Валерий Авдерин: Брать или не брать. Чего россиянам хотеть от Запада?
Степень развития, скорость роста любой экономики сегодня очень зависит от доступности кредитов. Берёшь кредит, строишь на него завод, потом, продавая продукцию, возвращаешь долг, зарабатываешь себе на мороженое и платишь зарплаты толпе работяг. А ещё налоги родному государству. Все довольны. Но это в идеале. В который в специфических российских условиях как-то не очень верится.
«Если к власти придут нынешние «либералы» из путинского окружения – они могут запросто на манер латинамериканских режимов начать набирать зарубежных кредитов и печатать деньги – якобы, для оживления, ускорения экономики путём допэмиссий. Но все сливки с этих эмиссий и этих кредитов они направят в свой личный карман, а народу останутся инфляция и долги.
Набиуллина, Силуанов, и даже многие бывшие либеральные политики утверждают, что надо наращивать заимствования, надо увеличивать рублевую эмиссию. Под эту дудку, мне кажется, кто-то хочет нажиться. Волна народного недовольства очень конкретная – мне положена выплата, а не дали, меня задержали, хотя я был в маске, штраф выписали... Потребность в том, чтобы кто-то указал путь, очень велика. Люди не понимают, что дальше делать, кроме как что-то требовать у государства – каких-то льгот или денег. У меня есть совершенно четкое ощущение, что существует группа, продвигающая свои интересы. Грубо говоря, нефтяные доходы разворовали, бессмысленно потратили, и теперь есть люди, которые хотят поживиться за счет заимствованных денег. Элитная группировка, желающая сменить парадигму государственной политики, с тем чтобы, грубо говоря, разворовать доходы от эмиссии и от заимствований.
… Я очень боюсь, что страну поведут по латиноамериканскому варианту, посадят на государственный долг, раскрутят инфляцию. Причем, с определенным временным лагом, то есть, наворовать успеют».
Так говорит в своём интервью социолог Сергей Белановский. Кредиты поделит, выведет в офшоры верхушка, а отдавать долги через какое-то время придётся рядовым обывателям. Которые и так с трудом сводят концы с концами.
Учитывая это, во взаимоотношениях с Западом я всегда был сторонникам не заимствований, а прямых инвестиций. Пусть «Форды», «Найки» и «Сименсы» строят в России свои заводы. Нанимают на работу россиян, платят зарплаты, налоги и спокойно вывозят отсюда продукцию и прибыли. После уплаты налогов они имеют на это полное право. Именно таким путём пошли китайцы – и обогнали нас на десятилетия за те двадцать лет, пока Путин рассказывал сказки про поднимающуюся с колен Россию. Двадцать лет страна поднимается с колен – и всё никак не может подняться! Так и стоит раскорячившись.
Никаких госкредитов у Запада. Никакого увеличения госдолга, якобы, для стимулирования экономических и социальных программ. Надо привлекать западных инвесторов, чтобы они открывали здесь заводы, а не брать взаймы у западных банкиров под гарантии государства, чтобы потом оставить эти долги детям и внукам. Прямые инвестиции – это заводы, которые останутся. А кредиты – это деньги, которые разворуют чиновники и связанные с ними местные «бизнесмены», типа путинских дружков. Которые и так уже разворовали всё, что можно.
Почему всякие «Форды» и «Аэробусы» не торопятся что-то строить в России? Впрочем, и западные банки тоже не рвутся предлагать свои деньги…
Потому что российские руководители и российские законы очень изменчивы, непредсказуемы и, зачастую, просто неадекватны. Бизнесу нужны стабильность и предсказуемость. Нынешнюю же ситуацию в стране лучше всех обрисовал дедушка Сорос. Сказав: «Чем удачнее и прибыльнее будет ваш бизнес в России – тем больше желающих будет его у вас отнять».
И это объясняет, почему даже российские бизнесмены предпочитают вкладывать свои деньги где-то за морем – вместо того, чтобы создавать рабочие места на Родине.