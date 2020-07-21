Меню
Экономика
Российский флаг удалят из спорта на четыре года
Авторская колонка
21 июля 2020, 15:33
Станислав Белковский: О судьбе корпорации «Норильский никель»
Белковский Станислав

Политолог, социолог и публицист

Все авторы

Станислав Белковский: О судьбе корпорации «Норильский никель»

Станислав Белковский: О судьбе корпорации «Норильский никель»

Как известно, Роспотребнадзор определил сумму возмещения экологического ущерба после катастрофы 29 мая 2020 года с разливом 21 тыс. тонн дизтоплива в Норильске — 148 млрд. рублей. Это примерно 2 млрд. долларов. На прошлой неделе стало понятно, что они пойдут в федеральный бюджет, а не в бюджет Красноярского края, города Норильска или Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района. То есть поступят они не напрямую туда, где этот колоссальный ущерб был нанесен.

Федеральное министерство финансов объясняло это тем, что власти города Норильска и Таймырского муниципального района де-факто подконтрольны «Норильскому никелю». Если они получат эти гигантские деньги, то эти деньги каким-то хитрым образом вернутся обратно в корпорацию. Поэтому их нужно забрать в Москву.

Хотя их можно было бы всё-таки перечислить в бюджет Красноярского края. Я думаю, что это было бы самое разумное компромиссное решение. Но нет, потому что, видимо, эта сумма возмещения ущерба (не нужно путать ее со штрафом — это не штраф, юридически это именно возмещение ущерба) — это некая контрибуция, которой обложен «Норильский никель» и лично его генеральный директор Владимир Потанин за недостаточное внимание к острейшим проблемам экологии и вообще неправильные управленческие решения в «Норильском никеле».

Надо сказать, что на прошедшей неделе второй крупнейший акционер «Норильского никеля» — «Русал» (UC Rusal), возглавляемый Олегом Дерипаской, фактически представляющим интересы семьи Бориса Николаевича Ельцина и в «Норильском никеле» и вообще (экономические интересы, конечно — серьезных политических интересов, я думаю, у семьи сейчас нет), заявил, что нужно поменять генерального директора — убрать с этого поста Владимира Олеговича Потанина и перенести штаб-квартиру корпорации в город Норильск.

Возможно, так и будет сделано. Тем более, что президенту Владимиру Путину стало известно о пагубном увлечении Владимира Потанина домино, в которое гендиректор «Норильского никеля» играет каждую ночь до 4-5 утра. Потом он спит до обеда, и поэтому не всегда доступен для обсуждения необходимых оперативных и стратегических решений и проблем корпорации.

Тем более, что экологические аварии в Норильске и на Таймыре развивались именно по принципу домино. После первой катастрофы 29 мая, которую руководство «Норильского никеля» до поры до времени пыталось скрыть, Владимир Олегович Потанин так увлекся забиванием козла, как называется домино на определенном сленге, что даже не принял участие в первом селекторном совещании по поводу этой катастрофы. Проводил совещание лично Владимир Путин и был весьма разочарован тем, что г-на Потанина там не было.

Поэтому поиск нового генерального директора идет. Владимир Потанин, как крупнейший бенефициар корпорации, будет сопротивляться этому насколько возможно упорно.

Сейчас на главной
Такой либерал Хабаровску не нужен
михаил дегтярев
Такой либерал Хабаровску не нужен
В Хабаровске начался очередной стихийный митинг. Люди собрались возле здания правительства региона с плакатами в поддержку Сергея Фургала. Жители города также выступают против назначения врио главы региона депутата Госдумы Михаила Дегтярева
Минфин предложил отказаться от индексации зарплат чиновников ради экономии
доходы чиновников
Минфин предложил отказаться от индексации зарплат чиновников ради экономии
Министерство финансов России предлагает отказаться от индексации зарплат чиновников. Данное предложение содержится в методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на три года
Политика
Хабаровские депутаты начали выходить из ЛДПР из-за назначения Михаила Дегтярева врио главы региона
Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян объявили о своем выходе из ЛДПР из-за назначения врио губернатора края Михаила Дегтярева
Союз потребителей предложил установить срок службы жилых домов
дома
Союз потребителей предложил установить срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Министерство строительства и ЖКХ с предложением создать специальный ГОСТ, который определит метод оценки срока службы жилых домов. Последний будут определять уже на стадии проектирования
Росавиация предложила возобновить полеты за границу из аэропортов шести городов
авиакомпании
Росавиация предложила возобновить полеты за границу из аэропортов шести городов
Росавиация предложила возобновить полеты за границу из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Города были выбраны по географическому принципу
Вирусологи Минобороны завершили работу над вакциной от коронавируса
коронавирус
Вирусологи Минобороны завершили работу над вакциной от коронавируса
Замминистра обороны Руслан Цаликов заявил, что окончательные оценки результатов испытаний вакцины специалисты уже сделали. На момент выписки все добровольны, на которых испытывался препарат, чувствовали себя хорошо
Правительство предложило штрафовать на полмиллиона рублей за угрозы должникам
должники
Правительство предложило штрафовать на полмиллиона рублей за угрозы должникам
В правительстве отметили, что подготовленный законопроект позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при взыскании задолженности
Авторская колонка
Бревно в глазу
Немаловажный для значительной части человечества вопрос — что происходит и будет происходить в ближайшие годы на 1/4 площади мирового лесного покрова. Ровно столько на планете занимают леса России. Государственная политика по отношению к этому стратегическому ресурсу и бесценному национальному богатству определяется в Стратегии развития лесного комплекса РФ
Слабунова Эмилия
Минфин может списать Сбербанку кредит на 150 млрд рублей
Сбербанк
Минфин может списать Сбербанку кредит на 150 млрд рублей
Министерство финансов и Центробанк обсуждают вопрос о списании кредита в размере 150 млрд рублей. Скорее всего речь идет о части кредита на 500 млрд рублей, полученного во время финансового кризиса 2008−2009 годов
«Вы не нужны Хабаровскому краю»
протесты в Хабаровске
«Вы не нужны Хабаровскому краю»
Интернет-пользователи из Хабаровского края пишут сотни негативных комментариев в Instagram бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, которого президент назначил врио губернатора региона вместо Сергея Фургала
Власти США ввели санкции против жены и дочерей Рамзана Кадырова
санкции
Власти США ввели санкции против жены и дочерей Рамзана Кадырова
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении новых ограничений в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. В рамках санкций ему запрещается въезд в Америку в связи с нарушением прав человека в республике
Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Алексей Навальный
Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Оппозиционер Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который просуществовал девять лет. Ликвидацию фонда политик объяснил судебным иском от компании «Московский школьник»
Полицейский из Новосибирска через суд требует 50 тыс рублей от оскорбившего его активиста
полиция
Полицейский из Новосибирска через суд требует 50 тыс рублей от оскорбившего его активиста
Сотрудник новосибирской полиции подал иск в суд на местного активиста, который якобы оскорбил стража порядка при задержании в ходе проведения одиночного пикета
Врио губернатора Хабаровского края стал депутат Госдумы Михаил Дегтярев
сергей фургал
Врио губернатора Хабаровского края стал депутат Госдумы Михаил Дегтярев
Владимир Путин подписал указ об увольнении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств нескольких предпринимателей. Глава региона был снят с занимаемой должности в связи с утратой доверия
Общество
Полиция задержала адвокатов и семью находящегося в розыске фигуранта дела о суррогатных детях
Сотрудники полиции задержали юристов и родственников Константина Свитнева, который накануне был объявлен в федеральный розыск, как основной фигурант  уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей
На Камчатке начальник полиции извинился перед активистом за задержание по WhatsApp
акции протеста
На Камчатке начальник полиции извинился перед активистом за задержание по WhatsApp
В Петропавловске-Камчатском начальник управления МВД Максим Митрофановский по WhatsApp принес извинения активисту Александру Зайцеву за задержания на митинге
МВД предложило снизить норматив по смертности в результате ДТП
ДТП
МВД предложило снизить норматив по смертности в результате ДТП
Действующий показатель смертности составляет четыре смерти в результате ДТП на 100 тысяч населения к 2024 году. В МВД считают, что этот показатель нужно изменить на 8,4 смерти на 100 тысяч человек
В Госдуме предложили освободить от транспортного налога граждан, которые редко пользуются машиной
транспортный налог
В Госдуме предложили освободить от транспортного налога граждан, которые редко пользуются машиной
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предложил освободить от уплаты транспортного налога автовладельцев, которые редко используют свои машины