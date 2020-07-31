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александр шестун
Александр Родин
31 июля 2020, 15:23

Дела Шестуна и Фургала идентичны

Бывший глава Боровичей и гражданский активист Александр Костюхин - о том, что заставляет его участвовать в протестных акциях

Дела Шестуна и Фургала идентичны

Протестные настроения и акции набирают силу. На улицы выходит все больше людей, не согласных с происходящим в стране. Есть ряд людей, откровенно пиарящихся на тяжелом положении и на протесте, однако есть и ряд других людей - тех, кто на собственной шкуре испытал всю мощь репрессивной машины. Один из них - Александр Костюхин, бывший глава города Боровичи (Новгородская область), занимавший должность с 2005 по 2010 годы, и теперь ставший гражданским активистом.

- В 2008 году завели уголовное дело на моего заместителя, которая отказалась давать на меня ложные показания. В администрацию пришли с обыском и ей, матери несовершеннолетнего ребенка-инвалида, сделали предложение - оклеветать меня или сесть в камеру, чтобы обдумать их предложение, - рассказывает Александр Алексеевич. - Второй мой заместитель, который в это время уже не работал и уволился, как я считаю, из-за того, что надо мной стали сгущаться тучи, не выдержал давления ФСБ и подписал то, что ему подсунули. А в июле 2009 года на меня завели уголовное дело и отстранили от должности.

- Когда я избрался, мы начали работать с чистого листа, набрали молодую новую команду, - вспоминает Костюхин. - Вместо двух замов, которые были согласно штатному расписанию, я взял только одного, вместо пяти отделов я сделал три. Подбирал тех, кто будет работать ответственно. Люди понимали, что я избранник народа, а не бюрократ. У меня было даже меньше сотрудников, чем требовалось по штату, зато они получали больше, чем в районной администрации. Себе же я сделал совсем невысокую зарплату, заместитель получал больше меня. Но такой подход устроил не всех. Ведь если все бы работали по тому же принципу, люди не избирали бы воров, которые сейчас находятся у власти. Мне начали ставить разные препоны, а закончилось все, как я уже говорил, уголовным делом.

- Как получилось, что из главы города вы превратились в участника многочисленных акций протеста?

- Моя борьба началась еще в 1989 году, когда мы выступали против строительства свинокомплекса в нашем районе как раз в том месте, откуда сейчас город питается водой из подземных источников и против строительства третьего и четвертого блоков Калининской атомной станции. А когда уже будучи главой города я со своими земляками не позволил в Боровичском районе построить свинзавод (по переработке свинцовых батарей и аккумуляторов) опять же в месте, где находятся подземные карстовые воды, то мне предложили уйти по-хорошему или сесть в тюрьму. Обещали наградить грамотой, проводить со всеми почестями, если буду сговорчив. Я знаю, что ничего противозаконного не делал, но когда наступает 37-й год, сложно выстоять. Получается, что я из первой волны всенародно избранных глав. Александр Шестун (бывший глава Серпуховского района, арестован в 2018 году), а теперь и Сергей Фургал (бывший губернатор Хабаровского края) — из второй волны. Из многих глав-избранников, на которых были заведены уголовные дела, только мы втроем застряли в глотке у путинского режима.

- Вы считаете, что дела Шестуна и Фургала абсолютно идентичны?

- Да, из одной серии, по одной схеме. Шестун был встроен в систему и только когда он против этой системы пошел, стал отстаивать интересы народа, она решила его наказать.

Сейчас Костюхина можно увидеть почти на всех протестных акциях, он активно поддерживает того же Шестуна, устраивая одиночные пикеты в его поддержку. И таких людей как он, каждый день становится все больше и больше, что говорит об одном — ситуация в стране накалена до предела и от завтрашнего дня можно ждать чего угодно.

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