Валерий Авдерин: Ютуб – как источник новостей
Новостные функции явно не были в числе главнейших при создании этого видеохостинга. Но со временем телефоны стали снимать лучше и лучше, а Инет становился всё глобальнее и быстрее.
Следствием этого стало небывалая оперативность распространения видео. Отснял – и уже через несколько секунд сбросил во всеобщий доступ. Чтобы написать даже маленькую заметку, нужно время, возможность сесть, подумать… Забрасывать мир своими видосами сегодня легче и быстрее, чем придумывать формулировки.
В Бейруте взорвался порт, в Хабаровске прошёл митинг, в Минске ОМОН разгоняет манифестантов. Можно даже не читать описание этих событий. Увидеть их воочию – и достовернее, и быстрее.
Вот, читаю на каком-то официальном сайте, что в Хабаровске на митинг вышло пару сотен человек… А на Ютубе вижу толпу в десятки тысяч. И время указано.
Кому-то покажется, что протестующих в Минске было много, другой скажет, мало… А я просто погляжу в Ютубе. Там никто мне не рассказывает про много или мало. Там я просто вижу – сколько именно. Вот, сколько есть – столько я и увижу.
Давно уже разработаны методы махинирования с видео. Как снимать, как монтировать, как комментировать… Но обмануть здесь грамотного человека всё же гораздо сложнее, чем если просто подсунуть ему лживый текст.
Кто-то заметит и напишет в комментах, что видео снято год назад, совсем в другом месте, с другими людьми… И, если это так – доказать обратное будет очень трудно.
Не знаю, кто как, но я заглядываю на Ютуб почти каждый день. И чаще всего – именно за новостями.