Станислав Белковский: О судьбе корпорации «Норильский никель»
Как известно, Роспотребнадзор определил сумму возмещения экологического ущерба после катастрофы 29 мая 2020 года с разливом 21 тыс. тонн дизтоплива в Норильске — 148 млрд. рублей. Это примерно 2 млрд. долларов. На прошлой неделе стало понятно, что они пойдут в федеральный бюджет, а не в бюджет Красноярского края, города Норильска или Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района. То есть поступят они не напрямую туда, где этот колоссальный ущерб был нанесен.
Федеральное министерство финансов объясняло это тем, что власти города Норильска и Таймырского муниципального района де-факто подконтрольны «Норильскому никелю». Если они получат эти гигантские деньги, то эти деньги каким-то хитрым образом вернутся обратно в корпорацию. Поэтому их нужно забрать в Москву.
Хотя их можно было бы всё-таки перечислить в бюджет Красноярского края. Я думаю, что это было бы самое разумное компромиссное решение. Но нет, потому что, видимо, эта сумма возмещения ущерба (не нужно путать ее со штрафом — это не штраф, юридически это именно возмещение ущерба) — это некая контрибуция, которой обложен «Норильский никель» и лично его генеральный директор Владимир Потанин за недостаточное внимание к острейшим проблемам экологии и вообще неправильные управленческие решения в «Норильском никеле».
Надо сказать, что на прошедшей неделе второй крупнейший акционер «Норильского никеля» — «Русал» (UC Rusal), возглавляемый Олегом Дерипаской, фактически представляющим интересы семьи Бориса Николаевича Ельцина и в «Норильском никеле» и вообще (экономические интересы, конечно — серьезных политических интересов, я думаю, у семьи сейчас нет), заявил, что нужно поменять генерального директора — убрать с этого поста Владимира Олеговича Потанина и перенести штаб-квартиру корпорации в город Норильск.
Возможно, так и будет сделано. Тем более, что президенту Владимиру Путину стало известно о пагубном увлечении Владимира Потанина домино, в которое гендиректор «Норильского никеля» играет каждую ночь до 4-5 утра. Потом он спит до обеда, и поэтому не всегда доступен для обсуждения необходимых оперативных и стратегических решений и проблем корпорации.
Тем более, что экологические аварии в Норильске и на Таймыре развивались именно по принципу домино. После первой катастрофы 29 мая, которую руководство «Норильского никеля» до поры до времени пыталось скрыть, Владимир Олегович Потанин так увлекся забиванием козла, как называется домино на определенном сленге, что даже не принял участие в первом селекторном совещании по поводу этой катастрофы. Проводил совещание лично Владимир Путин и был весьма разочарован тем, что г-на Потанина там не было.
Поэтому поиск нового генерального директора идет. Владимир Потанин, как крупнейший бенефициар корпорации, будет сопротивляться этому насколько возможно упорно.