Антон Орехъ: Дьявол против Светланы Прокопьевой
Думаю о Светлане Прокопьевой, и при этом не могу не думать эгоистично о самом себе. Ведь и я писал про тот взрыв в здании ФСБ и мой текст был не только на сайте, но и в эфире — и это тоже был эфир «Эха». И хотя слова у нас со Светланой были разными, но, по сути, мы говорили об одном и том же. Поэтому невозможно не представить себя на месте коллеги – слишком много совпадений. В этом смысле все, кто в России заняты публичной деятельностью, все, кто что-то говорят, пишут, выступают с лекциями, делают научные доклады и хоть как-то касаются социальных, политических или оборонных тем – все под богом ходят. Точнее, это не бог вовсе, а дьявол. Который принимает обличие то прокуроров, то следователей, то судей, а то и всех сразу.
Конечно, никакого оправдания терроризма в словах Светланы не было. Всякий, кто прочтет их и у кого в голове мозги, а не жижа, скажет то же самое. Это хороший журналистский материал. Который вызывает эмоции, желание думать, полемизировать. Даже ставить себя на место террориста! Это и есть признаки качественного публицистического труда, ради этого журналисты и работают! Прочтите любой другой текст Светланы, послушайте ее эфиры – она абсолютно нормальный адекватный человек. И это понимают и следователи, и прокурор, и эксперты. Но всё понимая, они действуют не по закону и не по совести и сознательно готовы отправить невиновного человека на каторгу. Что это, если не дьявол? Но мотивы этой дьявольщины искать долго не надо. Парень, о котором писала Прокопьева, пытался взорвать офис ФСБ.
А в современной России что-то страшнее просто трудно придумать. Людям дают сроки за пластиковые стаканчики, брошенные в сторону полицейского и прикосновение к шлему омоновца – а здесь настоящий взрыв, реальный теракт! Силовики – опора власти, причем, единственная. Даже просто косой взгляд в их сторону – уже преступление.
А здесь какая-то статейка с попытками в чем-то разобраться и устраивать интеллигентские рефлексии!
Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов! В том числе, чтобы общество могло не только ловить бомбистов, но устранить сами эти причины, вызывающие террор. Именно это делала Светлана Прокопьева и сделала она это отлично. Она безусловно должна быть полностью оправдана. Иначе журналистика как профессия просто теряет любой смысл в России, а вместо нее останется одна пропаганда.
Вот только общество, в котором вся власть у полицейских, а эфир у пропагандистов – это больное общество. А в больном обществе появляются все условия для сумасшедших, психопатов и террористов. Это не оправдание и не выражение симпатии к ним. Это жизненный опыт и предупреждение.