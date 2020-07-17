Антон Орехъ: Хабаровский «Буратино»
Какое-то неспокойное место этот Хабаровск. Всё время что-то происходит и всё время что-то нехорошее. То губернатора выбрали не того, то за Конституцию голосовали мало и вяло. То коронавирус им буквально в эти дни начал угрожать, то шум под окнами, а теперь вообще теракт в местах массового скопления людей! А где же там скопления людей и по какому случаю люди скопились? Люди скопились как раз по поводу губернатора, которого они выбрали и который оказался не тем, кем хотелось бы Москве. Москве, за тысячи километров и семь часовых поясов, очень важно, чтобы в далеком Хабаровске был тот, кто нужен не Хабаровску, а именно Москве. В выходные скопление людей обещает стать совсем массовым и с этим надо что-то делать.
Вирусом людей не напугать – это ясно. Теракт – куда страшнее. К тому же планировал его выходец из Центральной Азии – проще говоря, гастарбайтер. Этих у нас недолюбливают. И присягу он давал террористам, для верности записав ее на телефон. Ну, вот кто-то на телефон записывает, как ставит галочки за поправки, а кто-то так дает присягу экстремистам всех мастей. Видео с присягой советую посмотреть. Такой милый домашний нуар. И обязательно посмотрите видео задержания! Как этого центрального азиата хватают, потрошат рюкзак, а в рюкзаке ну, вот просто всё, о чем только может мечтать оперативник. И нож километровый, а коктейли Молотова упакованные в какой-то лимонад-«буратино», и даже черный флаг с письменами, наверняка прославляющими насилие и верность террору. Для красоты не хватало еще легендарных «визиток Яроша» и списка явок и паролей. Но и так все прекрасно.
Я только надеюсь, что этого красавца нам потом покажут еще хоть раз. А то у ФСБ с предотвращениями терактов постоянно какая-то петрушка. Предотвратили уже тысячи, а про суды и приговоры над обезвреженными террористами почему-то почти ничего не слышно. Хотя это же какие мощные доказательства работы чекистов были бы! А пока попытки властей хоть как-то отвлечь народ от протеста, успокоить, уговорить, напугать, отвадить, в некотором смысле, даже трогательны. О нас, москвичах, так не заботятся. Просто бьют дубиной по горбу при первой возможности и тащат за ноги в автобус с решетками. Поэтому остается только выразить надежду, что в Хабаровске власти и полиция избегут прямого и грубого насилия, а будут и дальше показывать креатив в попытках рассеять массовые скопления людей, и в попытках объяснить их возникновение.
Кстати, из последнего мне очень понравилась версия, что народ активно митингует просто потому, что за время карантина соскучился по развлечениям, кино, ресторанами, стадионам – а тут митинг! Почему бы не сходить? Конечно. Открывайте скорее настежь все кинотеатры, театры, бары, клубы, которые еще не открылись и пускайте бесплатно – чтобы народ на улицах не толпился.