключения электрической сети.
Просто представьте, высокотехнологичное городское имущество, стоящее немалых денег, которое может представлять опасность при неаккуратном обращении, разбирается по серым схемам какими-то непонятными бригадами, не имеющими никаких квалификаций и допусков на такой вид работ.
Но шутки шутками, а демонтаж сетей уже идет полным ходом. В разных местах орудуют как официальные подрядчики, так и «серые» бригады. Несколько активистов решили проверить законность действий одной такой бригады, и вызвали на место наряд полиции. Оказалось, у них вообще нет никаких документов на работу. Им просто сказали приехать в это место с вышками и срезать провода. Кто сказал? Дядя Ваня. А тому вроде бы приказал некий Петр Петрович. А тому якобы позвонил сверху Василий Сергеевич и попросил помочь. И все на устной договоренности. И Собянин тут вроде бы ни при чем. И Ликсутов в стороне.
По факту в такой ситуации запросто можно усмотреть хищение проводов, содержащих немало цветного и черного металла. Однако воришки обычно не лезут на рабочие провода, а этим бригадам кто-то напряжение отключил. Значит, без «Мосгортранса» здесь не обошлось.
В некоторых местах сотрудники полиции работы остановили, но ненадолго. У патрульных есть начальство, которому могут позвонить «оттуда» и попросить не мешать. Да и чего мешать и волноваться, если троллейбусы уже отменили. Другое дело, что проводимый демонтаж по таким «серым» схемам в современном городе с огромным бюджетом, честно говоря, заставляет задуматься о здравомыслии московских чиновников. Да и как не вспомнить, что транспортные чинуши, включая самого Максима Ликсутова (глава Дептранса), неоднократно в своих обращениях обещали оставить контактную сеть для других типов электробусов.
Возможно, конечно, у «Мосгортранса» есть все бумаги на работы, списание сети и тендеры на демонтаж - тогда вопросов нет. Но тогда покажите, опубликуйте и придайте огласке. А если их нет, то это является поводом для разбирательства: полиции, прокуратуры, и других правоохранительных органов.
Однако возникают серьезные сомнения, что у «Мосгортранса» вся документация в порядке. Слишком уж спешно и порой нелепо ведутся демонтажные работы. Например, 5 сентября на Селезневской улице с 5 до 6 утра стояли трамваи, так как из-за спешного демонтажа сети троллейбуса провисла сеть трамвая. Вообще, трамваи не раз и на разных улицах часами простаивают из-за некачественного демонтажа троллейбусных проводов. Вечером того же дня на Нижней Масловке демонтаж сети подрядчиком ООО «СК Энергетик» привел к повреждению семи автомобилей. В одной из машин получил травмы пассажир.
7 сентября на Автозаводской рабочие настолько широко разбросали по дороге остатки проводов, что в них врезалось такси. К частью, обошлось без жертв. Примерно в такой же ситуации на следующий день на улице Лесной в остатки сетей, валявших на земле, врезался пассажирский автобус.
Столичные активисты, да и многие простые москвичи, напуганные таким беспределом, попахивающим криминалом, планируют начать сбор подписей для коллективного обращения в прокуратуру. Правда, создается впечатление, что лихие ребята в спецовках срежут провода намного быстрее, чем прокурорские получат повод для вмешательства, после чего от московского троллейбуса не останется даже воспоминания.
Как крик отчаяния выглядит комментарий активиста движения «Москвичи за троллейбус» Сергея Мизеркина:
«По нашим сведениям, вместо 18 запланированных ранее месяцев, отведенных на демонтаж троллейбусной сети, перед руководством Мосгортранса поставлена задача убрать любое напоминание о троллейбусе еще до Нового года. То есть, варварским способом будут срезать дорогостоящую контактную сеть троллейбуса ценой в несколько миллиардов рублей, так сказать, в ускоренном темпе.
Чтобы стереть всякое упоминание о троллейбусе в столице, чтобы пресечь все попытки восстановить движение троллейбуса. А ведь по эим сетям должны были поехать электробусы. Обещали чиновники, громко обещали, прилюдно. Но не стоить этому верить.
По планам мэрии перевод на условно экологичный дизель-электробус предусмотрен на 23-25 бывших маршрутов троллейбуса. Сейчас на электробусы переведены 18 бывших троллейбусных маршрутов из 103 ранее действовавших. Если планово переводить раз в месяц экс-троллейбусные маршруты на электробусы, то это займет 6,5 лет.
Сомнительно, что затея с электробусами вообще когда-нибудь дойдет до логического конца. Мы же все понимаем, что за не просчитанной идеей замены троллейбусов электробусами стоит иррациональное желание одного-единственного человека, очень слабо знакомого с техническими тонкостями транспортной инфраструктуры.
К примеру, на «Китай-городе», где сходится 11 маршрутов автобусов, электробусов точно не будет - на площади Ногина физически нет места для размещения зарядок и отстоя аккубусов. Да и заменять все автобусы электробусами «концепция не предусматривает».
Пока же в планах мэрии встретить Новый год с «чистым» небом над головой, то есть без контактных сетей в городе. А для этого, похоже, все средства хороши. Если же бригады будут к новогодним праздникам опаздывать, то можно и гастарбайтеров со строек временно снять… Эти вообще на все руки мастера. И берут недорого…