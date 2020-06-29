Анастасия Васильева: Что Вы творите, Сергей Семенович?
Меня просто разрывает от наглости и лжи богатейших московских властей - Собянина, Департамента здравоохранения, главного врача 64 ГКБ Шараповой. Они опять держат за идиотов всех нас и особенно медиков.
Громко обещают медикам щедрые доплаты, на публику рассыпаются в благодарностях, а на деле унижают их и заставляют биться за ими же установленные выплаты.
Что они только не придумывают для того, чтобы не платить медикам эти обещанные копейки.
Путин сказал, уже кажется, раз десять - что федеральные выплаты положены всем медработникам, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с диагнозом COVID-19 без всяких часов и минут, количества пробирок и прочих увиливаний.
Но тут нигде иначе, как в самой богатой столице опять и снова врачей, без которых вообще невозможно четко установить диагноз, которые взяли на себя основные риски по работе с биологическим материалом, обманывают и доказывают, что они вообще ничего не делали и не имели никаких рисков. Якобы их лаборатория не расположена в корпусе, где лечатся пациенты с COVID-19.
А то, что они вынуждены постоянно своими ногами ходить, забирать биоматериал со всех отделений больницы, собирать вручную мазки на COVID-19, вручную укладывать их в чемоданы и отправлять на диагностику - это вообще не опасная работа с биоматериалом. То, что в эту лабораторию поступает биологический материал из COVID-корпуса и медперсонал проводит исследования на антитела к COVID-19 не только оттуда, но других медицинских организаций г. Москвы - вообще не считается.
Медиков из этой лаборатории в 64 ГКБ видимо, за медиков вообще не считают. Им усердно объясняют, что они ничего не понимают, что законы они читать не умеют, президента вообще слушать не надо, а буква «а» читается как «о». И что если они сами не делают ПЦР - то работа с биоматериалом их вообще не касается.
Им заплатили копейки за количество исследованных пробирок, причем как они высчитали эти пробирки - вообще неясно. В указе Собянина, приказе ДЗМ четко прописаны суммы надбавок. Нигде нет ни слова про конкретизацию вида анализов - ПЦР или ИФА, про количество пробирок, есть лишь указание на количество рабочего времени.
Как только медики заявили о своих законных правах - тут же началось давление и унижение, запрет обращаться в профсоюз, угрозы прокуратурой, следственными органами, психологическое давление и вызовы на ковер главному врачу Шараповой. Это вы называете благодарность?
Разумеется, в больницу сегодня же приехал первый канал, догадайтесь зачем.
Что Вы творите, Сергей Семенович?
Вам не нужны работники лабораторий, которые несут на себе безумные риски по работе с биоматериалом и определению диагноза?
Зачем писать указы и приказы, зачем вешать билборды с благодарностями медикам, если вы расходуете сумасшедшие деньги на что угодно, только не на обещанную оплату труда и рисков медицинским работникам?
Юридически сотрудники лаборатории 64 ГКБ являются сотрудниками больницы, перепрофилированной под COVID-19. Юридически они оказывают помощь пациентам с установленным диагнозом COVID-19.
Как и любые граждане РФ они вправе свободно создавать профсоюзы, вступать в них и выходить.
Мы обращаемся к общественности, к СМИ, к прессе с требованием поднять этот вопрос и прекратить унижения медицинских работников, и выплатить им уже эти положенные небольшие деньги.
Они явно достойны этого, а с вашей стороны низко и подло разворачивать против них целую информационную кампанию, которая только подтверждает то, насколько Вы не правы и насколько вы не уважаете их труд.