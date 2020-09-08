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08 сентября 2020, 22:43
Сергей Шелин: Режим Путина работает над тем, чтобы стать еще примитивнее
Шелин Сергей

Обозреватель

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Сергей Шелин: Режим Путина работает над тем, чтобы стать еще примитивнее

Не ищите многоходовок за казенным шумом, клиническими скандалами или слиянием с Лукашенко. Система не притворяется умной

Сергей Шелин: Режим Путина работает над тем, чтобы стать еще примитивнее

Все сейчас заново расшифровывают наш режим. Ищут его тайну. Достойное занятие для умных людей. Хотя главная тайна режима в том, что тайны нет, даже если раньше и была. В нем больше нечего расшифровывать. Не надо искать сложное в простом.

"...В соцсетях и Telegram-каналах пытаются разгадать причину нелепых действий, каждодневно предпринимаемых нашими властями. Что-то похожее бывало и раньше, но не в таком шумном и монотонном исполнении.

Зачем, например, так кричать, что Навального отравили немцы? Это ведь уменьшает шансы «Северного потока-2» и, значит, ставит под вопрос высочайший план отсечения Украины от российского газового транзита. Считается, что для Путина нет ничего важнее геополитики. Почему он ею вдруг жертвует?

Или взять Лукашенко. Просто махнуть на него рукой, пожалуй, мешает та же геополитика, на этот раз принятая в расчет. Но для чего к нему в Минск десантируют Симоньян и прочих обер-агитаторов, дабы почтительно внимали его болтовне? И с какой стати согласились принять состряпанный им «перехват»? Так явственно потерявший разум правитель смешон, рекламирование его странностей токсично для Кремля. Может, за этим стоит какая-то хитрая многоходовка? Например, знание того, что для российского простонародья Лукашенко по-прежнему непререкаемый авторитет, и его сообщение о том, что Майк сказал Нику, рассеет все подозрения насчет наших властей?

С научной точностью доказать не могу, но считаю, что за этими, как и за всеми другими свежими эпизодами, никакой хитрости и тонких расчетов нет. Только примитивность и глупость.

Считается, например, что эротические остроты Марии Захаровой над президентом Сербии — это личная ее хамская выходка, нанесшая якобы тяжкий ущерб российско-сербской дружбе и огорчившая старших товарищей, которым пришлось исправлять ошибку зарвавшейся подчиненной.

А что если Захарова просто выполняла поручение сверху? Ведь каждый, кто прочитал ее «извинение», знает, что извинений перед сербами там как раз и нет («Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован!») Российский чиновник, который бы так повел себя без спросу, мигом слетел бы с должности.

Режим Александра Вучича, при всей умильности взаимной риторики, никоим образом не является вассалом нашего режима и часто раздражает его по разным поводам. Несомненно Вучич разозлил Кремль своей поездкой в Вашингтон и далеко продвинувшимися переговорами с косовскими начальниками. Захарова при помощи фоточки из «Основного инстинкта» лишь выполнила обычную свою работу — как умела, ретранслировала в Twitter это раздражение.

Разумеется, ходов не просчитывали, и сербский гнев оказался сюрпризом. Но другой дипломатии у сегодняшней Москвы ни для кого нет. Да, примитивная и неумная — и гордится этим. По-пацански нахамили, по-пацански и помирились. Лавров позвонил Вучичу, перетерли вопрос и объявили, что скандал исчерпан. Пока, по крайней мере. Два режима слишком похожи и слишком понимают друг друга, чтобы по-настоящему дружить или по-настоящему поругаться.

Те же самые приемы, используемые сейчас в общении с Германией и прочими западными странами, приносят гораздо более кислые плоды. Но других-то политических и дипломатических ходов в запасе нет. Возможны лишь небольшие модификации. Когда инициировали демарш доктора Рошаля (о некой российско-германской медгруппе для обследования Навального прямо в берлинской клинике), в этом видели, вероятно, изощренный и даже неотразимый маневр. Как обычно, не догадавшись, насколько легко его отразить.

Ответ Юлии Навальной («Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться…») набрал 90 тыс. лайков. А мягкая, хотя и не лишенная двусмысленности реплика Леонида Рошаля («Все понимают ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя…») — всего 5 тыс. Притом половина комментариев под этой репликой просто невоспроизводима.

В умах тех, кто активен хотя бы на уровне сетевых споров, наш режим терпит решительное поражение, даже когда выставляет перед собой человека, о близости которого ко двору многие не осведомлены.

Можно предположить, конечно, что начальство махнуло рукой на умников и осознанно ищет поддержки только у простонародного большинства. На этом основывается одно из популярных объяснений этакой благожелательной невозмутимости, с которой Москва взяла в оборот пародийный «перехват» беседы Ника и Майка. Добавляют даже, что фейк якобы специально изготовлен российскими мастерами, а Лукашенко был использован просто как курьер.

По-моему, это значит усложнять простое. Чтобы сфабриковать ролик такого класса, незачем ездить в Москву. И уж конечно у наших вождей нет заведомых причин считать, что народ клюнет на эту выдумку. Понятно, что есть эксперты, которым она нравится. Например, Андрей Луговой. Но корифеев пропаганды, вроде Владимира Соловьева, это изделие как раз «не впечатлило».

Если не отвлекаться на поиски многоходовок и хитроумных подтекстов, то все легко встает на места. Делаясь все более прямолинейным и примитивным, наш режим съехал до уровня «совхоза» Лукашенко. Поэтому широкий и постоянный показ в России его разглагольствований, а равно и снятого им кино, — это нечто совершенно органичное для нашей системы. Она теперь сама такая..."

Как и ее белорусский аналог, она уже не ищет народной любви и полагается на собственные силовые импровизации. А значит выдумкам больше не нужно правдоподобие, дипломатии — дипломатичность, решениям — просчитывание последствий. Режим основательно поработал над собой и, кажется, доволен результатом.

Источник - Росбалт

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