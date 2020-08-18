Валерий Авдерин: Отданное на разграбление. Экскурс в историю
В судьбах самых роскошных исторических усадеб России в юности меня всегда удивляло то, как их использовали после революции. Ухоженные дворцы, как правило, отдавались под тубдиспансеры, дома престарелых и детские колонии. Уже по характеру использования было понятно, что через несколько лет от изысканной утвари и отделки не останется ничего и всё будет растащено, разрушено и загажено.
Я наивно думал: «Неужели для такого дворца нельзя было найти лучшего применения»? А потом до меня дошло, что дворцы отдавались на убой и разграбление вполне сознательно. И прежде, чем в эти хоромы заселялись старушки или беспризорники, их успевали пограбить советские чиновники самого разного уровня.
Сперва в отданный для разора дом приезжали горкомовские и обкомовские деятели. Они собирали сливки, отбирая всё самое лучшее: резные комоды, старинные кресла, картины, скульптуры, фолианты коллекционных гравюр… Потом налетала мелкая райкомовская шушера. Остатки же былой роскоши ещё несколько лет кормили всяких заведующих и завхозов этих советских богаделен. Помните «голубого воришку» Альхена из 2-м дома Старсобеса в «12 стульях» Ильфа и Петрова?
Поэтому, чем роскошнее был особняк – тем больше у него было шансов стать унылым прибежищем для своры вечно голодных доходяг.
Зато идеологически всё это выглядело для режима очень даже бравурно и завлекательно – мол, именно старикам-инвалидам и детям-сиротам мы отдаём самые лучшие дворцы всяких князей и фабрикантов. Вот как мы о них заботимся! О том, что финансировались все эти заведения по самому остаточному принципу, что в их администрациях процветало воровство, из-за чего обитатели зачастую мёрзли и голодали просто постоянно – об этом официальная пропаганда скромно умалчивала.
И такая система «сперва разграбили – потом отдали бабулькам» существовала и процветала тогда по всей стране советов.