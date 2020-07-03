Владимир Мозговой: По минному полю
Продолжение чемпионата РПЛ только увеличивает абсурд происходящего
Все уже думали, что приснопамятным матчем «Сочи» — «Ростов» с рекордной для российской Премьер-лиги победой «мужиков над юношами» со счетом 10:1 начавшаяся одновременно с рестартом чемпионата эпидемия абсурда завершится. Но не тут-то было — она только начинала разворачиваться.
Да, основное количество специалистов, включая органы футбольной власти, согласилось с тем, что маленьких обижать нельзя и проводить подобного рода замены первого состава на третий больше не стоит. Отменили и совершенно абсурдный в данной ситуации пункт регламента, предполагающий снятие команды с чемпионата за две неявки на матчи и полученные в связи с этим два технических поражения.
То есть теперь посаженным на карантин командам можно было не посылать на игры юнцов, а просто смиряться с «баранками».
Это, естественно, никоим образом не решало проблему. Отмена пресловутого пункта напоминала заплату на тришкином кафтане — залатали одну прореху, а что делать с другими? Как быть с новыми проблемными командами, какое число заразившихся считать основанием для отправки на карантин, что делать с потерянными не по вине клубов очками, как быть с понятием «спортивный принцип» при определении команд, попавших в еврокубки и — что более важно — в зону вылета?
Решать ежедневно возникающие новые вопросы должен оперштаб РПЛ по взаимодействию с органами власти и клубами, созданный еще 26 мая и призванный мгновенно реагировать на изменения. Он и реагирует. Взять хотя бы ситуацию перед матчем «Оренбург» — «Урал». Согласно утверждению оперштаба, он «внимательно следил за развитием ситуации… «Оренбург» сообщил лиге, что в связи с новым предписанием не может организовать этот матч. После чего оперштаб РПЛ незамедлительно проинформировал «Урал», что игра не состоится. Правда, «незамедлительное» извещение застало команду из Екатеринбурга уже в аэропорту, хорошо хоть не в воздухе.
Полагаю, оперштабу было известно, что число заразившихся известным вирусом достигло 10 человек (из них двое слегли с пневмонией), и «Оренбург» на карантине. Конечно, оренбуржцы, уже пропустившие матч с «Краснодаром» из-за невозможности его перенести (краснодарцы уже оказали подобную услугу «Динамо» с переносом игры на единственный резервный день 19 июля), все-таки надеялись, что местный Роспотребнадзор разрешит им сыграть и вторую подряд «баранку» они не получат. Сообщалось даже, что подобный вариант развития событий возможен.
Это было, конечно, перекидыванием проблемы на Роспотребнадзор. В общем, как договорятся. Договорилось же «Динамо», у которого в самом начале эпопеи были обнаружены трое заразившихся. Договорился даже наиболее пострадавший на первом этапе «Ростов» с шестью инфицированными футболистами основного состава. «Ростов» даже сыграл с «Арсеналом», а 1 июля принял «Краснодар», вырвав ничью на исходе 111-й (!) минуты матча, в результате чего снова попал в список рекордсменов.
Но догадаться, что Роспотребнадзор скажет «Оренбургу» «нет», можно было заранее. Задним числом оперштаб объяснил свое решение: «В оренбургской команде сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с выявлением новых случаев инфицирования из числа людей, имевших отрицательные результаты при ранее проводимых тестированиях. В связи с этим в настоящее время изолированы все члены команды, тренерского штаба и персонал. Это обстоятельство делает ситуацию принципиально отличной от ситуации с «Динамо», где новых случаев инфицирования не было». Про «Ростов» с его прерванным карантином в связи со срочными изменениями регламента умолчим.
Собственно, спасать возобновленный чемпионат приходится избирательно, увеличивая и без того понятные риски. Либо играть, обращая внимание только на экстраординарные случаи и отправляя на карантин исключительно инфицированных, либо закрывать избушку на клюшку со словами «хотели, но не получилось». В том же «Оренбурге» до сих пор не понимают, как команда ухитрилась сыграть в первом после возобновления туре в Москве с «Локомотивом» полностью здоровой командой, а по прилете в Оренбург обнаружить, что она уже насквозь больна.
Вроде все меры соблюдали, а вот поди ж ты — заболели, причем в одночасье. И дело, конечно, не только в сомнительной надежности экспресс-тестов, но и в том, что «прилететь» может откуда угодно.
Вплоть до того, что час назад здоровый игрок бегает по полю без соблюдения социальной дистанции уже зараженным.
Такое в умные головы руководителей РПЛ и РФС при разработке форс-мажорного регламента, очевидно, не приходило. И что мы имеем сейчас? А мы имеем находящийся уже на последнем месте в турнирной таблице «Оренбург», полную неясность с проведением его матча с «Рубином» 5 июля (официально карантин для «Оренбурга» завершится 6 июля), в итоге же можем получить вылетевшую из РПЛ команду не по спортивному принципу, а по вынужденному карантину. Спортивный принцип назывался едва ли не главной причиной рестарта, а в результате справедливостью и не пахнет. Кто-то лишается очков по болезни, кто-то получает их дармовым способом, а кто-то корячится по полной программе.
Какая уж тут справедливость?!
Понятно, что можно действовать по-тихому и не тревожить ни Роспотребнадзор, ни РПЛ, ни РФС: «сами накосячили — сами и исправимся». Удалось же «Уфе» задним числом признаться о случае заражения и ничего за это не получить. Но брать подобную ответственность на себя — значит ставить под удар слишком много людей. Меры «сажать на карантин или не сажать» де-факто уже щадящие, почти европейские, но вспышки, подобные оренбургской, тем более не исключены. Чемпионат превращается в хождение по минному полю, перед входом на которое должен висеть плакат «Пусть кому-то повезет, а кому-то нет».
Ни РПЛ, ни РФС, ни клубы не оказались готовы играть в футбол на радость себе и людям. Но честно в этом признаться не хватает духу — раз было одобрено сверху, требовалось не ударить в грязь лицом.
Да какое там лицо — уже по уши в грязи.
Источник - Новая Газета