Меню
Общество
Нас мало - а станет еще меньше
Авторская колонка
07 августа 2020, 03:40
Лев Шлосберг: Дело «Нового величия» это преступление против основ конституционного строя
Шлосберг Лев

Политик, правозащитник, журналист

Все авторы

Лев Шлосберг: Дело «Нового величия» это преступление против основ конституционного строя

Лев Шлосберг: Дело «Нового величия» это преступление против основ конституционного строя

Дело «Нового величия» действительно является уголовным. Это преступление против основ конституционного строя, совершенное группой лиц по предварительному сговору при отягчающих вину обстоятельствах. В этом сговоре участвуют охранка, следствие и суд. Уничтожение суда как правосудия является вершиной этого уголовного дела.

Конечно, хочется верить, что провокатору Раду Зелинскому (он же Руслан Данилов, он же Александр Константинов, он же…) – выродку, сфабриковавшему всю аферу с «Новым величием», достанется персональное место в аду, и под его сковородкой никогда не потухнет огонь.

Но дело не только в подонке с множественными именами. Дело в том, что подончество стало профессиональным почерком охранки. Для чего было нужно дело «Нового величия» власти, точного ответа нет. Возможно, оно родилось в обкуренном мозгу майора, мечтавшего стать подполковником, но не знавшего, как это сделать честно.

Нашли наивных молодых людей, придумали для них фантомную банду, сами её создали, вовлекли людей в деятельность этого фантома, арендовали помещения для встреч с ними, вели провокационные разговоры и записывали эти разговоры, а когда люди стали разбегаться от скуки и бессмыслицы происходящего, арестовали участников этих разговоров и обвинили их в создании экстремистского сообщества, целью которого был, ни много ни мало, государственный переворот.

Велика мощь государства, которое может быть низвергнуто такими силами.

Арестованных унижали, избивали, пытали, насиловали, диктовали им признательные показания. На этих выбитых показаниях построили сначала обвинение, а потом приговор суда, который назвал позицию обвинения, основанную на словах провокатора и подлеца, «последовательной».

Надо признать, что в такой оценке есть своя логика: дьявол, как правило, последователен.   

Что показало государство этим делом и этим приговором?

Приговор по делу «Нового величия» отражает уровень варварства в современной России. Права нет. Защиты нет. Суда нет. Первобытно-полицейское общество. Донос и пыточный крюк – главные «рабочие инструменты».

Дело «Нового величия» показало, что от извращённых законов государство перешло к прямому беспределу. Что беспредел стал государственной политикой. Что дух ЧК материализуется на глазах, признание снова стало «царицей доказательств», а кадровый состав охранки переполнен садистами, воплощающими свои мрачные фантазии под прикрытием погон.

Надо признать, что рядом с нами ходят варвары, которые чувствуют себя хорошо только в пыточной камере при виде не имеющего возможности сопротивляться беззащитного человека. Этой минуты животного всевластия над бессильными людьми они ждали, создавая своё поганое «Новое величие».

Это молох – тот самый, который однажды уже привёл к массовым репрессиям, о которых не думали ровно до того дня, когда был подписан приказ № 00447. И немыслимое оказалось возможным. На много лет. На миллионы жизней.

Меня не успокаивает мысль о том, что организаторы репрессий тоже были репрессированы.

Но подробность запечатлённого множественного злодеяния оставляет неизвестному и, возможно, далёкому будущему возможность для честного следствия и справедливого суда.

Это не утешение, конечно. Но обещание.

Сейчас на главной
Минздрав России предложил изменить состав автомобильной аптечки
автомобилисты
Минздрав России предложил изменить состав автомобильной аптечки
Ведомство предлагает дополнить аптечку автомобилиста защитными медицинскими масками, стерильными салфетками и нестерильными большими бинтами, при этом убрав бинты малых размеров
В курортном Сочи ужесточат масочный режим из-за всплеска заболеваемости
внутренний туризм
В курортном Сочи ужесточат масочный режим из-за всплеска заболеваемости
Власти Сочи решили ужесточить контроль за ношением защитных масок местными жителями и гостями города. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости в Краснодарском крае
Арест Сергея Фургала - это «исключительно политика»
сергей фургал
Арест Сергея Фургала - это «исключительно политика»
Администрация президента еще год назад поставила перед собой задачу снизить рейтинг набирающего популярность губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Абхазия и Россия возобновят железнодорожное сообщение с 7 августа
туризм
Абхазия и Россия возобновят железнодорожное сообщение с 7 августа
Первый заместитель гендиректора унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» Алхас Вартагава сообщил, что после четырехмесячного перерыва из Москвы выезжает первый пассажирский поезд Москва - Сухум
«Новому величию» огласили приговор
новое величие
«Новому величию» огласили приговор
Руслана Костыленкова как основного фигуранта дела приговорили к 7 годам лишения свободы. Петру Карамзину суд назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы, Вячеславу Крюкову — 6 лет, Дмитрию Полетаеву - 6 лет условно
«Аэрофлот» отменил августовские рейсы по 87 заграничным направлениям
авиакомпании
«Аэрофлот» отменил августовские рейсы по 87 заграничным направлениям
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене нескольких рейсов в страны, с которыми пока не возобновлено авиасообщение, с датами вылетов в августе
Минфин предложил сократить расходы бюджета на развитие Крыма
Крым
Минфин предложил сократить расходы бюджета на развитие Крыма
Об этом говорится в документе «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам России и непрограммным направлениям деятельности»
В ОНФ предложили временно освободить россиян от уплаты налога после продажи квартиры
недвижимость
В ОНФ предложили временно освободить россиян от уплаты налога после продажи квартиры
Российских граждан, которые продали свою жилую недвижимость экономкласса в 2020 году, могут освободить от уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц
Экономика
Предприятия торговли предупредили о росте стоимости доставки товаров из-за нового СанПинНа
Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов предупредил, что дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза, а стоимость доставки увеличится пропорционально
Россия предложила Голландии пересмотреть налоговое соглашение между странами
налоги
Россия предложила Голландии пересмотреть налоговое соглашение между странами
Со своей стороны Москва предложила поднять ставку налога при выплате дивидендов из России в Нидерланды с нынешних 5% до 15%. Аналогичные предложения были направлены властям Мальты, Кипра и Люксембурга
Вода станет непригодна для жизни флоры и фауны
экология
Вода станет непригодна для жизни флоры и фауны
Глава проекта энергетической программы «Гринпис» Рашид Алимов сообщил корреспонденту РБК, что в двух пробах воды были обнаружены нефтепродукты. Всего было взято по четыре пробы воды, грунта и донных отложений в разных точках
Золотых дел мастер
миллиардеры
Золотых дел мастер
Составители рейтинга оценили состояние семьи Керимовых в 24,7 млрд долларов, что позволило ей сместить с первого места совладельца «Норникеля» Владимира Потанина. Финансовое состояние последнего оценивается в 24,6 млрд долларов
Коммунисты предложили приравнять фальсификацию итогов выборов к госизмене
выборы
Коммунисты предложили приравнять фальсификацию итогов выборов к госизмене
Партия предлагает приравнять фальсификации результатов выборов к государственной измене, к захвату власти, чтобы все виновники не смогли отделываться условными сроками
Это сладкое слово - свобода!
авиакомпании
Это сладкое слово - свобода!
В первый день после частичного восстановления международного авиасообщения из московских аэропортов «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» за границу вылетели около 2,5 тысяч человек, а прилетели в столицу - 2,1 тысячи человек
Авторская колонка
Об умении убеждать
Моя бывшая одноклассница поехала в санаторий. И там её посадили обедать за стол ещё с двумя тётками из Тулы: мамой и дочкой. Мама пенсионерка, а её уже немолодая дочка работает бухгалтером в какой-то казённой контор
Авдерин Валерий
Досрочные выборы в Госдуму РФ могут перенести на 2021 год из-за президентской кампании в США
выборы в Госдуму
Досрочные выборы в Госдуму РФ могут перенести на 2021 год из-за президентской кампании в США
В Кремле опасаются победы на выборах Джо Байдена, после чего «американские власти начнут активизировать внесистемную оппозицию в России и заниматься нашими выборами»
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила помощи у Ангелы Меркель
выборы в белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила помощи у Ангелы Меркель
Политик попросила канцлера связаться с президентом Александром Лукашенко и объяснить ему позицию независимых кандидатов и их сторонников, которые провели несколько крупных акций протеста
Центризбирком потратит миллион рублей на выявление ложной информации о комиссии
Центризбирком
Центризбирком потратит миллион рублей на выявление ложной информации о комиссии
Центризбирком России заключил госконтракт стоимостью 1,2 млн рублей на выявление «негативно окрашенной и заведомо ложной информации» о деятельности комиссии