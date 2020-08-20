Адвокат, назначенный Шестуну судом, взял самоотвод
Тем не менее судья Юферова оставила его в процессе и дала три дня на ознакомление с материалами дела
Продолжаются заседания по делу бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, и теперь его интересы представляет адвокат, назначенный судом. Его защитник по соглашению Олег Белов, напомним, находится в законном отпуске, согласованном и с судом, и с подсудимым, что не мешает судьей Татьяне Юферовой назначать заседания в безостановочном режиме.
Сегодня, 20 августа, на очередное заседание был приглашен защитник из Подольска по назначению Максим Трофимов. Александр Шестун в самом начале процесса выразил ему недоверие, заявив, что предполагаемые заказчики его уголовного дела – участники подольской группировки и представители администрации городского округа Подольск, которые пытались заполучить власть в Серпуховском районе. В связи в этим он не может согласиться на услуги подольского адвоката.
Максим Трофимов выразил удивление и непонимание, для чего его ввели в процесс, и ходатайствовал о самоотводе. Судья Татьяна Юферова его просьбу не удовлетворила и дала ему… три рабочих дня на ознакомление со 170 томами дела. Как за такой короткий срок можно ознакомиться с таким объемом, не очень понятно. Напомним, что адвокаты Шестуна по соглашению изучали тома три с половиной месяца, но и этого времени им не хватило. Общественный комитет «Свободу Шестуну» сообщил, что будет пристально следить за ситуацией и уже направил жалобы о нарушениях в Московский областной суд и Верховный суд.
Следующее заседание назначено на 26 августа, и участников дела могут ждать новые сюрпризы.
За ходом судебных заседаний можно следить на официальном сайте поддержки Александар Шестуна - и в телеграм-канале.