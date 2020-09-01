Валерий Авдерин: Мы им покажем!
Часто слышу, что россияне должны поднапрячься и сделать самолёт лучше Аэробуса, мобилу лучше Айфона, процессор лучше Интела. И доказать всем, что Россия – мировая держава. Мол, у нас пол-Москвы работало в оборонных НИИ. Неужели мы не можем показать всему миру… что-то вроде кузькиной матери.
Ребята, а вы не задумывались, почему все эти НИИ рассыпались через несколько месяцев после того, как их перестало финансировать государство.
Ведь оказалось, что большинство этих секретных разработок никому в мире не нужно и не интересно. Что никто не собирается покупать эти отстающие на десятилетия «изобретения». Что, пока НИИ разрабатывали новые вьюки для мулов, остальной мир, воспользовавшись изобретением колеса, давно уже начал возить грузы на телегах.
Вы встречаете в магазинах сделанные в России миксеры или тостеры? А считать, что страна, не умеющая сделать нормальный тостер, может сделать самый крутой процессор…
Производство процессоров – это огромная технологическая цепочка. Для этого нужно иметь оборудование, на котором их делают. В России такого нет. Кто-то скажет, так давайте сделаем! Но для производства такого оборудование нужно другое оборудование. Которого в России тоже нет. И которое может произвести только передовая во всех отношениях страна. Каковой Россия вовсе не является.
Вот есть огромный остров. На котором живут папуасы. Они ходят в одежде из травы и разводят свиней. И тут приехал из Калифорнии сын вождя, рассказал всем про самолёты и компьютеры – и вождь загорелся сделать самый большой в мире самолёт и самый быстрый компьютер.
Для россиян подобная ситуация достаточно обычна – когда какой-то вождь вдруг решает догнать и перегнать Америку. Вот только из чего делать эти процессоры и эти самолёты. Из говна и соломы? Больше ничего на острове нет. Ни заводов, ни специалистов по самолётам и процессорам. Вождь раздербанил сундуки закопанного пятьсот лет назад пиратами золота и пригласил на остров сто крупнейших специалистов по самолётам. Но и это как-то не выручает. Даже такие умные люди не умеют строить самолёты из говна. Для строительства самолётов нужны сложные композиты, сотни наименований различных сталей, тысячи электронных компонентов… В создании одного самолёта участвует множество заводов. В России половины этих заводов нет и не было никогда. Другая половина находится в загибающемся состоянии. Поэтому и пассажирский Сухой наполовину комплектуется импортными деталями. Которые по дешёвке скупают на китайских оптовых барахолках. Отсюда: половина произведённых самолётов стоит на приколе из-за отсутствия запчастей.
Сколько денег вбухали в танк Армата, в истребитель пятого поколения, в ракету Ангара, в космодром Восточный... Сколько раз уже обещали, что они вот-вот, буквально, через неделю, будут готовы. Обещали и пять, и десять лет назад. А они так и не готовы. И неизвестно, будут ли готовы хоть когда-нибудь. И авианосец «Адмирал Кузнецов» заремонтировали уже вдрызг. И, чем больше его ремонтируют, тем больше дыр, прорех и проблем… То кран на него уронят, то док ненароком утопят, то пожар устроят…
Ребята, давайте для начала научимся делать хотя бы нормальные утюги.