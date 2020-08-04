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мигранты
Евгений Снегов
«МБХ медиа»
04 августа 2020, 22:51

«Крепостное право» для мигрантов

Как Дмитрий Медведев собирается бороться с ростом уровня преступности среди приезжих, которого нет

«Крепостное право» для мигрантов

Дмитрий Медведев, занимающий должность замглавы Совбеза РФ, накануне предложил серьезно ужесточить выдачу мигрантам разрешений на работу. На чьем опыте основывается предложение экс-премьера и к чему оно может привести — в этом материале.

По мнению Медведева, на работодателей нужно возложить полную ответственность за действия нанятых ими иностранных граждан. «Это жесткая мера, но тем не менее, обсудить ее, наверное, следует», — заключил замглавы Совбеза.

Российские власти опасаются роста криминала в среде мигрантов, оставшихся без работы в период пандемии коронавируса — именно этим объясняется предложение Медведева, которое может полностью изменить правила въезда в страну. По словам замглавы Совбеза, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность: многие мигранты, приехавшие на заработки в Россию, остались без средств к существованию. Кроме того, уже сейчас в некоторых регионах возникли трудности с депортацией иностранцев, которые совершили правонарушения. В центрах временного содержания мигрантов просто не хватает мест.

По мнению Медведева, проблему с мигрантами может решить заимствование зарубежного опыта — в данном случае из арабского мира, где на работодателя возлагают полную ответственность за действия нанятого иностранного гражданина. Такое законодательство действительно распространено в странах Персидского залива: Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте и нескольких других. Оно носит название «система кафала» и часто становится объектом критики — его даже сравнивают с крепостным правом из-за жестких условий, в которых оказываются мигранты, приехавшие из стран Африки и Азии. К примеру, им запрещено покидать страну и менять место работы без разрешения работодателя, что часто приводит к эксплуатации и принудительному труду. В период пандемии проблемы, связанные с нарушением прав мигрантов в регионе, серьезно обострились: многие остались в чужой стране без работы, денег и доступа к медицинской помощи.

Обосновывая необходимость введения похожей системы в России, Медведев сослался на результаты недавнего опроса РАНХиГС, согласно которому из-за ситуации с коронавирусом работу потеряли 40 процентов мигрантов. По мнению замглавы Совбеза, это создает «питательную среду» для роста криминала. При этом Медведев по каким-то причинам опустил главные выводы того же исследования: специалисты констатировали, что страхи резкого роста уровня преступности среди мигрантов не подтвердились. Более того, в апреле криминальная статистика даже снизилась почти на 10 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Приезжие не вышли на улицы грабить и убивать, вместо этого выбрав другую стратегию выживания — солидарность и взаимопомощь.

Идея Медведева вызывает недоумение и у специалистов, которые знают, как похожие правила работали в России еще совсем недавно. «Система привязки работника к работодателю действовала до 2007 года», — напоминает в разговоре с МБХ медиа старший научный сотрудник Института демографии ГУ-ВШЭ Юлия Флоринская. Въехать на работу в Россию можно было только по определенной квоте от работодателя. «Была такая коррупция в этой сфере, что, когда это отменили, все вздохнули с облегчением», — рассказала Флоринская. «Взять и сейчас вернуться к системе, которую все критиковали и от которой отказались, на мой взгляд, абсолютно неразумно», — заключила эксперт.

В Федерации мигрантов России сомневаются, что идея Медведева будет реализована в нынешнем виде. По мнению президента организации Вадима Коженова, в этом случае вырастет лишь число фирм-однодневок, предоставляющих иностранным работникам необходимые документы, но реально на ситуацию это никак не повлияет. В разговоре с МБХ медиа он назвал доводы о росте преступности «часто используемым козырем» и «спекуляцией», которыми пользуются националисты и другие политические силы.

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