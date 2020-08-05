Валерий Авдерин: Об умении убеждать
Моя бывшая одноклассница поехала в санаторий. И там её посадили обедать за стол ещё с двумя тётками из Тулы: мамой и дочкой. Мама пенсионерка, а её уже немолодая дочка работает бухгалтером в какой-то казённой конторе.
Заговорили про недавний конституционный опрос. Тётки, потупив очи, признались, что голосовали за весь этот идиотизм с путинским обнулением. Но голосовали, как бы, не совсем добровольно.
Мамаше агитаторы объяснили, что тем, кто проголосует против, перестанут платить пенсию. А на работе дочки начальник потребовал от всех сфоткать свой бюллетень с галочкой в нужной строке и прислать ему. Обещая уволить всех, кто этого не сделает. Козе понятно, откуда у начальника такое рвение. Ему что-то подобное обещал вышестоящий начальник.
Про пенсию – это вообще бред. Как можно перестать платить бабке пенсию? Но российские бабки покупаются на такие пугалки просто на раз. Они знают, что в их стране нет ничего невозможного. И любая сказка запросто может стать былью