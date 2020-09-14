Валерий Авдерин: По тем же рецептам. Но не очень съедобно
В искусстве, как и в кулинарии, слепое следование рецептам редко приводит к выдающимся результатам. Шедевры можно создавать – только держа руку на пульсе повествования и реагируя на малейшие подвижки сюжета, героев, и даже погоды за окном в момент съёмки какой-то сцены. А просто «двести грамм того смешать с литром этого» здесь не работает.
Вчера посмотрел 3-го терминатора «Терминатор 3: Восстание машин» (2003 год). В отличие от первых двух фильмов его снимал не Джеймс Кэмерон, а Джонатан Мостоу. Кэмерон тогда был занят на «Титанике». А студия не хотела тянуть с продолжением коммерчески удачной темы. Пока люди не забыли, о чём там речь. Скорость реакции в таких случаях помогает очень здорово сэкономить на рекламе.
3-й терминатор полностью снят по шаблонам и рецептам второго. Но, несмотря на увесистый бюджет и обилие спецэффектов, фильм не цепляет. Дорвавшись в тот момент до спецэффектов, мировой кинематограф вообще на них зациклился (и это осталось его болезнью до сих пор), начисто забыв про драматургию отношений. А без них все эти спецэффекты, как правило, оказываются пустой тратой денег.
Заплатив фантастический гонорар Шварценеггеру (29 млн. долларов + 20% прокатной прибыли) создатели фильма недостаточно серьёзно подошли к остальному кастингу – и исполнители практически всех ролей совершенно не впечатляют: ни игрой, ни проработанностью образов. В первых двух «терминаторах» впечатляли и запоминались даже самые эпизодические роли. А здесь – вообще никто. Даже главные герои отыграны торопливо и неубедительно.
В кино следование даже самым гениальным рецептам не гарантирует ничего: ни достойного результата, ни коммерческого успеха. Вообще в любом искусстве рецепты с точно отмерянными пропорциями могут использоваться только как рекомендации самого общего характера. Мол, два яйца на три стакана… Но и яйца все разные, и мука, и соль… И даже вода в одних местах жёсткая, в других мягкая, в третьих содержит свои минеральные примеси… Поэтому и воды, чтобы получить сопоставимые результаты, надо везде и всегда лить разное количество.