Оксана Пушкина: Суррогатное материнство - не преступление
Суррогатное материнство - не преступление, и попытки криминализовать эту сферу вызывают серьезную тревогу. Новое дело о суррогатном материнстве, возбужденное в Москве и Подмосковье, пока что ставит больше вопросов к следствию, чем ответов.
К сожалению, несмотря на то, что суррогатное материнство в России разрешено, сфера правовых вопросов вокруг него так до конца и не урегулирована. Соответствующие законопроекты, которые попадали в Госдуму, встречали сопротивление консервативных лоббистов и РПЦ, поэтому многие нюансы СМ до сих пор остаются в серой зоне. Сейчас на эту правовую неопределенность наложилась пандемия. Результатом стало новое «дело врачей» - обвинения в «торговле людьми», которые Следственный комитет выдвинул против группы известных и уважаемых репродуктологов.
Я считаю, что расследование этого дела должно быть максимально открытым и беспристрастным. Необходимо исходить из презумпции невиновности участников, не допуская, чтобы закон подменялся чьими-то конъюнктурными представлениями о нравственном и безнравственном. Серьезнейшие обвинения в торговле людьми не могут ставиться чисто формально, пользуясь недоурегулированностью правоотношений.
Сейчас мы видим именно такой, чисто формальный подход под благим предлогом защиты прав ребенка. Как получилось, что под этим предлогом найденные дети отправились не в семью, к любящим родителям, и даже не остались с персональными нянечками? Сейчас все они в детском доме для малышей с поражениями нервной системы, где рискуют разве что эти поражения заполучить. В ближайшее время к ним рискуют присоединиться десятки других деток, рождение которых курировали обвиняемые. Их беременные суррогатные мамы остались сейчас без средств к существованию, без медпомощи, потому что счета репродуктивного центра заблокированы. Одна из суррогатных мам уже находится под следствием. Даже кровные родители рискуют получить статью как «покупатели» своих родных детей.
В моей приемной лежат десятки писем от взволнованных женщин, которые умоляют не допустить лишения их права быть матерями, не допустить криминализации суррогатного материнства. Но проблема гораздо шире - каждый год в России несколько тысяч малышей рождаются у суррогатных мам, и эта цифра постоянно растет. Такие дела, как нынешнее уголовное дело против репродуктологов, на мой взгляд, противоречат демографической политике, заявленной президентом Владимиром Путиным. Будем бороться за принятие отдельного внятного закона о суррогатном материнстве.