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29 июня 13:15
Валерий Авдерин: Золото партии повторило судьбу золота Рейха
Авдерин Валерий
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Валерий Авдерин: Золото партии повторило судьбу золота Рейха

Валерий Авдерин: Золото партии повторило судьбу золота Рейха

То есть – его разворовали. Даже не пытаясь использовать по назначению.

В 1980-м году в СССР вышел фильм Алова и Наумова по сценарию Михаила Шатрова. «Тегеран-43». Про немецких нацистов, которые даже во Франции конца 70-х продолжают влиять на всё на свете и ведут себя, как хозяева.

Я, живя в закрытом от всего мира Советском Союзе, уже тогда воспринимал эту историю с большой иронией. По крупицам доходящей из-за железного занавеса информации я понимал, что это просто дремучие совковые сказки. Что нет никакого похожего на спрута вездесущего и всесильного нацистского подполья. Которое во всё лезет и всем рулит.

И никогда не было. Власть окружения Гитлера закончилась с окончанием войны. Закончилась даже в Германии. Не говоря о Франции, которая в той войне была по другую сторону баррикады.

А байки про золото нацистов… Мол, они же напрятали столько денег – и с помощью этих денег до сих пор покупают всех и всюду. Навязывая свою волю и проталкивая свои интересы. А временами эти нацисты и их идейные наследники якобы слетаются на свои шабаши в огромные тайные пещеры где-нибудь в Латинской Америке. Там они до хрипоты кричат «Хайль Гитлер!» и размахивают флагами со свастикой.

Всё – бред. За исключение самого факта существования золота Рейха.

Я ни капли не сомневаюсь, что денег было напрятано очень даже много.

Рейх вынужденно закупал в других странах через подставные фирмы и левые финансовые схемы массу стратегических материалов, которых у него не было. Рейх занимался подкупом зарубежных чиновников и журналистов, содержал за рубежом огромную разведывательную и информационную сеть… Только для этих текущих задач нужно было иметь тысячи счетов по всему миру. А потом, весной 1945-го встал вопрос, как сделать так, чтобы богатства гибнущей империи не достались победителям: Советскому Союзу и его союзникам…

Думаю, деньги и ценности (в том числе – ведомственные, территориальные, корпоративные…) распихивались по многим тысячам мест – от счетов и сейфов в зарубежных банках до тайников в горах. Замкнуты эти операции были на не самых заметных и публичных людей. Потому что заметных ожидала виселица или тюрьма. То есть, доступ к сокровищам делегировался чиновникам даже не второго, а скорее, третьего, ряда. Возможно, у этой операции было идеологическое обоснование. Мол, всё это со временем пойдёт на поддержание и возрождение идеи немецкого превосходства, господства и тому подобное…

Так что же стало с этими богатствами потом? Думаю, многие тайники так и остались тайниками. Просто потому, что погибли создававшие их люди. Многие счета, к радости банкиров, тоже остались невостребованными. По той же причине.

А вот на деньги с других счетов и из других тайников… Нет, никто не тратил такие заначки на пропаганду опостылевшей всем нацистской идеологии. Не было в мире подобных высокобюджетных проектов. Иначе бы их заметили. И слёты неофашистов проходили очень даже бюджетненько. Основные расходы – на пиво. И собирались на них откровенные маргиналы.

Так куда же делись деньги? Думаю, на них была куплена не одна сотня роскошных особняков и квартир по всему миру. Иногда ещё, в придачу к ним – яхты, Роллс-Ройсы, антикварные сервизы, золотые унитазы… В общем, те, кому доверили распоряжаться заначками, разворовали всё исключительно себе на пользу. Не помышляя ни о каких общественных или идеологических задачах и интересах.

Теперь переместимся на 45 лет вперёд. Когда началось крушение социалистической системы.

Тут же пошли разговоры о золоте КПСС. Лично я и в его существовании не сомневаюсь ни капли.

Советское руководство, международный отдел ЦК КПСС через КГБ, ГРУ, МИД, Минвнешторг, представительства Аэрофлота, советские зарубежные банки создавали тысячи левых банковских схем для финансирования за рубежом просоветского лобби, для информационной поддержки своих идеологических поползновений, для подкупа чиновников, содержания всяких левых партий и т.д. Ещё для этого в дипломатических вализах перевозились десятки килограммов наличной валюты, драгоценностей и тому подобное. Многие десятилетия это делалось по заранее разработанным планам и графикам. В последние годы существования советского режима общий объём траншей, по мере погружения экономики страны в задницу, скорее всего, существенно падал. Но при этом переводы становились всё более спонтанными, мутными и бесконтрольными. Все, кто имел доступ к закромам Родины, старались создать заначки подальше от неё. Естественно, в заявках писали что-то про идеалы социализма и бессмертное учение Маркса-Ленина. А вот дальше…

На что же пошли деньги КПСС? Нет никаких подтверждений, что разбросанные по всему миру на тайных счетах суммы пошли на развитие коммунистических движений за рубежом. После распада СССР и прекращения финансирования все они тут же накрылись медным тазом.

И на коммунистическую пропаганду внутри России эти деньги тоже не тратили. У возглавлявшего сотню старушек Виктора Анпилова миллионов долларов явно не было. Если говорить о Зюганове, то сегодня он вообще целиком и полностью кормится с руки Путина – и за эти подачки готов продать и Маркса, и Энгельса, и самого господа бога.

Предположу, что, как и ранее деньги гитлеровской НСДАП, деньги КПСС без остатка ушли на покупку особняков, Роллс-Ройсов и золотых унитазов. Тратить реальное бабло на мифические идеологические нужды дураков не нашлось.

Так что порадуемся за сотни замов-помов ответработников ЦК КПСС, которые и раздербанили всё это далеко не мифическое золото ЦК КПСС. Сидят они сейчас где-нибудь на Канарах или Багамах, плюют со своей яхты в океан и смеются над сборищем лохов, которые голосуют за непонятные добавки к какой-то бутафорской Конституции.

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