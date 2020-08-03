Меню
Общество
Россияне объявили бойкот продукции «Мираторга»
Авторская колонка
03 августа 2020, 20:01
Антон Орехъ: Через четыре года здесь будет Беларусь
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

Все авторы

Антон Орехъ: Через четыре года здесь будет Беларусь

Антон Орехъ: Через четыре года здесь будет Беларусь

Если вам кажется, что Владимир Путин засиделся в президентах, гляньте на Лукашенко и начинайте считать его президентство. Сначала кончатся пальцы рук, потом пальцы ног, потом еще одной руки не хватит. Идет 27-й год правления Батьки. Даже Наш и тот брал церемонную паузу, изображая уход в тень, а потом рокирнувшись с Дмитрием Анатольевичем. А Александр Григорич как стал первым президентом своей республики, так и остается им.

Вирус царизма на просторах бывшего Союза живуч! Прийти к власти можно и через выборы, а уйти из власти можно только вперед ногами или в результате, не дай бог, переворота и революции. Президент — он же царь, он же генсек.

Править, априори считая всех своих сограждан детьми, которые никогда не вырастут и до гроба будут нуждаться в опеке родителя — а параллельно считая их всех идиотами, не способными сделать осознанный выбор. И поэтому лучше вообще не доверять им кого-то выбирать, сохраняя видимость процедуры, но выпотрошив ее изнутри.

Белоруссия рядом. Мы не можем не смотреть на соседей, не можем не прикидывать на себя все, что у них там творится. Потому что если и есть кто-то, похожий на Россию, то это Белоруссия. Мы с ней вообще одно государство — как бы. Но всякие сравнения остаются условными. Во-первых, не сбрасываем со счетов масштаб. По территории республика, если ее поглотит Россия, станет только 18-м субъектом. Тот же Хабаровский край почти в четыре раза больше! А по населению Белоруссия меньше Москвы то ли в полтора, то ли в два раза — сами понимаете, народ в нашей столице с трудом поддается учету.

Поэтому все события в Белоруссии компактны, элиты малы, оппозиция тоже невелика. Кризис не может там охватить какой-то отдельный регион, потому что любое важное событие в Белоруссии — национального масштаба. Небольшой страной проще управлять, но и спрятаться там уже негде.

В этом смысле Россия — совсем другая. В Хабаровске могут митинговать неделю за неделей, а остальная страна будет жить как жила. Мы и от коронавируса пострадали не так сильно, как могли бы, лишь потому, что на таких просторах и хорошее и плохое распространяется медленно и неохотно. Так что если в Белоруссии на развитие масштабного кризиса и всеобщей усталости от единоличного правления понадобилось более четверти века, то в России запас может оказаться еще больше.

Собственно, при царях мы веками жили, роптали, стонали, но жили поколение за поколением. Однако, если взрыв в Белоруссии — это взрыв снаряда, то взрыв в России — это бомба, ракета, это ударная волна на тысячи километров и миллионы человеческих душ.

Лукашенко делает то, чего пока не делает Путин. То есть снимает напрямую кандидатов. Конечно, в России кого-то к выборам просто не допускают и не регистрируют, как того же Навального, но Виктор Бабарико собрал все, что необходимо формально для регистрации, и был снят с пробега и посажен. В России кандидатов в президенты еще пока не сажают. И таких жестокостей полицаев, как в Белоруссии, у нас еще нет, хотя московские и питерские силовики очень стараются нанести максимальное количество ударов дубинками в секунду и вывихнуть максимальное число рук и ног за единицу времени.

Но при этом у нас есть Хабаровск. Столица того самого края, куда втиснутся почти четыре Белоруссии. Там люди митингуют за Фургала три недели и есть четкое ощущение, что сам по себе Фургал — фигура символическая. Как в Белоруссии символической объединяющей фигурой стала Светлана Тихановская. Как знамя, вокруг которого можно собрать полки. Наделив героя всеми подряд качествами, даже теми, которых у него в помине нет!

Важный урок для Кремля в том, что народ можно допечь до такой степени, что уже не важно, кто именно выдвинется в соперники, неважно, кого ты снимешь, а кого посадишь. Люди пойдут голосовать уже не «за», а «против».

Через четыре года в России по плану тоже выборы. А Путин будет у власти примерно столько же, сколько Батька. И может быть, мы еще вспомним Хабаровск, как неожиданную искру, из которой разгорится пламя.

Сейчас на главной
Мосгорсуд изменил приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину по делу о драке
павел мамаев
Мосгорсуд изменил приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину по делу о драке
Мосгорсуд заменил приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу Кокорину и другу Александру Протасовицкому по делу о двух драках
Российское посольство заявило о том, что задержанные в Минске россияне ехали в Латинскую Америку
арест россиян за границей
Российское посольство заявило о том, что задержанные в Минске россияне ехали в Латинскую Америку
Задержанные в Белоруссии российские граждане заявили, что были в Минскве проездом, а конечной целью их путешествия являлось одно из государств в Латинской Америке
Спасибо, Михаил, за крайне убедительные расчеты
михаил дегтярев
Спасибо, Михаил, за крайне убедительные расчеты
Михаил Дегтярев после выхода первого расследования ФБК заявил, что его родители «продали все нажитое за всю свою жизнь имущество», чтобы в 2013 году купить земельный участок в Новой Москве и построить дом
Суд обязал «Аэрофлот» выплатить вдове погибшего пилота 29,7 млн рублей
авиакомпании
Суд обязал «Аэрофлот» выплатить вдове погибшего пилота 29,7 млн рублей
Перевозчик ранее выплачивать компенсацию супруге пилота отказывался, мотивируя свое решение тем, что Ахметов умер не в кабине самолета, а значит, не во время исполнения служебных обязанностей
Бывший генсек РФС назвал Российскую премьер-лигу «посмешищем»
РПЛ
Бывший генсек РФС назвал Российскую премьер-лигу «посмешищем»
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союз Анатолий Воробьев заявил о постоянно падающем уровне Российской премьер-лиги и назвал национальный чемпионат «посмешищем»
Авторская колонка
Вова 2%
Андрей Караулов провёл на своём ютуб-канале голосование на тему, доверяете ли вы российской власти. То есть – Путину. С 00 часов 1 августа до 21 часа 2 августа. Была предложена форма учёта мнений, где посетители ставили отметку в той или иной графе
Авдерин Валерий
Доля предпринимательских доходов из-за пандемии коронавируса впервые за 20 лет упала на 3,5%
предприниматели
Доля предпринимательских доходов из-за пандемии коронавируса впервые за 20 лет упала на 3,5%
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%. По данным Росстата, это самое низкое квартальное значение с 2000 года
Роспотребнадзор сообщил об опасности облучения россиян из-за массовых КТ-исследований
коронавирус
Роспотребнадзор сообщил об опасности облучения россиян из-за массовых КТ-исследований
Роспотребнадзор предупредил об опасности массового облучения населения из-за частого проведения компьютерной томографии для выявления коронавирусной инфекции
Польские власти оштрафовали «Газпром» на 57 млн долларов за отказ сотрудничать с антимонопольным ведомством
Газпром
Польские власти оштрафовали «Газпром» на 57 млн долларов за отказ сотрудничать с антимонопольным ведомством
Управление по конкуренции и защите прав потребителей UOKiK назначило российскому «Газпрому» штраф за отказ от сотрудничества с антимонопольными органами
Космический корабль компании Илона Маска благополучно вернулся на Землю
космос
Космический корабль компании Илона Маска благополучно вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю. Вечером 2 августа по московскому времени Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном, приводнился в Мексиканском заливе
Минфин предложил сократить расходы бюджета на оборону и космос
оборонная промышленность
Минфин предложил сократить расходы бюджета на оборону и космос
Также Минфин предлагает сократить финансирование программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса»: в 2021 году — на 849,4 млн рублей, в 2022—2023 годах — на 840 млн рублей
В Парке Горького десантники подрались с росгвардейцами из-за просьбы вести себя скромнее
день ВДВ
В Парке Горького десантники подрались с росгвардейцами из-за просьбы вести себя скромнее
В Москве в Парке Горького десантники, праздновавшие профессиональный праздник, подрались с сотрудниками Росгвардии. После инцидента были задержаны четыре человека
В Краснодарском крае из-за туристов выросла заболеваемость коронавирусом
внутренний туризм
В Краснодарском крае из-за туристов выросла заболеваемость коронавирусом
В Краснодарском крае спустя месяц после возобновления полноценного туристического сезона зафиксирован рост числа заразившихся коронавирусом
Авторская колонка
Статистика, которая публикуется и на основании которой принимаются решения, очень лукавая
Хочу на примере двух последних трагических ДТП, которые произошли в Москве и в Крыму, рассказать про абсурд, разрушение логики и неправильные выводы, которые делает вследствие разрушения логики система
Шкуматов Петр
Чрезвычайный комитет ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса продлится еще долго
коронавирус
Чрезвычайный комитет ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса продлится еще долго
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовал прогноз, согласно которому пандемия коронавируса продлится еще долгое время
Белорусский суд арестовал задержанных бойцов ЧВК «Вагнер»
чвк вагнера
Белорусский суд арестовал задержанных бойцов ЧВК «Вагнер»
Белорусский суд арестовал ранее задержанных бойцов ЧВК «Вагнер», прибывших из России. Напомним, что силовики задержали 33 российских граждан по подозрению в подготовке провокаций перед президентскими выборами
Россия может полностью возобновить международное авиасообщение 11 августа
авиасообщение
Россия может полностью возобновить международное авиасообщение 11 августа
В ближайшее время Россия может полностью открыть международное авиасообщение. Этот вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера России Татьяны Голиковой. Официально в правительстве пока никаких дат не называли
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в октябре
коронавирус
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в октябре
Исследовательский центр Гамалеи сообщил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко