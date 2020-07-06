Валерий Авдерин: Время и человек
Почти каждому человеку хочется примазаться в своей жизни к чему-то значительному, общеизвестному, как бы стать его частью.
Отсюда человек, добившийся при каком-то режиме значительных успехов, будет этот режим всячески восхвалять и оправдывать. Потому что, говорить, что ты был замом тупого бездарного министра или генералом в совершенно разложившейся армии – это как-то беспонтово. Гораздо статуснее, если министр был огого, а армия – самой крутой в мире.
Бывшие деятели коммунистического режима почти непременно будут тот режим возвеличивать. Возвеличивая режим, возвеличивая своих непосредственных начальников – они добавляют веса и себе. Мол, режим был такой передовой, такой замечательный… В том числе – и благодаря мне.
Когда-то, ещё в середине 90-х мы с товарищем имели недолгую беседу с последним председателем КГБ СССР (вернее даже, он был исполняющим обязанности председателя – всего один день!) Леонидом Шебаршиным. Леонид Владимирович в расслабушном режиме перебирал бумаги и болтал с нами.
Больше всего в этом разговоре меня поразило отношение Шебаршина к любой власти. Советской, постсоветской, антисоветской, западной либеральной… К любой власти он относился с большой иронией. Даже к той, которая выделила и вознесла его: сделала генерал-лейтенантом, начальником КГБ-шной внешней разведки. Похоже, он понимал, знал, что любая власть без контроля перестаёт служить народу, стране – и служит только себе самой. Заботясь исключительно о собственном процветании и благополучии.
Много лет успешно служа советской власти – он вовсе не считал себя её частью и не хотел себя с ней отождествлять. В конце концов, профессиональную карьеру в той стране делали и химики, и физики… Хотя не все из них были в восторге от правящего режима.
Интересно, этот скепсис был в нём с молодых лет – или он появился со временем, по ходу работы в такой помойной (на мой взгляд) структуре, как КГБ?
Кто-то может сказать, мол, мало ли что он думал про себя – главное, что при этом он реально служил тому гнилому режиму, поддерживая его и не давая ему упасть.
А вот здесь Шебаршину (да и мне за покойника) как раз есть, что возразить. Когда в августе 1991-го появился ГКЧП, намереваясь вернуть развитие страны в прежнее коммунистическое русло, Леонид Владимирович был назначен исполняющим обязанности председателя КГБ.
На кого, прежде всего, рассчитывали чрезвычайщики? На Комитет и армию. А что сделал Шебаршин? Своим первым и единственным приказом в новой должности он распустил всех комитетчиков по домам. Мол, мы в эти игры не играем. И пускай они все идут, куда подальше…
Путч провалился с треском. Учитывая общественные настроения тех дней, наверное, он бы провалился в любом случае. Вопрос только, сколько бы времени для этого понадобилось и сколько бы крови пролилось, не прояви временно исполняющий обязанности главы политической охранки подобной мудрости и смелости. Это тот поступок, который окупает и оправдывает все предыдущие десятилетия его жизни, это, скажем, как речь Хрущёва на 20-м съезде. За одно это решившемуся на подобное нарушение всех прежних правил можно уже ставить памятник.
Естественно, новой власти такой независимый и своенравный генерал был не нужен. И его тут же отправили в отставку. Хотя, в отличие от многих других, взлетевших в те дни по карьерной лестнице, Шебаршин явно руководствовался не конъюнктурой, а мировоззрением.