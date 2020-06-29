30 сребреников Виталия Орлова
Или почему экс-заместитель главы Росрыболовства Александр Тугушев не может простить предательства и вынужден добиваться правосудия в Англии
В последней декаде марта, аккурат после начала коронавирусной кампании, в ряде СМИ проскочила информация о заочном аресте бывшего заместителя главы Росрыболовства Александра Тугушева. Арест был санкционирован Октябрьским райсудом Мурманска в рамках дела, возбужденного по заявлению никому не известного совладельца небольшого мурманского ООО Александра Сычева. Тогда же к нам в редакцию пришло письмо адвокатов г-на Тугушева, в котором они кратко излагали свою версию дела. Но поскольку рассылка была «веерная», а в адресатах стояли «киты» деловой журналистики, мы углубляться в ситуацию не стали и отправили документ в архив.
Однако мы вернулись к этой теме. Во-первых, дело «уходило» в Лондонский суд, что придавало ему совершенно иное звучание и масштаб. Ну и, во-вторых, оперативно помониторив информационное пространство, мы обнаружили, что авторы ряда статей по «мурманскому делу» упоминают «Общую газету». Причем приписывая ей то, чего в редакции, по своей инициативе, отродясь не писали, и выдали материалы других СМИ за точку зрения нашего издания.
Речь шла уже о нашей репутации, и мы запросили разъяснения и комментарии по ситуации. В ответ получили увесистый пакет документов, по прочтении которых возникло стойкое ощущение заказного характера дела. Тем более, что высыпавшие, как по команде, статьи-близнецы, в том числе и в федеральных СМИ, подозрений только добавили.
Полученные нами документы породили много вопросов к самой ситуации и следствию. Мы не делаем окончательных выводов, а пытаемся в ходе частичной реконструкции событий поделиться своими сомнениями и задать вопросы, обойти которые нельзя, как говорится «по определению». Полагаем, что проблемы, с которыми столкнулся бизнесмен Тугушев, близки и знакомы многим в нашей стране.
Сразу отметим, что данный текст непростой для чтения, поскольку здесь будет представлено много материалов из протоколов дознания, допросов свидетелей и прочего, что представляет ценность, в первую очередь, для тех, кто непосредственно связан с делом. Но это также материал для всех контролирующих органов, заинтересованных, как мы надеемся, в безупречной работе всей системы правосудия…
Судиться – так в Лондоне
Вначале мы скажем два слова о Лондонском суде. Практика обращения российских предпринимателей в зарубежные суды, в частности в Высокий суд Лондона, не нова. Здесь в 2018 году было принято решение о взыскании задолженности по иску банка «Санкт-Петербург» к группе «Осло Марин Групп» Виталия Архангельского, мошеннически набравшего кредитов в 8 российских банках на 14 млрд рублей (ранее в этом деле состоялось более 20 процессов в России, Болгарии и на Британских Виргинских островах). Здесь же Агентство по страхованию вкладов ведет (и не без успеха) дело против беглого владельца «Межпромбанка» Сергея Пугачева. Одно из недавних решений – по делу трех бывших совладельцев скандально известного банка «Траст», личные зарубежные активы которых составляют порядка 830 миллионов долларов. Все это - украденные средства наших соотечественников.
Обращение в Лондонский суд – общемировая практика. Есть целый набор оснований для подачи исков нерезидентами Англии и Уэльса - от места регистрации юрлица и места причинения ущерба до местожительства и гражданства ответчиков. Именно поэтому туда обратился и сам г-н Тугушев. И по его иску ответчиками проходят: Виталий Орлов, гражданин Норвегии до июня 2014 года, гражданин РФ, житель Лондона; Магнус Рот, гражданин Швеции и Андрей Петрик, гражданин Великобритании.
При рассмотрении связанного с Россией дела в Великобритании у сторон зачастую есть стремление получить решение о заморозке активов по всему миру, что невозможно в российском суде, – говорит партнер юрфирмы Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Илья Рачков. Да и исполнение судебного акта Великобритании обеспечивается в любой стране ЕС.
Но обо всем по порядку. Повторимся – все дальнейшие выкладки, гипотезы и предположения сделаны строго на основе анализа имеющихся в распоряжении редакции документов.
Мастера провокации
«Мурманское дело» против Александра Тугушева далеко не первое за последние пять лет. Если выстроить цепочку в единое целое, то получается довольно стройная картинка. Она и оригинальна, и стара, хотя инициатором антитугушевской кампании не откажешь в изобретательности и упорстве.
Как же действует Виталий Орлов в борьбе за «норебовские» активы против своего бывшего друга и партнера. Он выбрал следующую схему. Завалить соперника множеством уголовных дел и судебных исков, на которые Тугушев будет тратить все свое время и силы, а также лишить его нормальной человеческой жизни, морально и материально уничтожить, поставить на колени. Тем самым решить принципиальный вопрос – обезопасить себя, быстро обстряпав дела с лояльными правоохранителями и людьми в мантиях. И, если получится, вообще упечь своего оппонента за решетку. С конечной целью избежать рассмотрения дела в пользу Тугушева в далеком и непредсказуемом Лондоне.
Но позволим небольшое отступление биографического характера, чтобы стали понятны истоки конфликта. В начале 90-х выпускник мурманской мореходки Александр Тугушев открыл собственный рыбопромысловый бизнес. Другой выпускник Виталий Орлов свой бизнес открывать не стал, а предпочел устроиться на работу в норвежскую Scansea International, которая скупала рыбопродукцию у российских промысловиков, в том числе у Тугушева. «Орлов, пользуясь тем, что у мурманских компаний не было ни связей, ни опыта, за полцены закупал нашу рыбу и перепродавал ее по всему миру», – описывает ситуацию тех лет бывший руководитель Союза рыбопромышленников Севера Геннадий Степахно.
В 1998 году Тугушев, Орлов и Магнус Рот приняли решение объединить свои усилия и возможности в сфере рыбного промысла на базе ЗАО «Карат», созданной и успешно руководимой Тугушевым с 1993 года. С точки зрения развития бизнеса данное решение оказалось крайне удачным. В 2003 году Тугушев поступил на госслужбу, в 2004 году был осужден по ст.159 УК РФ к 6-летнему сроку заключения. Возвратившись после отбытия наказания в бизнес в 2009-ом, он вернулся и к управлению группой компаний «Карат» совместно с Орловым и Ротом. Возвращение к управлению Тугушева выразилось в резком росте в 2010-12 годах группы «Карат» за счет приобретения других крупных рыбодобывающих компаний в дальневосточном и северо-западном регионах России. В результате по результатам 2012 года группа компаний «Карат» прочно заняла лидирующее положение по суммарному объему добычи отечественных водных биоресурсов.
В 2013 году Орлов неожиданно для Тугушева впервые поднял вопрос о разделе бизнеса между партнерами. В течение 2014-2015 гг. партнеры неоднократно обсуждали различные варианты раздела бизнеса. В ходе переговоров позиция Орлова заключалось в его готовности продать свою долю за хорошие деньги. Тугушев приступил к поиску соответствующего финансирования. 30 октября 2015 года Орлов письменно предложил Тугушеву за его часть совместного бизнеса выплатить 60 миллионов долларов. В ответ Тугушев предложил партнеру за аналогичную по существу часть бизнеса Орлова 350 миллионов долларов.
Именно после этого Орлов решил времени не терять и перешел к активной фазе действий против Тугушева.
Первым в его цепочке было «Коптевское дело». 24 ноября 2015 года в Коптевский районный суд Москвы подается фальшивое заявление от имени А.Тугушева, в котором он просит расторгнуть договор доверительного управления своей доли в общем с Орловым бизнесе, холдинге «Карат», признав право на 33,3% акций. А уже 18 декабря того же года, проведя всего два заседания, Коптевский районный суд САО г. Москвы в составе председательствующего судьи Чугаева Ю.А выносит нужное решение об отказе по всем пунктам иска. Как установит позже Московский городской суд – Коптевский суд, рассматривая это дело, нарушил правило подведомственности.
О том, что он, оказывается, ведет тяжбу с Орловым, Тугушев узнал случайно в ноябре(!) 2016 года, когда его юристы увидели в Интернете упоминания об этом деле. Тугушев подал заявление в Следственный Комитет России по г.Москве – причина была веская – фальсификация документа – но… 20 декабря 2017 года старший следователь А.А.Логинов, признав документы подделкой, отказывает(!) в возбуждении уголовного дела по причине… отсутствия состава преступления.
Зачем эта комбинация нужна была В.Орлову? Для того чтобы закрепить юридически необоснованность требований Тугушева на часть акций «Карата».
Почти одновременно и по схожей схеме было организовано т.н. «Карельское дело». 18 и 25 декабря 2015 года некий Е.Куроптев, действующий опять-таки якобы от лица А.Тугушева, подает в Лоухский районный суд Карелии исковые заявления «о взыскании денежных средств в размере 10 000 000 долларов США по договору поручительства с Орлова В.П. и Магнуса Рота». К заявлению он прилагает сфальсифицированные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, а также документы, указывающие на причастность Тугушева А.И. к подаче данного иска. Кроме того, в Следственное управление Следственного Комитета РФ по Республике Карелия подается заявление о преступлении по факту причастности Тугушева А.И. к подаче данного иска и совершения фальсификации доказательств, а также покушения на мошенничество в особо крупном размере.
Видимо, г-н Орлов настолько уверен в себе и продажности служителей Фемиды, что пытался сработать по уже опробованной схеме. Однако в Карелии этот фокус не проходит – в ноябре 2017-го дело закрывают, в иске отказывают. Честь и хвала Карельскому правосудию.
Вероятно, все-таки понимая, что без конца успешно эксплуатировать одну и ту же схему не получится, Орлов пытается разыграть новый спектакль, в финале которого Тугушев будет устранен надолго. Проще говоря, посажен в тюрьму.
В январе 2016 года Тугушев подает заявление в правоохранительные органы Мурманска о хищении у него тех самых акций. И Орлов наносит решающий, как он думает, удар. 27 декабря 2016 года Тугушева арестовывают по заявлению Орлова о якобы имевшем место вымогательстве с угрозами жизни ему лично и членам семьи. Материалы обвинения не вызывают ничего кроме шока и удивления – «опереточный» бандит чеченской национальности по фамилии Джамалдаев, 7(!) раз легко дозванивается до миллиардера Орлова (видимо, номер его мобильного легко найти в Яндексе), далее хорошо поставленным «злодейским» голосом Фрунзика Мкртчяна произносит ритуальные фразы типа «Меня послал Александр Иванович Тугушев (перечисляя при этом чуть ли не номер и серию паспорта и адрес прописки – авт.), отдай ему 33% акций АО «Норебо» (переименованный к тому моменту «Карат» - авт.), если не согласишься, мы тебя зарежем».
После своего ареста Джамалдаев давал пространные показания о регулярных встречах с Тугушевым с целью получения от него указаний и денег. Однако при проверке его «показаний» и «доказательств» сотрудники полиции не зафиксировали никаких переговоров, ни тем более встреч Джамалдаева и Тугушева. На очных ставках и в ходе других следственных действий хитромудрый по замыслу, но топорный по исполнению преступный замысел наемников Орлова сразу затрещал по швам.
К чести работавшего по делу следователя, он не пошел на поводу у миллиардера Орлова, а провел объективное расследование, в результате чего в декабре 2017 года (через год!) уголовное преследование в отношении Тугушева было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
Для Орлова, зачистившего свою поляну от компаньонов, это был крайне невыгодный сценарий развития событий. После разгромных поражений в Москве Орлов и его подельники решили отступить в Мурманск, где им удалось обеспечить себе поддержку определенной части (хоть к счастью, и не всех) сотрудников правоохранительных, судебных и прочих силовых структур.
5 сентября 2018 года в традициях доносов 30-х годов по местному телеканалу Арктик-ТВ в передаче «Шпионская сага» действующий адвокат Ю.Василькина, бывший прокурор А.Круглин, а также анонимный ведущий передачи сравнили намерения Тугушева по возврату своих акций АО «Норебо» с предательством Родины. И, как водится, обвинили в работе на иностранные спецслужбы с целью подрыва отечественной продовольственной программы.
Подобные утверждения вынудили нас обратиться за консультацией к отставным профессионалам из МВД. В частной беседе содержание передачи они назвали полным бредом, измышления телеэкспертов охарактеризовали как клинический идиотизм, а за дополнительной информацией отправили на официальный русскоязычный сайт Интерпола.
Таким образом, в сентябре 2018 года Орлов дал старт компании по травле бывшего друга теперь и в Мурманске. Ведь уже близилось рассмотрение иска Тугушева в Лондоне по восстановлению контроля над своими акциями АО «Норебо». И тут началось «Мурманское дело».
Недавнее мартовское заседание Октябрьского райсуда города Мурманска, на котором Тугушеву была вынесена заочно мера пресечения – арест, по сути дела, стала финалом двухлетней комбинации наймитов Орлова.
По их мнению, Тугушев максимально дискредитирован теперь и в Великобритании («злоумышленник, объявленный в международный розыск»), а при благоприятном стечении обстоятельств его арестуют, экстрадируют и осудят на несколько лет. Орлову нужно любой ценой не допустить личного участия Тугушева в финальной стадии судебного процесса в Лондоне
И здесь он не остановится ни перед чем.
Креветки, китаец «Петр» и развод на деньги
Сначала два слова о сути «Мурманского» дела под № 11801470001011482, которое зацепило нас своими нестыковками и очевидными ляпами. Ведь именно они дают много пищи для наших выводов.
Через две недели после выхода в свет передачи «Шпионская сага» 20 сентября 2018 года адвокат А.В. Бельтюков, действующий в интересах А.Сычева, подает заявление в УМВД России по Мурманской области о том, что А.Тугушев получил в период с 22 июня по 4 октября 2017 года от Сычева 31 миллион рублей. Причем это были наличные, которые передавались из рук в руки. Эти деньги Тугушев брал под предлогом покупки и ремонта судна «Заполярье МК-0301». Еще 10 млн рублей Тугушев получил от гражданина Китая Сюй Бяня.
9 ноября того же года возбуждается уголовное дело. Постановление выносится с грубейшими нарушениями норм закона, при отсутствии каких-либо поводов и оснований для его возбуждения. Юридические, доказательные опровержения этой, как оказалось, очередной лжи занимают десятки страниц и пересказывать их полностью не хватит ни сил, ни времени. Постараемся лаконично обозначить самую суть. Повторимся, все наши высказывания и предположения строго документированы.
30 августа 2019 года Тугушеву предъявляют обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). За что? Вернемся на три года назад.
В августе 2016 года А.Тугушев и его бывший сотрудник, которого он знал более 20 лет по совместной работе в ОАО «Мурманский Траловый флот», А.Мартовицкий решили заняться промыслом креветки в Баренцевом море. Тугушев вызвался найти подходящее судно и обеспечить финансирование его покупки. А. Мартовицкий как инженер обязался обеспечить техническое руководство промысловой деятельностью компании и подготовку судна к эксплуатации, в том числе ремонт.
К декабрю 2016 года судно ПСТ «Заполярье» МК-0301 было найдено и достигнута договоренность о покупке. Осенью того же года к Тугушеву обратился его знакомый, бывший управделами Госкомрыболовства Л.М. Новиков. Он попросил проконсультировать своего товарища по возможности приобретения на внутреннем рынке и последующих поставок креветочной продукции в КНР.
Этот товарищ, оказавшийся китайцем под именем «Петр» (в действительности – Сюй Бянь), сумел убедить Тугушева в необходимости совместной реализации проекта по добыче креветки. При этом он подробно выспрашивал все о приобретаемом судне, многократно заверял в готовности своего участия и финансирования проекта.
Тугушев вложил свои собственные средства. В марте 2017-го был заключен договор на приобретение судна. Передачу судна оформили 5 июля 2017 года на ООО «Восток» А.Мартовицкого. Ремонт и оперативные затраты также оплатил из собственных средств г-н Тугушев. Всего он затратил за полгода порядка 50 миллионов рублей. Указанные в платежных поручениях назначения платежей однозначно показывают их целевое использование, что кстати подтвердили два экономических исследования, проведенных в рамках следствия полицейскими экспертами. Почти ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ собственных средств. Запомните эту цифру.
Китаец «Петр» уговорил оформить 50% доли ООО «Восток» на его человека (того самого Сычева), пообещав взамен полностью профинансировать проект. 16 июня 2017 года он уговорил Тугушева взять 10 млн рублей наличными в качестве гарантии возврата ЗАО «Гавань» средств, потраченных ее владельцем в ожидании обещанного финансирования.
После очередного разговора 19 октября 2017 года китаец исчез, перестав отвечать на звонки Тугушева. За ним исчез и Новиков, напоследок порекомендовав Тугушеву забыть про вложенные средства в ремонт судна «Заполярье», как и вообще про морской промысловый бизнес в России.
Подведем итог. В результате этой комбинации против Тугушева (по нашему мнению это была преступная схема):
а) компания Тугушева ЗАО «Гавань» в связи с невозвратом вложенных в ООО «Восток» средств не имеет возможность продолжать какую-либо финансово-хозяйственную деятельность;
б) ООО «Восток» в стадии банкротства;
в) Тугушев и Мартовицкий лишены законной возможности привлечения сторонних средств в ООО «Восток», так как владелец 50 % доли А.И.Сычев саботирует любую финансово-экономическую активность компании.
И для связки событий. В феврале 2018 года Тугушев случайно (но видимо закономерно) встретился с экс-генералом ФСБ Бычковым, который в беседе передал требование Орлова прекратить все попытки как в России, так и за рубежом вернуть принадлежащие ему 33 % акций АО «Норебо». В противном случае было обещано уголовное дел в Мурманске по хищению того самого 41 миллиона рублей. Что, как мы видим, мурманские полицейские и исполнили в точности 9 ноября 2018 года.
Мутные «тайны следствия»
Может создаться впечатление, что владелец ЗАО «Гавань» нам симпатичен и мы на его стороне. Отнюдь. Если честно – нам все равно.
Нас сильно удручает другое. Ситуация правового беспредела в нашей стране, коррупции в правоохранительных и судебных структурах – и именно это наглядно демонстрирует ситуация с г-ном Тугушевым. Да, собственно, поэтому люди и вынуждены порой обращаться в Лондон. Ведь плеть все равно уступит обуху, как известно. Тем более если «обух» кормится с твоей руки…
Среди сотрудников нашей редакции нет людей с опытом работы в следственных органах или соответствующих экспертов, поэтому мы сами попробовали сформулировать те вопросы, на которые следствие должно будет ответить если не нам, то хотя бы тем, кто призван так или иначе наблюдать за их работой и контролировать ее. И задаем мы эти вопросы, в том числе и для того, чтобы помочь проверяющим органам. Рано или поздно проверка обстоятельств «мурманского дела» о псевдохищении 41 миллиона рублей случится, и этот материал, мы надеемся, поможет быстрее увидеть нестыковки и тех людей, по чьей «вине» эти нестыковки появились.
Мы уверены, что следствие должно проводить всестороннее, полное и объективное расследование дела. Чего в данном случае явно не наблюдается.
Итак, поехали.
Вопрос 1. Почему Тугушева обвиняют в хищении чужих средств, если из изученных нами документов следует, что он потратил 50 млн рублей собственных средств, что на 25% больше 41 млн рублей, которые ему инкриминируют, а эти средства должны были вернуться ему в любом случае в качестве компенсации затрат? Нам кажется, что подобную задачу уже решают в начальной школе. А следовательно, нет и состава преступления. И быть не может. Здесь нет перспективы и для арбитражного разбирательства, по крайней мере со стороны Сычева. Разве не так? И где тут хищение?
Вопрос 2. Использование средств. Мы не поленились и внимательно изучили множество платежек, связанных с покупкой промыслового судна. Судя по этим документам, Тугушев направлял деньги на ремонт судна и текущие расходы, в том числе на зарплаты сотрудникам, оплату счетов поставщикам и пр. Это подтверждается и документами, и свидетельскими показаниями. Однако в материалах дела ничего про это нет! Следствие по какой-то причине не изучает документы, не собирает свидетельские показания. Почему? Что мешает? Оно может и должно отработать всю финансово-хозяйственную деятельность вокруг судна «Заполярье» с момента его приобретения ООО «Восток». Если следствие заинтересовано в объективности, конечно.
Исполнить это очень легко путём допросов подрядчиков, поставщиков оборудования и ремонтников. А также изъятием у них соответствующей документации. Можем назвать некоторых подрядчиков – «Мурманская судоремонтная компания», ООО «Сторс», «Электросудоремонт». Все они, как говорится, в доступе. Было бы желание…
Управление экономической безопасности местного УМВД в курсе, сколько денег потрачено Тугушевым на ремонт. Проверены и проводки по счетам «Гавани» и «Востока», подтверждающие показания А.Мартовицкого. Но следствие не хочет их видеть. Почему?
Вопрос 3. Проблема свидетелей. Вот здесь вообще, как говорят в народе, «цирк с конями». Следствие сходу принимает сторону определенной группы свидетелей, при этом НЕ ПРОВЕРЯЯ достоверность их показаний и не подвергая их критическому разбору. Примеры? Пожалуйста.
Вот пример из показаний свидетеля Сычева. Он рассказывал следствию, что передавал Тугушеву 5 млн рублей в Мурманске. В действительности Тугушев вообще лично не знаком с Сычевым, никогда не встречался и не общался. К тому же по материалам дела деньги от Сюй Бянь на ремонт судна в Мурманск привозил и контролировал их расходование некто Ковалев. Почему следствие не проверяет Сычева?
Далее, Сычев на одном из допросов говорит о том, что брал деньги в долг у Медведева и сам передавал Тугушеву. На втором допросе, год спустя, деньги, по его версии, передавал уже Медведев. Количество встреч, на которых Тугушеву якобы передавались 10 млн рублей варьируется от 1 до 2. Притом, что деньги передавались один раз и посторонних в кабинете не было.
Казалось бы, все взрослые люди, в здравом уме и твердой памяти, работоспособном возрасте. Предприниматели, наконец. И вдруг – не помнят, где, когда и с кем встречались, передавали деньги… Не пять тысяч, миллионы! Наличными. Города путают! Как у героя «Джентльменов удачи» – «тут – помню, тут – не помню». Самим не смешно? А главное, почему следствие этого не видит? Почему принимает написанные как под копирку показания? И так – по всем позициям.
Главное, в чем промахнулись авторы схемы (мы уже точно понимаем, что все задуманное и притворенное в жизнь – именно схема для дискредитации и разорения Тугушева) – они решили наплевать на полный объем следственных действий. Допросить того, кого надо, собрать лишь то, что позволит обвинить Тугушева, получить схожие до боли показания. Но даже если Тугушев врет – проверьте! Достаточно пробить биллинг телефонов в соответствии ст. 186.1 УПК РФ, чтобы понять созванивались ли, встречались ли, были ли в Москве или Мурманске. НО следователь, несмотря на многочисленные ходатайства адвокатов Тугушева, с таким запросом в суд не обращался. Значит, не заинтересован в правде?
Кстати, про город и про «с кем встречались». История с 5 млн рублей, якобы переданных Тугушеву в Мурманске, апофеоз этого беспредела. Их передали в ООО «Восток». А вот как это подает следствие. Согласно Постановлению лейтенанта юстиции Богуславского Д.А. о привлечении в качестве обвиняемого от 30.08.2019 года: «А.И.Тугушев, пользуясь доверительными отношениями с А.И.Сычевым, под предлогом осуществления ремонта судна «Заполярье МК-0301», неоднократно получал от Сычева наличные денежные средства, а именно: пункт 3... 04.10.2017 года в офисе ООО «Восток», расположенном по адресу: г.Мурманск, ул.Шмидта, д.43 офис 203 денежные средства в размере 5 000 000 рублей».
Ложь от начала до конца. Причем ложь наглая и ничем не прикрытая, граничащая с должностным преступлением.
В ходе следствия получены данные, что 5 миллионов рублей были привезены в Мурманск 4 октября 2017 года гражданином Ковалевым по поручению «Петра» (Сяо Биня). Тугушев эти деньги не видел и с Ковалевым не встречался.
Есть десятки свидетелей и исчерпывающие документальные подтверждения целевого израсходования 4 миллионов 880 тысяч рублей на ремонт судна «Заполярье». Оставшиеся неистраченными 120 тысяч рублей Ковалев увез обратно для передачи Сяо Биню. Таковы факты.
Позволим себе уверенно предположить, для чего следователь Богуславский предъявил Тугушеву поистине «бредовое» обвинение в хищении этих 5 000 000 рублей. Только этот придуманный «преступный» эпизод позволил притянуть следствие по принципу территориальности к Мурманскому УМВД. Все другие придуманные «преступные» эпизоды, напомним, имели место в Москве. Влияние Виталия Орлова в московских правоохранительных структурах в последнее время, судя по всему, резко уменьшилось. Мало кто, хотя бы из чувства самосохранения, хочет ввязываться в дурно пахнущие истории. Вот они и пришли в Мурманск.
Все эти вопросы могла задать, но почему-то не задала старший следователь СЧ СУ УМВД России по Мурманской области, тогда еще, капитан юстиции (в настоящее время, пока еще, майор юстиции) Малюгина Е.И., возбудившая уголовное дело по признакам состава преступления, детали которого, как мы теперь видим после ознакомления с материалами, совсем не очевидны. Такие же вопросы можно задать и помогавшим Малюгиной – сотрудникам органов предварительного следствия СУ УМВД России по Мурманску и Мурманской области Сафоник Л.Н. и Богославскому Д.А.
Согласитесь – все вышеозначенные вопросы по существу. Это вопросы, которые должен будет задать и судья Октябрьского райсуда Мурманска тем же следователям, принимая дела к производству. Ведь не исключено, что и его потом спросят, что вы рассматривали и на основании чего выносили решения…
И это не риторическая фраза. Выступая не так давно со своим первым докладом в Совете Федерации Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сказал буквально следующее (просим прощения за длинную цитату, но оно того стоит): «По-прежнему актуальны проблемы давления на бизнес со стороны правоохранительных органов. Прокурорами и руководителями следственных органов продолжают выявляться случаи необоснованного возбуждения уголовных дел (190 случаев в 2019 году), привлечения предпринимателей к уголовной ответственности, заключения под стражу (5% от числа принятых решений) … ослабление надзора в этой сфере недопустимо, особенно в условиях кризиса, … что вызывает и рост числа желающих решить эти проблемы в обход судебных процедур через инициирование уголовного преследования…».
Мы процитировали слова Генпрокурора не случайно. Мы считаем, что все нами описанное четко попадает под определение «необоснованное возбуждение», да еще в сопровождении целого букета отягчающих обстоятельств. И очень бы хотелось, чтобы в центральном аппарате этого надзорного органа обратили внимание на историю вокруг холдинга «Карат», ПСТ «Заполярье», деятельности органов следствия и судов в Мурманске.
Потому что из-за таких орловых людям приходится искать правду вдали от дома. Так быть не должно.