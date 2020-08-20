Петр Шкуматов: Бобёр - выдыхай!
Тут депутаты решили хайпануть и в очередной, 100500-й раз предложить отменить транспортный налог. Ну что можно сказать. Конечно же его не отменят, хотя его надо реформировать, делать целевым инфраструктурным сбором, чтобы он шел не просто в местные бюджеты, а расходовался именно на содержание и ремонт дорог. Но сам транспортный налог отменять уже поздно. Почему, спросите вы?
Всё очень просто. Даже если его отменят, то очень скоро снова введут по причине того, что у нас уже появляются электрические автомобили и происходит переход на газомоторное топливо. Эти машины (электричество/газ) не платят акциз, налог же на газ составляет 30%. Газ стоит 22 рубля именно поэтому. И это не акциз, подчеркну, это налог. Т.е., он идет в общий бюджет и не имеет целевого назначения. Соответственно, пока таких авто мало, государство может закрывать глаза на их наличие на дорогах, но когда их станет много, тут же встанет вопрос: а за чей счёт ремонтировать дороги?
Если в газомоторное топливо теоретически можно добавить акциз, то в электричество нельзя, потому что я могу заряжать свой электромобиль где угодно, дома, на стоянке ТЦ, от солнечных панелей. А ущерб дорогам наносится не работой двигателя внутреннего сгорания, а массой транспортного средства и скоростью его движения. Ещё на ущерб дороге влияет тип покрышек, шипованная резина, например, наносит ущерб больше чем липучка.
Общие затраты на дороги в РФ примерно 2 трлн рублей в год. Я очень сильно сомневаюсь, что государство выкроит дополнительные 2 трлн руб в бюджете в год, поэтому эти деньги будут получены очевидно через налогообложение автомобилистов. А после 100% перехода на газ или электричество (водород) для финансирования содержания и эксплуатации дорог останется только один вариант - транспортный налог.
Так что бобёр - выдыхай!