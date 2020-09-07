Дмитрий Быков: Прослушка
Разведчикам «Новой газеты» удалось перехватить разговор двух мужских голосов
Первый:
Привет, Берлин! Их бин Варшава.
Глобальный мир пошёл на слом.
Одна Россия — сверхдержава.
Давай им как-нибудь насрём?
Второй:
Давай! Я лопаюсь от злобы,
Смотря на их успех и прыть.
Ведь мы такие русофобы,
Что хуже нас не может быть!
Первый:
Какой прекрасный разговорец
Мы обеспечили себе —
Как будто лично Юнна Мориц
Его повесила в ФБ!
Второй:
Давай мы мерзостно поступим,
Чтоб разломился русский щит...
Но там же есть Владимир Путин —
Он с ходу нас разоблачит.
Первый:
А мы с тобой его подставим
Перед ЕСом и ООН.
Давай Навального отравим,
И все решат, что это он.
Второй:
Да! Лёшу мы уконтрапупим,
И это будет вери гуд,
А все подумают, что Путин,
И сразу санкции введут.
Первый:
Не оценить такого факта
Не смогут чуждые скоты.
Но ваш акцент знаком мне как-то.
Рыгорыч, ты?
Второй:
Володя, ты?
Первый:
Скажи, с чего бы это, Вова,
Пропагандистский номер наш
Мы сочиняем так хреново?
Второй:
А для кого стараться, Саш?
Они нам — мирные протесты
И минский их видеоряд,
А мы им — пытки и аресты,
И все спасибо говорят.
Первый:
Да, милый друг! С таким протестом
Я и десятый срок приму...
Но что мне делать с этим текстом?
Второй:
Отдашь Мишустину.
Первый (потрясённо):
Кому?!
Второй (терпеливо):
Ты скажешь: это, мол, прослушка,
Добавь шумов для красоты,
И Трамп поверит — потому что
Он не умней, чем я и ты.
Первый:
Прости, Володь, но от такого
Весь мир решит, что я кретин.
Хотим ли мы такого, Вова?
Второй:
О да, мы этого хотим.
Мы сверхдержава, мы едины,
И только в этом наш оплот —
Что все друзья у нас кретины,
Плюс также армия и флот.
Первый:
Володь! Мне даже как-то странно,
Но коль судить по новостям,
То мы с тобой не два тирана,
А Слепаков и Галустян,
А «Наша Раша» — наша крыша.
Второй:
Я так и знал, что ты умён.
Первый:
Так ты узнал меня, о Миша?
Второй:
Да, я узнал тебя, Семён.
Источник - «Новая газета»