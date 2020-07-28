Валерий Авдерин: Завтрашний день электромобилей
Когда говорят об электромобилях, обычно главный аргумент в их пользу – цена заправки. Мол, бензин на 100 км обойдётся вам во столько, а зарядить батарею стоит во много раз дешевле.
Я не сомневаюсь, что в ближайшие пару десятилетий электромобили вытеснят машины с двигателем внутреннего сгорания. Думаю, уже через 10-15 лет производство электромобиля будет стоить в пару раз дешевле, чем авто на бензине. При этом он будет иметь ресурс пробега в пару раз больше. К тому же, и вес его будет существенно меньше. А разовый заряд батареи позволит ездить в пару раз дальше, чем нынешний полный бак бензина или соляры.
Плюс – отсутствие выхлопа. Сегодня в Москве машины отравляют воздух сильнее, чем заводы. Заводы-то в большинстве своём, благодаря сверхмудрому управлению страной, умерли.
Так что имеем просто целый букет преимуществ электромобиля над ДВС (двигателем внутреннего сгорания). И главное – зарядить аккум стоит в разы дешевле, чем залить бак! А вот насчёт этого можете не обольщаться. Бензин тоже стоит вовсе на столько, сколько мы за него платим. Его цена задрана в разы – теми акцизами, которые кладёт в свой карман государство. Вернее, почти все государства. По всему миру. С каждого литра бюджет имеет больше, чем производители и продавцы топлива вместе взятые.
В среднем для России один киловатт электроэнергии стоит от двух до шести рублей. То есть, зарядка не самого хилого электромобиля будет стоить примерно от 200 до 600 рублей (от 35 до 106 рублей за 100 км пробега). Обычная машина того же класса за эти 100 км съест топлива на 400-600 рублей.
И, неужели вы думаете, что государство так просто расстанется с этими деньгами? Оставит их вам на мороженое?
Как только число электромобилей составит какую-то существенную часть автопарка, цены на электрозаправках тут же вырастут в разы. В машины начнут встраивать устройства, которые не позволят заряжать их где-либо дома или у соседа в гараже. Только в зарегистрированных, сертифицированных местах с обложенными всеми налогами тарифами.
Так что: не радуйтесь, что через 10 лет вы будете, не считая, наматывать километры тысячами – на копеечном электричестве. Уверен, что к этому времени каждый киловатт на электрозаправке будет обложен таким акцизом, что ездить на электричестве будет, если и дешевле, чем на бензине, то лишь чуть-чуть.