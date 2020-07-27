Меню
Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
Авторская колонка
27 июля 2020, 13:13
Антон Орехъ: История историка
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

Все авторы

Антон Орехъ: История историка

Антон Орехъ: История историка

Знаете, почему Юрия Дмитриева постарались представить педофилом? Всё просто: чтобы мы вообще не могли думать о той работе, которую он фантастически проделывал год за годом, четверть века. Ну, какие могут быть разговоры, комплименты и симпатии, если человек над ребенком глумится на почве секса! Над приемной девочкой, которую ему доверили удочерить!

И кто там вообще станет вникать в обстоятельства дела, в нюансы? Я знаю, что даже среди сочувствующих Дмитриеву многие не сильно вдавались в подробности дела (как, увы, и исследований Юрия Алексеевича). Раз преследуют — значит, хороший человек. Раз сталинский террор изучал — значит, полезное дело делал. Но ведь и обратная точка зрения базируется на таких же штампах. Раз малолетние и секс, то никак не меньше, чем извращения и систематические надругательства с порнографией.

Важно было создать четкую негативную ассоциацию с именем человека и бросить липкую, скабрезную тень на весь его труд. Хотя даже теперь, по здравому размышлению: если он делал детскую порнографию и применял сексуальное насилие к ребенку, то почему же срок-то маленький такой ему дали? И то, со второй попытки! Да еще и к осени на свободу выйдет! Тут бы возмутиться вообще-то беспринципностью суда. Но подробности снова окажутся на третьем плане. Обывателю важно вдолбить в голову одно: самозваный историк оказался педофилом и верить ему поэтому нельзя!

Отрицание ужасов Сандармоха не ограничилось простым уголовным преследованием. Гоп-компания Мединского провела на месте уничтожения людей свои альтернативные изыскания и провозгласила как окончательную версию о расстреле в карельских лесах советских военнопленных финнами. Что, кроме команды Мединского, никем больше не признается и ничем не подтверждается. Но у нас уже есть исторический опыт отрицания расстрелов поляков в Катыни. И потом: даже если согласиться с тем, что финны убивали там красноармейцев, разве это отменяет сталинские убийства? Объяснение тому, почему враги убивали наших солдат, найти нетрудно. А вот как объяснить, почему мы сами убивали своих? Тысячами, на конвейере, зверски, как на бойне скотину!

За этот вопрос Дмитриева и судили. А чем это вопрос так плох? Почему надо устраивать целые экспедиции, чтобы опровергать очевидное? Зачем разрушать жизнь человека в суде, разбивать его семью? Они что, все сталинисты? Мы регулярно видим соцопросы, которые показывают, как растет популярность Сталина. Эти люди тоже все сталинисты? Они все живодеры, садисты, все поддерживают расстрелы без суда невиновных людей?

Думаю, что дело здесь не в садизме и кровавой жестокости. Мы живем в стране, которую называем великой, а подтверждения величию нет. Чем мы велики, кроме территории и запасов ископаемых? Чем гордиться, кроме давних достижений, которые совершили не мы, а наши предки? Книгами, написанными сто лет назад? Открытиями, сделанными в прошлом веке?

Потому такого истерического размаха достиг культ Победы, что ничего больше нет, за что можно было бы уцепиться. Точнее, даже не Победы, а мифа о ней. И любят люди не столько Сталина, сколько миф о нем — строгом, но справедливом, суровом, зато сломавшем хребет фашизму. Как можно поддерживать культ и развивать миф, если признать, что Победа достигнута ценой чудовищных потерь и ошибок, а гениальный вождь лично отдавал приказы об уничтожении невиновных людей, и сподвижники его — сплошь палачи?

Та правда, которую открыл в Сандармохе Юрий Дмитриев, она бьет по мифу, развенчивает культ. Вместо пафоса и сплошной идеализации триумфа — кости, кости, кости. Подвиг Дмитриева не только в том, что он раскрыл эту тайну — он и его соратники вернули 6200 имен расстрелянных в том месте! Это невероятная цифра. У нас обычно ни следов, ни протоколов не найти. Мы и потери в Великой Отечественной никак не подсчитаем, да и не сможем уже никогда подсчитать. А здесь столько судеб перестали быть безвестными, столько мертвых воскресли хотя бы таким образом.

Дай бог Юрию Васильевичу здоровья и сил. Терпения и возможности продолжить свое дело после выхода из колонии. Грязь от его имени отлипнет, и в истории оно останется чистым. А имена его судей — сотрутся. И это не та потеря, о которой будет жалеть история.

Сейчас на главной
«Придерживается личной скромности и сдержанности»
доходы чиновников
«Придерживается личной скромности и сдержанности»
Комиссия по этике «Единой России» не нашла нарушений этических норм партии в дорогостоящих ювелирных украшениях и одежде люксовых брендов вице-мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой
Правительство Вьетнама сообщило о вспышке «более агрессивного» типа коронавируса
коронавирус
Правительство Вьетнама сообщило о вспышке «более агрессивного» типа коронавируса
Правительство Вьетнама сообщило о вспышке коронавирусной инфекции нового типа. Случаи заражения этой инфекцией зафиксированы в городе Дананге и ближайших провинциях
Власти США хотят поддержать экономику страны дополнительным триллионом долларов
США
Власти США хотят поддержать экономику страны дополнительным триллионом долларов
Сенаторы от Республиканской партии подготовили новый законопроект, в который вошел пакет мер по дополнительной поддержке пострадавшей во время пандемии американской экономики
Петербургский метрополитен признали самым худшим метро в России
общественный транспорт
Петербургский метрополитен признали самым худшим метро в России
Петербургский метрополитен признали худшим в России. Рейтинг метро был составлен экспертами общественного совета при Министерстве транспорта РФ и Общественной палаты
Германия выступила против возвращения России в G8 до решения вопроса с Крымом
большая восьмерка
Германия выступила против возвращения России в G8 до решения вопроса с Крымом
Германия выступила против возвращения к формату «большой восьмерки» c участием России до тех пор, пока не будет решен вопрос с возвращением Крыма Украине и Донбассом
В текущем году более 300 тысяч иностранцев получили российские паспорта
российское гражданство
В текущем году более 300 тысяч иностранцев получили российские паспорта
В первой половине текущего года российское гражданство получили 300 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова
Ученые выяснили, что диабет в 12 раз повышает риск смерти от коронавируса
коронавирус
Ученые выяснили, что диабет в 12 раз повышает риск смерти от коронавируса
По данным ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско, заболевшие COVID-19 пациенты с диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены риску смерти
Экономика
Россия заняла только 20-е место в рейтинге доступности бензина для населения
Россия, будучи нефтяной державой, заняла только 20-е место среди европейских стран по количеству литров бензина, которые отдельно взятый гражданин может себе позволить купить на среднемесячную зарплату
СКР разработал новую статью в УК РФ о наказании за налоговое мошенничество
уголовный кодекс
СКР разработал новую статью в УК РФ о наказании за налоговое мошенничество
Зампред комитета генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, что сейчас правоохранители обсуждают вопрос о том, чтобы предложить Госдуме ввести новый состав преступления в УК РФ
Рамзан Кадыров назвал себя достойным Нобелевской премии за борьбу с терроризмом
нобелевская премия мира
Рамзан Кадыров назвал себя достойным Нобелевской премии за борьбу с терроризмом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в очередной раз прокомментировал персональные санкции, которые ввели против него власти США в связи с нарушением прав человека в регионе под предлогом борьбы с коронавирусом
Сбежавший в Россию соперник Лукашенко хочет показать истинное лицо белорусского президента
Цепкало
Сбежавший в Россию соперник Лукашенко хочет показать истинное лицо белорусского президента
По словам Цепкало, который тайно приехал в РФ вместе со всей семье, побег спас его от ложных обвинений и тюрьмы КГБ
18-летний российский депутат устроил алкогольную вечеринку в центре Севастополя
скандал
18-летний российский депутат устроил алкогольную вечеринку в центре Севастополя
Денис Зиновкин, являющийся председателем молодежного парламента при законодательном собрании Калужской области, устроил бурную алкогольную вечеринку на набережной Севастополя
В Telegram появилась опция видеозвонка, доступная в тестовом режиме для устройств Apple
Telegram
В Telegram появилась опция видеозвонка, доступная в тестовом режиме для устройств Apple
Чтобы подключить режим видеозвонка, пользователю необходимо обновить приложение до последней версии. Следом включается экспериментальная функция
В России вырастут расценки на домашний интернет
интернет
В России вырастут расценки на домашний интернет
Рост расценок на интернет на территории РФ неизбежен. Эксперты считает, что до конца текущего года цены на домашний интернет и телевидение могут подскочить на пятнадцать, а то и двадцать процентов
Авторская колонка
Суррогатное материнство - не преступление
К сожалению, несмотря на то, что суррогатное материнство в России разрешено, сфера правовых вопросов вокруг него так до конца и не урегулирована. Соответствующие законопроекты, которые попадали в Госдуму, встречали сопротивление консервативных лоббистов и РПЦ, поэтому многие нюансы СМ до сих пор остаются в серой зоне
Пушкина Оксана
Вакцинация - дело добровольное
коронавирус
Вакцинация - дело добровольное
В России вакцинация от коронавируса нового типа будет добровольной. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, комментируя информацию о массовой вакцинации граждан от COVID-19
Андрей Турчак высказался против возвращения пени за просрочку коммунальных платежей
ЖКХ
Андрей Турчак высказался против возвращения пени за просрочку коммунальных платежей
Ранее российский кабинет министров установил мораторий до 1 января 2021 года на взыскание неустойки за просрочку платежей за коммунальные услуги
Петербургский депутат рассказал, как закон о трехдневном голосовании позволит красть голоса
единый день голосования
Петербургский депутат рассказал, как закон о трехдневном голосовании позволит красть голоса
Борис Вишневский считает, что недавно принятый Совфедом закон о многодневном голосовании даст возможность для манипуляций с результатами выборов