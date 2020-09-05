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Общество
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
Авторская колонка
05 сентября 2020, 22:38
Валерий Авдерин: Зашкаливающе самобытная российская статистика
Авдерин Валерий
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Валерий Авдерин: Зашкаливающе самобытная российская статистика

Валерий Авдерин: Зашкаливающе самобытная российская статистика

Смотрю ковидную статистику по миру. Где-то количество вновь заболевших падает, где-то растёт. Но по всему миру эта статистика имеет чётко просматриваемые недельные ритмы. Потому что жизнь людей, их работа и отдых поделены на недели. Пять дней все массово ездят в общественном транспорте, толкутся, общаясь с большим количеством знакомых и незнакомых, на работе. Потом два дня сидят дома перед телевизором или ковыряются в грядках на даче.

В любом случае, количество контактов в выходные почти у всех во много раз меньше, чем в будни.

И второй фактор появления этих ритмов – большинство медработников в выходные тоже отдыхает. Значит, во много раз меньше берётся проб и анализов. В разы меньше забирается народа в больницы.

Отсюда и недельные циклы в графиках заболеваемости. И похожесть этих графиков на пилу с множеством зубцов. Так они выглядят по всему миру. Кроме России. Российская статистика – как нарисованная по линейке. Причём это касается не только общероссийских, но и региональных выкладок.

У меня очень большие подозрения, что со статистикой мухлюют. Как и с итогами любых выборов. Что сверху поступило указание – с контрольными цифрами для всех регионов. Плюс-минус пару процентов, чтобы всё не выглядело совсем уж искусственно. Реальные же показатели российских начальников не интересуют. Возможно, их даже вообще не учитывают. Есть коридор, в нём и рисуют взятые от балды, с потолка, цифры. Других объяснений, почему в России всё не так, как у людей, в моей голове пока не возникает.

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