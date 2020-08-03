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03 августа 2020, 01:31
Петр Шкуматов: Статистика, которая публикуется и на основании которой принимаются решения, очень лукавая
Шкуматов Петр

Координатор движения «Общество Синих Ведёрок»

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Петр Шкуматов: Статистика, которая публикуется и на основании которой принимаются решения, очень лукавая

Петр Шкуматов: Статистика, которая публикуется и на основании которой принимаются решения, очень лукавая

Хочу на примере двух последних трагических ДТП, которые произошли в Москве и в Крыму, рассказать про абсурд, разрушение логики и неправильные выводы, которые делает вследствие разрушения логики система.

Итак, в Крыму погибли 9 человек, в Москве на МКАД погибли трое. Итого за сутки минус 12 человек. Обе аварии однотипные, связанные с наездом на препятствие: в Москве в левом ряду на МКАД стоял коммунальный КАМАЗ, который мыл разделительный барьер. При этом НЕ БЫЛО сделано выгородки места проведения работ, не были заблаговременно установлены знаки объезда препятствия, в результате водитель камри вовремя не увидел коммунальщиков и врезался в них на полной скорости. Все погибли.

В Крыму водитель микроавтобуса врезался в стоящую в правом ряду на скоростной трассе фуру. Водитель фуры там в правом ряду стоял видимо всю ночь, решил поспать. Какие на юге темные ночи вы знаете, так вот, темносерый фургон без каких либо светоотражающих поверхностей (!!!), с выключенными габаритами (!!!), ночью (!!!), на фоне темного асфальта (!!!) не виден вообще ни разу!!! НИКОМУ НЕ ВИДЕН, даже самому ЗАКОНОПОСЛУШНОМУ ВОДИТЕЛЮ!!! Это физические ограничения зрения человека!

Исходя из логики и здравого смысла в первой аварии виноваты коммунальные службы, которые нарушили правила проведения работ, в смерти же 9 человек виноват водитель грузовика, который остановился в запрещенном месте. НО!

(звучит барабанная дробь)

В обоих ДТП оказались виноваты... погибшие водители. А в ДТП в Крыму еще и организация-перевозчик, где провели обыски и даже хотят арестовать директора!!! А может и уже арестовали. ОН ТО ТУТ ПРИЧЕМ???

Тут я вообще не знаю, что сказать, потому что это абсурд и еще раз абсурд и 100 раз абсурд. Это разрушение логики, здравого смысла, разума, интеллекта и вообще всего, что делает нас людьми. Как прекратить этот абсурд??? Ведь потом на основании документов по этим авариям нам будут рассказывать, какие все водители плохие, опасные, надо сделать везде 20, а еще камер повесить 100500 штук и штрафы повысить до конфискации автомобиля за +1 км/ч. И, самое главное, никто не будет копаться в деталях аварии, которая произошла совершенно по другой причине, лицемеры будут выходить к трибуне, показывать фото мертвых в тойоте камри и в микроавтобусе, трясти этими фотографиями и стучать ботинком (зачеркнуто) кулаком, требуя открыть 37-й год для автомобилистов уже официально.

Короче, всегда помните о том, что статистика, которая публикуется и на основании которой принимаются решения, очень лукавая. Очень. И это я еще дипломатично выражаюсь. Когда урбанисты будут вам показывать страшные цифры, помните, что им не нужен результат (т.е., реальное снижение числа аварий и погибших, которое возможно, если делать правильные ЛОГИЧЕСКИЕ выводы из того, что происходит на дорогах). Им (урбанистам) нужен геноцид и его моральное обоснование.

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