Валерий Авдерин: Навальный и Битлы
Я научился читать в три года. С четырёх я уже никого не просил мне почитать – читал себе книжки сам. Со второго класса начал читать газеты. Отец выписывал «Комсомольскую правду» и «Правду». В «Правде» я читал международные новости – очень хотелось знать, что же происходит в мире вокруг меня. Но извлечь из кучи правдинского поноса какую-то конкретную информацию было очень сложно. Меня это удивляло. Неужели нельзя написать о происходящем нормально, без словоблудия? Я считал, что это от непрофессионализма авторов. И удивлялся, как в такой большой стране для такой большой газеты не могут найти людей, умеющих внятно описать самые простые вещи. «Комсомолку» я читал практически всю. Там в то время работало множество интереснейших людей.
Где-то тогда же, в 63-64-м году до Советского Союза докатились известия о появлении на Западе музыкальной группы под названием «Жуки» («Битлз»). Мои родители к миру музыки никакого отношения не имели – поэтому всю информацию об этих музыкантах я черпал из газет. А советские газеты писали, что музыка «Битлз» - это сплошная какофония, тексты бредовые, ведут же себя музыканты на концертах – словно стадо взбесившихся павианов. Дёргаются, как припадочные, выкрикивают что-то невнятное, размахивают гитарами, потом кидают их под ноги и начинают по ним прыгать. Как же я был удивлён после этого, когда у кого-то из знакомых услышал магнитофонные записи битловских песен. Их просто волшебные мелодии.
Сегодня я порой сталкиваюсь с официальной российской пропагандой. И она так похожа на советскую пропаганду времён моего детства. Например, диктор центрального телеканала очень напористо рассказывает, что одиозный блогер Навальный на деньги Госдепа призывает школьников выходить на запрещённые демонстрации и кидаться в Росгвардейцев всем, что попадётся под руку.
При беспристрастном отношении Алексей мог бы просто озолотился на одних казённых телеканалах. Подавая на них по десять исков в день.
Слышу от знакомых тёток про то, что Навальный пропагандирует гомосексуализм, что он живёт за границей, что вместе с Биллом Гейтсом они хотя чипировать всех россиян… Хорошо, хоть по гитарам не прыгает. Вместе с Трампом. Как прыгал когда-то на своих концертах обдолбанный Курт Кобейн.
Спрашиваю, откуда вы это взяли?
- Ну, как, это же все знают! Об этом по телевизору каждый день рассказывают.
Объясняю, что Навальный специализируется не на сексе, не на чипировании. А на коррупции. Но трудно что-то объяснить человеку с уплывшими от телевизора мозгами… Человек заходит в квартиру – и, первое, что делает – включает телевизор. Просыпается утром – и, не успев даже почистить зубы, снова включает телевизор. А телевизор врёт, врёт, врёт, врёт, врёт…
Хорошо, хоть битлов они оставили в покое.