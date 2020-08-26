Анастасия Васильева: Страна лжецов
С вашего позволения я все-таки выступлю здесь неким медицинским экспертом по реанимации правды о диагнозах отравления-нарушения обмена веществ-поиска алкоголя и кофеина в плазме крови у Алексея Навального, и попробую как некий Джельсомино из страны лжецов претендовать на возрождение правды и вероятно правдивый сценарий всего произошедшего.
А вообще читали ли вы сказку Джанни Родари «Джельсомино в Стране лжецов»? Помните, там по приказу короля Джакомоне, вместе со своей бандой захватившего власть, все, даже животные, обязаны были постоянно лгать. В булочной там продавали чернила, которые называли хлебом, в ходу были только фальшивые монеты, а обо всех событиях жители страны узнавали из газеты «Образцовый лжец».
И вы знаете, у меня вот сложилось абсолютное ощущение за последние несколько дней, что мы все вдруг попали в ту самую страну лжецов, у которых нет ни стыда, ни совести.
Почему я так думаю и даже уверена - да потому, что в этой омской больнице тот самый Джакомоне обязал всех также лгать. Множественные и совершенно бесстыжие подмены понятий, вводившие в заблуждение весь мир, поразили мое воображение чудовищной по своей глупости и нелепости ложью.
Скорее всего за кадром нашего понимания развивались события следующим образом:
Когда скорая привезла Алексея в БСМП1 Омска с входящим диагнозом кома неясного генеза и токсическое отравление с определенным очень характерным симптомокомплексом, спустя некоторое время, омские врачи-токсикологи-реаниматологи установили предварительный диагноз «отравление ФОС» и начали незамедлительное лечение, за что им огромное спасибо.
Они большие молодцы и действительно спасли Алексею жизнь. Почему я так думаю? Да потому что если бы предварительный диагноз не был установлен и не начата антидотная терапия Атропином - Алексей бы не выжил, скорее всего.
Далее доктора сообщили главному врачу о положении дел, о том, что это вероятное отравление.
Главный в свою очередь сообщил куда надо.
И тут появились мы.
Главному было тут же дано указание - никого никуда не пускать.
У Юли потребовали свидетельство о браке, у меня - диплом врача.
Но дальше опять новые указания: меня к Алексею ни в коем случае не пускать, ни к врачам, ни на консилиумы, никуда. К нему можно пускать только жену и брата, а врачам было дано задание объяснять состояние Алексея непонятными терминами и то не полностью и также без меня.
Ну конечно, я же офтальмолог. А при отравлении ФОС очевидный и патогномоничный признак - миоз (сужение зрачка).
При моих вопросах о реакции зрачков на свет замглавного врача рассеянно кивал и переводил разговор на найденный алкоголь в крови. Тут без комментариев.
На следующий день больница наполнилась силовиками-советчиками-суфлерами главного врача и его зама. Сверху был спущен приказ - говорить все, что угодно, но про отравление - ни за что и никогда, поступила разнарядка: хлеб - это чернила.
Как хотите выкручивайтесь, но убедите их, что это не отравление. И тут началось занимательное и удивительное по своей глупости путешествие в страну дураков и лжецов. Выдумывались диагнозы с такой дичайшей подменой понятий, что мне даже начало казаться, что это я попала в какое-то идиотское кино, где диагноз «нарушение обмена веществ» и «нарушение углеводного обмена» реально может претендовать на причину комы с 5 баллами по шкале Глазго (терминальная кома). Изначальный диагноз «кома неясного генеза» звучал бы намного более убедительно и правильно, если бы не эти странные его превращения, явно скрывающие правду.
Главный врач и его заместитель, получив четкие указания, как верные псы выполняли поручения и не будучи сильны в выдумывании диагнозов просто напросто некоторые вовсе не основные симптомы, а сопутствующие признаки, превращали в сногсшибательные слова-диагнозы, которые призваны были шокировать несведующую в медицине публику.
Алкоголь и кофеин, найденные в крови, тоже, видимо должны были дополнить картину измененного обмена веществ и превратить никогда не злоупотребляющего алкоголем Алексея в загадочного человека, который втайне от всего окружения выпивает литрами водку на ночь, а утром запивает ее огромными чашками черного кофе и в итоге впадает в кому. Причем это заявление было сделано через 3 дня публично (такой анализ делается за пару часов), хотя ранее омский главный врач и его зам напирали на понятие «врачебная тайна».
Но весьма неуклюжие попытки превратить нас в дебилов, упрямое нежелание сотрудничать, вести конструктивные и коллегиальные диалоги в консилиуме, рьяное нежелание показать хоть какую-то медицинскую документацию, недоброжелательное отношение, даже рукоприкладство к жене Алексея и его окружению, как раз обернулись именно тем, что это вранье и попытка скрыть факт отравления стали ну совсем очевидными.
Ну раз так себя ведут - это же ясно как день, хотят что-то скрыть.
А что тут можно скрыть? Ну конечно, отравление.
Потом это совершенно дикое противостояние встречи Юлии с немцами, которые приехали в больницу, вероятно, чтобы дать свое заключение о возможности транспортировки. И опять вранье о том, что они мол признали его нетранспортабельным, хотя мы все понимали и понимаем, что нетранспортабельным Алексей никак не был, если только у него было массивное кровотечение. А его точно не было.
Потом Иван Жданов и вся команда Алексея написала и отправила иск в ЕСПЧ, Юлия написала письмо Путину, поднялась общественность, за Алексея вступились европейские лидеры.
А когда услышанные все-таки от одного честного и хорошего доктора симптомы сложились у меня в голове в картину отравления ФОС из учебника токсикологии, мы задали вопросы замглавного врача об оценке уровня холинэстеразы и введения атропина.
И получив положительный ответ о проводимой терапии Атропином, напрашивался только один вопрос: а зачем нужен Атропин, если это не оно?
Что по поводу проводимых анализов на уровень холинэстеразы - у меня огромные сомнения по поводу его проведения в принципе. Тут реальную ситуацию предположить сложно, но учитывая убитость больницы, можно только догадываться, насколько оснащены там лаборатории необходимыми реагентами. Что по поводу двух лабораторий, которые якобы не выявили никаких токсических веществ - с большой вероятностью могу сказать, что они просто соврали. Почему? Да потому что надеялись на авось, что прошло уже достаточно времени и немцы не смогут токсин опознать, а клиническая картина будет уже стерта.
Ну а потом Алексея отпустили в Берлин.
И установленный немцами правильный диагноз глубоко и надолго отправил в нокаут всех наших врунов и лжецов, заставив их теперь судорожно придумывать и искать причины этой несостыковки также как они выдумывали диагнозы вместо отравления.
Ну честно - прямо как в сказке, ну зачем вот такой блокбастер устраивать, который только подтвердил их вину в умышленном отравлении Алексея, которое они хотели вот так глупо скрыть? Ведь если бы наоборот правду говорили, ничего не скрывали, честно бы бумаги медицинские показали - не пала бы на них и на их правителя Джакомоне тень этого преступления.
Но они все-таки действительно прибыли из страны дураков, лжецов и преступников, и к нашему счастью это настолько очевидно, что добавило только всем таким Джельсомино сил и уверенности в своей правоте и правде.
А Алексей, я не сомневаюсь нисколько, скоро выздоровеет, поправится и обязательно победит и болезнь, и лжецов.
«Друзья узнают тайну короля Джакомона: оказывается, король врёт, будто у него чудесные рыжие волосы, на самом же деле он лыс и носит парик, чтобы скрыть лысину. С помощью своего дара и новых друзей Джельсомино разоблачает короля и возвращает в город правду».