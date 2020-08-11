Валерий Авдерин: Железная хватка мертвецов
Мертвые порой обладают железной хваткой, которой могут позавидовать и живые.
Власти при разгоне всяких оппозиционных собраний больше всего должны бояться появления трупов. Покойники – они очень злопамятные. Про это нам ещё Гоголь рассказывал.
В Белоруссии появился первый погибший. Значит – через пару дней будут похороны. На похороны в двухмиллионном Минске запросто может выйти четверть миллиона человек. Можно запретить, разогнать митинг. Но похороны запретить нельзя.
Вспомните, кто забил последний гвоздь в крышку гроба режима Януковича? Мертвецы. Сотня погибших на Майдане тогда кардинально переменила ситуацию. Януковичу, вроде бы, позволили ещё немножко посидеть в президентском кресле. Простили воровство, кумовство, бесчисленные злоупотребления. Но не трупы. При том даже, что он не имел к ним никакого отношения. После подписания соглашения руководитель страны меньше всех был заинтересован в чьей либо смерти.
Уровень неприятия, ненависти к Лукашенко в разы больше, чем был к Януковичу. Ведь и правил батька во много раз дольше. И издевался над страной и народом в разы изощрённее и извращённее. Он надоел всем до тошноты.
Так что: ждём продолжения событий.