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IT-отрасль
Александр Родин
19 августа 2020, 20:12

IT-бизнесмен Рустам Гильфанов: «Для лидера важнее энергия, а не интеллект»

IT-бизнесмен Рустам Гильфанов: «Для лидера важнее энергия, а не интеллект»

Вместе с IT-бизнесменом и инвестором Рустамом Гильфановым разбираемся, как жизненная энергия лидера влияет на развитие и эффективность компании.

Многие по привычке думают, что успешным лидера делает его IQ. Однако на деле всё куда сложнее. Умнейший человек не всегда блестящий лидер, потому что обычно не наделен высокими способностями к эмпатии. Такие люди обычно снобы, не ищут общения и с трудом коммуницируют с людьми, которые не равны им по интеллектуальным способностям.

В этом ключе на первое место выходит VQ - коэффициент жизненной энергии. Простыми словами, это способность лидеров заряжать энергией себя и окружающих, способствовать переменам внутри коллектива и компании в целом. Жизненная энергия - с одной стороны, врожденное качество, а с другой - восполняемое. Эксперты считают, что VQ становится равносильным IQ и EQ.

«Тут главное разобраться в своих интересах, научиться понимать, что дает, а что забирает энергию. Если вы чувствуете, что уровень энергии не соответствует вашим ожиданиям, пора проанализировать свою работу и увлечения. Когда мы вовлечены в любимое дело, то чувствуем прилив сил и воодушевление. Подумайте, что можно «ликвидировать», чтобы восстановить баланс», - советует Гильфанов.

Компании, как и люди, тоже могут обладать высоким или низким VQ. Если руководитель пассивен, то и сотрудники становятся пассивными.

«Обязанность лидеров в частности заключается в том, чтобы помочь сотрудникам проявить их скрытые таланты, раскрыть потенциал и высвободить энергию», - считает Рустам Гильфанов.

При этом талантливый лидер должен понимать, как мотивировать сотрудников. Одних мотивирует повышение зарплаты, других - признание, третьих - возможность расширить сферу влияния. По мнению Гильфанова, обычно лидеры стимулируют подчиненных через парадигму страха, тогда как куда эффективнее визуализировать привлекательную картину будущего.

Как отмечает Рустам Гильфанов, чем выше уровень свободы и доверия в команде, тем больше возможностей для раскрытия внутренней энергии.

Краткая биографическая справка

В 2006 году Гильфанов Рустам вместе с партнерами открывает в Киеве международную аутсорсинговую IT-компанию. Сегодня эта компания - крупнейший разработчик программного обеспечения для игровой индустрии, маркетинга и финансов.

Несколько лет назад Гильфанов отошел от операционной деятельности в IT-компании, чтобы заниматься международным инвестированием в IT-проекты.

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