Суд пытается лишить Шестуна защиты
Со следующего заседания интересы бывшего главы Серпуховского района может представлять назначенный адвокат
Дело Александра Шестуна довольно ярко подсвечивает проблемы судебной системы в России. Например, получается, что на время рассмотрения дела, которое может растянуться и на год, адвокат не имеет права уходить в отпуск. Так, по крайней мере, считает судья Татьяна Юферова из Подольского городского суда. Поскольку его единственный оставшийся защитник Олег Белов ушел в законный отпуск, о чем известил заранее, Юферова приняла решение обеспечить Шестуну назначенного адвоката.
- Судья нарушает как права Александра Вячеславовича на защиту, так и права адвокатов на отдых, - считает Белов. - Она расценивает наше законные, обеспеченные Конституцией причины, как сознательное уклонение от профессиональных обязанностей и делает это в угоду своей точке зрения. Вопреки требованиям закона. Сегодня она заявила, что 19 августа Шестуну будет предоставлен адвокат по назначению. Она пригласит адвоката, который будет выполнять ее просьбы и чаяния.
- Я готов продолжить участие в деле после законного отпуска, но для судьи такой вариант неприемлем, ей необходимо оказать давление на защиту, ей необходимо физическое продолжение процесса, чтобы успеть к определенной дате, - продолжает Белов. - Конечно, адвокат, которого назначат, будет зависим от суда и это позволит Юферовой нейтрализовать любые защитные механизмы Александра Вячеславовича.
Заседание, назначенное на 19 августа, начнется в 10.30 по московскому времени.