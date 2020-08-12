Меню
Политика
Это наша корова – и мы ее доим!
Авторская колонка
12 августа 2020, 18:31
Илья Яшин: Пока Лукашенко воюет со своим народом, Кремль пребывает в полной растерянности
Яшин Илья

Российский политик и муниципальный деятель. Депутат совета депутатов муниципального округа Красносельский, председатель совета депутатов района Красносельский города Москвы

Все авторы

Илья Яшин: Пока Лукашенко воюет со своим народом, Кремль пребывает в полной растерянности

Илья Яшин: Пока Лукашенко воюет со своим народом, Кремль пребывает в полной растерянности

Пока Лукашенко воюет со своим народом, Кремль пребывает в полной растерянности. Четкой линии нет. Заявления противоречивые. Пропаганда запуталась.

Да, Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой, но скрыть раздражение не сумел. Пять лет назад в аналогичном послании Путин писал о «несомненном доверии белорусского народа, которым вы, Александр Григорьевич, пользуетесь». Сейчас ограничился сухими формулировками.

Одновременно кремлевские телеграмм-каналы возмущались, что Лукашенко заставил избирком обеспечить ему результат выше, чем был у Путина на последних выборах. Таким образом, подчеркивалось, что именно российского президента он видит своим основным конкурентом.

Пропагандист Арам Габрелянов со ссылкой на источник в МВД Беларуси заявил, что «есть чёткая и прямая команда от Лукашенко силовикам — жёстко прессовать именно российских журналистов». Милиция в Минске и правда задерживает представителей российских СМИ, не особо разбираясь в их редакционной политике. За решёткой оказались сотрудники «Раша Тудей» и РИА «Новости», корреспонденты «Медузы» и «Дождя».

В эфире Владимира Соловьева вспоминают, что в белорусской тюрьме до сих пор «томятся» наемники ЧВК «Вагнер». Эксперты в истеричной форме призывают Кремль к введению санкций против режима Лукашенко. Представитель МИД обвиняет официальный Минск в «грубых действия» и провокациях по отношению к российским гражданам.

Или вот Жириновский. Часто говорят, что его функция — озвучивать то, что Путин реально думает, но не может позволить себе произнести вслух. Жириновский говорит: «Дикость и позор сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчёта голосов арестовывать протестующих. Белоруссия восстала против Лукашенко. Сегодня он потерял страну».

Ну а мелкая обслуга Путина совсем запуталась в методичках.

С одной стороны, митинги и баррикады — это плохо. Всегда же так было, верно? Мы против революций. Ну а с другой стороны, Лукашенко-то вроде стал антироссийским политиком и больше нам не друг. Или всё еще друг? Объясните, наконец, несчастным троллям; они не понимают, с кем вести информационную войну.

В итоге ведут войну против всех, и Юлия Витязева, например, резюмирует: «оппозиция плохая, потому что хочет польского протектората», «силовики всё делают правильно», но при этом «Лукашенко муд@к».

Очень любопытно наблюдать этот плюрализм в одной кремлевской голове. Но при этом важно понимать: эти противоречивые заявление демонстрируют отсутствие хоть какого-то внятного плана. Путин мнит себя великим стратегом и считает Беларусь своей сферой влияния. Но внезапно он оказался в ситуации, когда вообще непонятно, что делать.

Какие у Путина инструменты, чтобы принудить Лукашенко к лояльности?

Есть экономический рычаг: дешевые кредиты и газовые подачки, которые все эти годы держали на плаву экономику Беларуси. Но вдруг выяснилось, что кредиты готов давать Китай, причем действует он в Минске вообще без учета интересов Путина. И на этом фоне газовый шантаж перестает быть эффективным.

Есть силовой рычаг. Наверняка среди белорусских генералов, имеющих прямой доступ к Лукашенко, хватает завербованных агентов ФСБ. И в какой-то момент они могут получить из Москвы приказ «закрыть вопрос с колхозником». Но решится ли Путин на такое? Хватит ли смелости генералам? А главное — где гарантия, что пришедшая на смену Лукашенко прокремлевская хунта сумеет удержать страну в сфере влияния Путина?

В общем, тупик.

Нам постоянно говорят, что «Путин всех переиграл». Но Беларусь показала, что переигрывает он сам себя и хороших вариантов для Кремля в этом раскладе просто не осталось.

Сейчас на главной
Исследователь коронавируса раскритиковал Россию за спешку в создании вакцины
коронавирус
Исследователь коронавируса раскритиковал Россию за спешку в создании вакцины
Профессор Института генетики Университетского колледжа Лондона, швейцарский исследователь Франсуа Баллу, который исследовал коронавирус, возмутился отношением России к разработке вакцины от новой инфекции
Белорусская милиция признала факт применения огнестрельного оружия против участников протеста
В Министерстве внутренних дел Белоруссии подтвердили информацию об использовании огнестрельного оружия против участников протестных акций в Бресте
В Нефтекамске чиновница назвала «высоким» пособие по безработице в размере 5 тысяч рублей
безработица
В Нефтекамске чиновница назвала «высоким» пособие по безработице в размере 5 тысяч рублей
Замдиректора Центра занятости в Нефтекамске Ирина Семенихина заявила, что местные безработные не хотят выходить на работу из-за «высокого» пособия
Образцово-показательная бойня
протесты в белоруссии
Образцово-показательная бойня
Скандальный сценарий президентских выборов и последующий силовой разгон массовых протестов, возможно, вполне соответствовали планам Александра Лукашенко, однако последствия для белорусского лидера и элиты могут оказаться катастрофическими
Ростехнадзор выявил на предприятии группы «Мечел» угрозу жизни и здоровью сотрудников
экология
Ростехнадзор выявил на предприятии группы «Мечел» угрозу жизни и здоровью сотрудников
Деятельность структур компании Игоря Зюзина одновременно заинтересовала экологов, надзорные ведомства и лично полпреда президента в Сибирском ФО Сергея Меняйло
В России создадут мобильное приложение для привитых от коронавируса граждан
прививки
В России создадут мобильное приложение для привитых от коронавируса граждан
Российские власти задумались о создании мобильного приложения для граждан, которым будет сделана прививка от коронавируса. В этом приложении россияне будут фиксировать свое самочувствие после вакцинации
В Госдуме предложили увеличить количество дней отпуска для многодетных родителей
трудовой кодекс
В Госдуме предложили увеличить количество дней отпуска для многодетных родителей
Депутаты Госдумы предложили увеличить количество дней отпуска для многодетных родителей. Соответствующее предложение в Министерство труда направил депутат Иван Сухарев
Авиакомпании пожаловались в Минтранс на резкое подорожание топлива в аэропортах
авиакомпании
Авиакомпании пожаловались в Минтранс на резкое подорожание топлива в аэропортах
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила письмо главе Минтранса Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснование резкого роста стоимости авиакеросина
Американские чиновники раскритиковали российскую вакцину от коронавируса
коронавирус
Американские чиновники раскритиковали российскую вакцину от коронавируса
Американские чиновники раскритиковали российскую вакцину от коронавируса. По мнению чиновницы, российский препарат отстает от американских разработок
Нарушение прав человека ударило по бюджету
ЕСПЧ
Нарушение прав человека ударило по бюджету
Отметим, что только в 2019 году Минюст России должен выплатить россиянам 1,1 млрд рублей в качестве компенсаций за нарушение их прав и свобод по решению Страсбургского суда
Власти Литвы предоставили Светлане Тихановской жилье и государственную охрану
протесты в белоруссии
Власти Литвы предоставили Светлане Тихановской жилье и государственную охрану
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая из-за давления со стороны властей вынуждена была уехать в Литву, сейчас находится в безопасности вместе со своими детьми
Евросоюз пригрозил Белоруссии пересмотром отношений из-за разгона акций протестов
протесты в белоруссии
Евросоюз пригрозил Белоруссии пересмотром отношений из-за разгона акций протестов
Представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил о пересмотре отношений между Евросоюзом и Белоруссией из-за ситуации в стране после президентских выборов
Авторская колонка
Железная хватка мертвецов
Мертвые порой обладают железной хваткой, которой могут позавидовать и живые. Власти при разгоне всяких оппозиционных собраний больше всего должны бояться появления трупов. Покойники – они очень злопамятные. Про это нам ещё Гоголь рассказывал.
Авдерин Валерий
В Химкинском водохранилище спустя 1,5 месяца после разлива нефти стали массово гибнуть утки
экология
В Химкинском водохранилище спустя 1,5 месяца после разлива нефти стали массово гибнуть утки
Экологи связывают массовую гибель уток, обитающих в водохранилище, с недавним разливом нефтепродуктов выше по течению в Бутаковском заливе. Тогда пятно растянулось на площадь более 20 тысяч кв.м.
Учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября и в очном формате
образование
Учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября и в очном формате
Учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября и в привычном очном формате. При этом сотрудники образовательных учреждений и сами учащиеся должны будут соблюдать ряд санитарных требований
Мэрия Ялты обязала местных жителей и туристов носить защитные маски
внутренний туризм
Мэрия Ялты обязала местных жителей и туристов носить защитные маски
«Это обязательное ношение масок работающим с клиентами персоналом (...), наличие санитайзеров и так далее. Проводятся проверки, а нарушители привлекаются к административной ответственности», - заявил мэр Иван Имгрунт
«Вакцина эффективна и безопасна»
вакцина от коронавируса
«Вакцина эффективна и безопасна»
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Ранее фармкомпании просили власти не торопиться с регистрацией этой вакцины, однако чиновники заверили, что препарат является безопасным
В Госдуме РФ назвали сфальсифицированной победу Александра Лукашенко на выборах президента
выборы в белоруссии
В Госдуме РФ назвали сфальсифицированной победу Александра Лукашенко на выборах президента
В Госдуме России назвали сфальсифицированным результат президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко