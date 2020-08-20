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20 августа 2020, 17:59
Антон Орехъ: Ядовитая страна
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Антон Орехъ: Ядовитая страна

Антон Орехъ: Ядовитая страна

Чтобы жить в России и идти против власти надо иметь лошадиное здоровье, носить броню и набор антидотов – иначе никак. Нереально сосчитать, сколько раз у Навального проходили обыски, сколько раз его задерживали, допрашивали, арестовывали. Ему плескали зеленку в лицо, у него был приступ в изоляторе якобы из-за аллергии, теперь он выпил какого-то чаю в Томске. Он живет так полтора десятка лет в адском стрессе, под постоянным наблюдением круглые сутки.

В Томске Алексей оказался не случайно. Скоро день голосования. А рейтинги власти падают, причем, в регионах падают не хуже, чем в либеральных столицах. Вы можете делать вид, что Навальный – просто назойливая муха, можете не называть его по имени, но вы не можете отрицать, что сегодня это главный персональный враг путинского государства. Мы не можем точно сказать, какая конечная стояла цель перед отравителями.

Возможно, Навального хотели привести в неадекватное состояние, снять на телефон и месяц трезвонить про «пьяный дебош». За который еще и арестовать можно. Или отравить так, чтобы в ближайшие недели ему было уже не до «умного голосования». Да, вот этот конкретный человек, Алексей Анатольевич, с группой своих сторонников стал поперек дороги всей адской машине режима, которая реально боится Навальному проиграть. И то, с камкой скоростью пропаганда стала сейчас перебирать всякие идиотские версии про водку и таблетки, лишь доказывает это. Скажут: а что он — не человек, не может выпить, святой, что ли? Точно не святой, и выпить, наверное, может, как и любой в нашей пропитой стране.

Но вы просто вспомните эти двадцать путинских лет. Как отравили Юрия Щекочихина каким-то адским коктейлем. И никого не нашли. И тоже говорили сначала, что он «что-то выпил». В сентябре 2004 года Анна Политковская летела в Беслан. В самолете она выпила чаю и через десять минут потеряла сознание. Спасли почти чудом! Потом кто-то решил, что пуля надежнее и через два года Анну Степановну просто застрелили. Застрелили и Немцова. А нам говорили, что он шел с бабой – из-за бабы и убили. Ну, да, из-за чего же еще? Через три месяца неустановленным ядом отравили Володю Кара-Мурзу-младшего, а еще через год снова попробовали повторить и добить окончательно. Младший Кара-Мурза выкарабкался, но этот кошмар точно отнял несколько лет жизни у его отца, Владимира Кара-Мурзы-старшего. Почти два года назад и снова неизвестным веществом отравили Петра Верзилова. Слава богу, его тогда удалось вывезти за границу.

И, конечно, самое лучшее сейчас эвакуировать куда-то и Навального, если это физически возможно. Потому что мы живем в ядовитой стране. И не можем здесь верить никому. Ни тому, кто принесет тебе стакан чаю, ни доктору, который начинает с того, что не пускает в больницу Юлю Навальную, сочиняя на ходу какую-то запредельную ахинею. Здоровья Алексею, мужества и сил Юле и всей семье.

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