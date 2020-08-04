«Крепостное право» для мигрантов
Как Дмитрий Медведев собирается бороться с ростом уровня преступности среди приезжих, которого нет
Дмитрий Медведев, занимающий должность замглавы Совбеза РФ, накануне предложил серьезно ужесточить выдачу мигрантам разрешений на работу. На чьем опыте основывается предложение экс-премьера и к чему оно может привести — в этом материале.
По мнению Медведева, на работодателей нужно возложить полную ответственность за действия нанятых ими иностранных граждан. «Это жесткая мера, но тем не менее, обсудить ее, наверное, следует», — заключил замглавы Совбеза.
Российские власти опасаются роста криминала в среде мигрантов, оставшихся без работы в период пандемии коронавируса — именно этим объясняется предложение Медведева, которое может полностью изменить правила въезда в страну. По словам замглавы Совбеза, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность: многие мигранты, приехавшие на заработки в Россию, остались без средств к существованию. Кроме того, уже сейчас в некоторых регионах возникли трудности с депортацией иностранцев, которые совершили правонарушения. В центрах временного содержания мигрантов просто не хватает мест.
По мнению Медведева, проблему с мигрантами может решить заимствование зарубежного опыта — в данном случае из арабского мира, где на работодателя возлагают полную ответственность за действия нанятого иностранного гражданина. Такое законодательство действительно распространено в странах Персидского залива: Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте и нескольких других. Оно носит название «система кафала» и часто становится объектом критики — его даже сравнивают с крепостным правом из-за жестких условий, в которых оказываются мигранты, приехавшие из стран Африки и Азии. К примеру, им запрещено покидать страну и менять место работы без разрешения работодателя, что часто приводит к эксплуатации и принудительному труду. В период пандемии проблемы, связанные с нарушением прав мигрантов в регионе, серьезно обострились: многие остались в чужой стране без работы, денег и доступа к медицинской помощи.
Обосновывая необходимость введения похожей системы в России, Медведев сослался на результаты недавнего опроса РАНХиГС, согласно которому из-за ситуации с коронавирусом работу потеряли 40 процентов мигрантов. По мнению замглавы Совбеза, это создает «питательную среду» для роста криминала. При этом Медведев по каким-то причинам опустил главные выводы того же исследования: специалисты констатировали, что страхи резкого роста уровня преступности среди мигрантов не подтвердились. Более того, в апреле криминальная статистика даже снизилась почти на 10 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Приезжие не вышли на улицы грабить и убивать, вместо этого выбрав другую стратегию выживания — солидарность и взаимопомощь.
Идея Медведева вызывает недоумение и у специалистов, которые знают, как похожие правила работали в России еще совсем недавно. «Система привязки работника к работодателю действовала до 2007 года», — напоминает в разговоре с МБХ медиа старший научный сотрудник Института демографии ГУ-ВШЭ Юлия Флоринская. Въехать на работу в Россию можно было только по определенной квоте от работодателя. «Была такая коррупция в этой сфере, что, когда это отменили, все вздохнули с облегчением», — рассказала Флоринская. «Взять и сейчас вернуться к системе, которую все критиковали и от которой отказались, на мой взгляд, абсолютно неразумно», — заключила эксперт.
В Федерации мигрантов России сомневаются, что идея Медведева будет реализована в нынешнем виде. По мнению президента организации Вадима Коженова, в этом случае вырастет лишь число фирм-однодневок, предоставляющих иностранным работникам необходимые документы, но реально на ситуацию это никак не повлияет. В разговоре с МБХ медиа он назвал доводы о росте преступности «часто используемым козырем» и «спекуляцией», которыми пользуются националисты и другие политические силы.