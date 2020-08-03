Валерий Авдерин: Вова 2%
Андрей Караулов провёл на своём ютуб-канале голосование на тему, доверяете ли вы российской власти. То есть – Путину. С 00 часов 1 августа до 21 часа 2 августа.
Была предложена форма учёта мнений, где посетители ставили отметку в той или иной графе.
За 45 часов проголосовало 2 244 147 россиян. Из них доверие власти продемонстрировали всего лишь 2 (два!) процента. 98% сказали, что нынешней российской власти они не доверяют. Число подписчиков на карауловском канале за это время выросло на 53 тысячи. И стало равно 1 135 тысяч.
Подтасовок и вбросов голосов однозначно не было. Потому что результаты и в общем, и по регионам были очень стабильны. То есть, и в первый, и в десятый, и в двадцатый час голосования соотношение голосов против и за было одинаковым – 98/2. Караулов говорит, что он сам и его команда ожидали результат на уровне 95/5. Но действительность оказалась гораздо интереснее.
Несколько недель назад на аналогичном голосовании в Беларуси Лукашенко набрал 3%. За что и получил прозвище Саша-3%. Но Путин его переплюнул. И теперь он может смело называться Вова-2%.
Можете послушать самого Караулова
Я часто с недоверием отношусь к тому, что говорит Караулов. Но для грамотного человека посмотреть ютубовские счётчики – дело нескольких минут. Всё очень легко проверяется.