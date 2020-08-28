Валерий Авдерин: Чем не угодил Собянину московский троллейбус?
На этой неделе в Москве закрыли последние троллейбусные маршруты. Закрыли без обсуждения с жителями и специалистами. Просто вдруг, без предупреждения, сняв все машины с линии.
Публикаций на эту тему было много – все недоумевают, зачем это сделали. Сын моей знакомой Денис высказал версию, которая мне на сегодняшний день кажется самой убедительной.
Возможно, кому-то в мэрии захотелось продать территории бывших троллейбусных парков. Как я понимаю, это приблизительно полтора десятка больших земельных участков. Скажете, в городе есть ещё много участков, продажу которых большинство горожан вообще не заметит. А здесь мэрия явно нарывается на скандал. Но, видимо, те участки проходят по другим ведомствам – и те ведомства не торопятся с ними расставаться. А в дептрансе на это смотрят проще.
Опять же, кто-то скажет, что заменившие троллейбусы автобусы и электробусы тоже надо куда-то ставить… Но их можно поставить в глубокой заднице на задах города, где земля стоит в разы дешевле. А троллейбусные парки создавались много лет назад и расположены на очень лакомых участках в старых обжитых районах. Если продать их под застройку…
Формально продавать будет город – и деньги уйдут в городскую казну. Но мы с вами живём не первый день – и знаем, что хоть в Москве, хоть в другом российском городе деньги – они как перекачиваемая по дырявым трубам вода. И с ними по дороге непременно случается усушка, утруска… Что-то мыши погрызли, что-то просто испарилось. Каждый раз, когда государство или город что-то продают (или покупают) – у кого-то появляется вилла в Испании, у кого-то особнячок на Рублёвке. Поэтому-то российские чиновники вечно что-то хотят продать, что-то купить… Ведь при творческом подходе к процессу можно нехило зарабатывать и на том, и на другом.
Если же кто-то считает, что это неправда – обоснуйте, докажите… Убедите меня, что это не так. Объясните, зачем понадобилось убивать сложившуюся, доказавшую свою состоятельность и полезность огромную транспортную систему.