Меню
Техномир
Россияне объявили бойкот продукции «Мираторга»
Авторская колонка
28 июля 2020, 13:38
Валерий Авдерин: Завтрашний день электромобилей
Авдерин Валерий
Публицист
Все авторы

Валерий Авдерин: Завтрашний день электромобилей

Валерий Авдерин: Завтрашний день электромобилей

Когда говорят об электромобилях, обычно главный аргумент в их пользу – цена заправки. Мол, бензин на 100 км обойдётся вам во столько, а зарядить батарею стоит во много раз дешевле.

Я не сомневаюсь, что в ближайшие пару десятилетий электромобили вытеснят машины с двигателем внутреннего сгорания. Думаю, уже через 10-15 лет производство электромобиля будет стоить в пару раз дешевле, чем авто на бензине. При этом он будет иметь ресурс пробега в пару раз больше. К тому же, и вес его будет существенно меньше. А разовый заряд батареи позволит ездить в пару раз дальше, чем нынешний полный бак бензина или соляры.

Плюс – отсутствие выхлопа. Сегодня в Москве машины отравляют воздух сильнее, чем заводы. Заводы-то в большинстве своём, благодаря сверхмудрому управлению страной, умерли.

Так что имеем просто целый букет преимуществ электромобиля над ДВС (двигателем внутреннего сгорания). И главное – зарядить аккум стоит в разы дешевле, чем залить бак! А вот насчёт этого можете не обольщаться. Бензин тоже стоит вовсе на столько, сколько мы за него платим. Его цена задрана в разы – теми акцизами, которые кладёт в свой карман государство. Вернее, почти все государства. По всему миру. С каждого литра бюджет имеет больше, чем производители и продавцы топлива вместе взятые.

В среднем для России один киловатт электроэнергии стоит от двух до шести рублей. То есть, зарядка не самого хилого электромобиля будет стоить примерно от 200 до 600 рублей (от 35 до 106 рублей за 100 км пробега). Обычная машина того же класса за эти 100 км съест топлива на 400-600 рублей.

И, неужели вы думаете, что государство так просто расстанется с этими деньгами? Оставит их вам на мороженое?

Как только число электромобилей составит какую-то существенную часть автопарка, цены на электрозаправках тут же вырастут в разы. В машины начнут встраивать устройства, которые не позволят заряжать их где-либо дома или у соседа в гараже. Только в зарегистрированных, сертифицированных местах с обложенными всеми налогами тарифами.

Так что: не радуйтесь, что через 10 лет вы будете, не считая, наматывать километры тысячами – на копеечном электричестве. Уверен, что к этому времени каждый киловатт на электрозаправке будет обложен таким акцизом, что ездить на электричестве будет, если и дешевле, чем на бензине, то лишь чуть-чуть.

Сейчас на главной
Общество
Родители детей в возрасте 16-18 лет подали иск к Владимиру Путину из-за отсутствия «карантинных» выплат
Штаб московского муниципального депутата Юлии Галяминой подал коллективный иск от группы родителей к президенту Владимиру Путину из-за его решения выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет в рамках поддержки во время пандемии коронавируса
«Работа на благо родины»
поправки в конституцию
«Работа на благо родины»
В Кремле уже начали составлять список потенциальных получателей наград — орденов, медалей, благодарностей и почетных грамот президента. Предполагается, что в этот список войдут сотрудники администрации президента, сотрудники избиркома, артисты и блогеры
В Москве планируют построить «шоссе для элиты» за 40 миллиардов рублей
дороги
В Москве планируют построить «шоссе для элиты» за 40 миллиардов рублей
Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил о планах московских властей построить дублер Кутузовского проспекта. Ради строительства «шоссе для элиты» в парке Кунцево вырубят множество зеленых насаждений, включая вековые дубы
Минкультуры обязало библиотеки убрать из открытого фонда книги с маркировкой +18
книги
Минкультуры обязало библиотеки убрать из открытого фонда книги с маркировкой +18
Книги, которые не рекомендуются для несовершеннолетних, могут храниться в закрываемом на ключ зале или на отдельном стеллаже под непосредственным контролем сотрудника библиотеки
Страхуйте ваши туры!
туризм
Страхуйте ваши туры!
В памятке говорится, что у всех россиян будут измерять температуру в терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля. В случае выявления пассажиров с гипертермией им будет предложено сделать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус
Власти Вьетнама эвакуируют 80 тысяч туристов из-за вспышки нового коронавируса
коронавирус
Власти Вьетнама эвакуируют 80 тысяч туристов из-за вспышки нового коронавируса
Из курортного города Дананг эвакуировали 80 тысяч туристов из-за вспышки коронавируса. Ранее в правительстве заявили, что новый коронавирус намного агрессивнее и опаснее уже известного вируса
Я достаю из широких штанин ...
золотая виза
Я достаю из широких штанин ...
Среди российских граждан на фоне пандемии коронавирусной инфекции резко вырос интерес к получению иностранного паспорта или вида на жительство в другой стране. Наибольшей популярностью пользуются Португалия, Кипр, Мальта и страны Карибского бассейна
Компания Apple 8 сентября презентует смартфон нового поколения iPhone 12
Apple
Компания Apple 8 сентября презентует смартфон нового поколения iPhone 12
Американская компания Apple планирует официальную презентацию нового смартфона iPhone. Издание Appleinsider со ссылкой на блогера iHacktu сообщает, что мероприятие должно состояться 8 сентября
«Придерживается личной скромности и сдержанности»
доходы чиновников
«Придерживается личной скромности и сдержанности»
Комиссия по этике «Единой России» не нашла нарушений этических норм партии в дорогостоящих ювелирных украшениях и одежде люксовых брендов вице-мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой
Правительство Вьетнама сообщило о вспышке «более агрессивного» типа коронавируса
коронавирус
Правительство Вьетнама сообщило о вспышке «более агрессивного» типа коронавируса
Правительство Вьетнама сообщило о вспышке коронавирусной инфекции нового типа. Случаи заражения этой инфекцией зафиксированы в городе Дананге и ближайших провинциях
Авторская колонка
Антон Орехъ: История историка
Знаете, почему Юрия Дмитриева постарались представить педофилом? Всё просто: чтобы мы вообще не могли думать о той работе, которую он фантастически проделывал год за годом, четверть века. Ну, какие могут быть разговоры, комплименты и симпатии, если человек над ребенком глумится на почве секса!
Орехъ Антон
Власти США хотят поддержать экономику страны дополнительным триллионом долларов
США
Власти США хотят поддержать экономику страны дополнительным триллионом долларов
Сенаторы от Республиканской партии подготовили новый законопроект, в который вошел пакет мер по дополнительной поддержке пострадавшей во время пандемии американской экономики
Петербургский метрополитен признали самым худшим метро в России
общественный транспорт
Петербургский метрополитен признали самым худшим метро в России
Петербургский метрополитен признали худшим в России. Рейтинг метро был составлен экспертами общественного совета при Министерстве транспорта РФ и Общественной палаты
Германия выступила против возвращения России в G8 до решения вопроса с Крымом
большая восьмерка
Германия выступила против возвращения России в G8 до решения вопроса с Крымом
Германия выступила против возвращения к формату «большой восьмерки» c участием России до тех пор, пока не будет решен вопрос с возвращением Крыма Украине и Донбассом
В текущем году более 300 тысяч иностранцев получили российские паспорта
российское гражданство
В текущем году более 300 тысяч иностранцев получили российские паспорта
В первой половине текущего года российское гражданство получили 300 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова
Ученые выяснили, что диабет в 12 раз повышает риск смерти от коронавируса
коронавирус
Ученые выяснили, что диабет в 12 раз повышает риск смерти от коронавируса
По данным ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско, заболевшие COVID-19 пациенты с диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены риску смерти
Экономика
Россия заняла только 20-е место в рейтинге доступности бензина для населения
Россия, будучи нефтяной державой, заняла только 20-е место среди европейских стран по количеству литров бензина, которые отдельно взятый гражданин может себе позволить купить на среднемесячную зарплату
СКР разработал новую статью в УК РФ о наказании за налоговое мошенничество
уголовный кодекс
СКР разработал новую статью в УК РФ о наказании за налоговое мошенничество
Зампред комитета генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, что сейчас правоохранители обсуждают вопрос о том, чтобы предложить Госдуме ввести новый состав преступления в УК РФ