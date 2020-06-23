Владимир Яковлев: Про свободу и независимость
Вот сколько себя помню, всегда хотел стать свободным и независимым. И в конце концов я добился своего. Мне потребовались годы, но я сумел осуществить свою мечту.
Шаг за шагом я упорно исключал из свой жизни все, что лишало меня свободы. Работу, которая подчиняла меня себе. Тех людей, которые мало мне давали, но много от меня требовали. Обязательства, которые в реальности оказывались совсем не обязательны.
И вот как-то однажды вечером неожиданно для самого себя я понял, что наконец достиг своей цели. Я был независим, совершенно свободен.
И абсолютно одинок.
Я потратил много лет на то, чтобы достичь свободы. Но когда я шаг за шагом исключил из своей жизни все, что меня свободы лишало, оказалось, что в моей жизни не осталось ничего, ради чего стоило бы жить.
Тем вечером в пустом доме я понял, что много лет гонялся за миражом.
О какой независимости и свободе может идти речь, если вся моя жизнь, каждая ее минута — это постоянная зависимость от других?
Не то что мое благополучие, но даже само мое существование ежесекундно зависит от людей, которых в большинстве случаев я никогда прежде даже не встречал.
Даже когда я просто перехожу улицу, моя жизнь зависит от людей, которые сидят за рулем стоящих на светофоре машин.
Когда я путешествую, моя жизнь зависит от пилотов и авиадиспетчеров и от конструкторов, создавших самолет, и от уставшей, сонной девушки, на пятом часу дежурства уткнувшейся на экран сканера багажа.
И каждый раз когда я стою на платформе метро в ожидании поезда, я отдаю свою жизнь в руки абсолютно незнакомому мне человеку — тому, который стоит у меня за спиной.
Не-зависимость — это миф. Не-зависимость невозможна потому что невозможна отдельность.
Наше воспитание зависит от родителей и учителей. Карьера — от начальства и сослуживцев. Здоровье — от повара кафе, в котором я решил перекусить.
Благосостояние — от клиентов, партнеров и представителей заказчика.
Даже то, появлюсь ли я вообще на свет, зависело от слегка подвыпившего акушера, принимавшего роды у моей мамы.
И можно сколько угодно мечтать о том, чтобы накопить денег и сбежать в тропический рай, поменять место жительство или социальное положение. Но на практике это означает, что ты просто меняешь зависимость от одних людей на зависимость от других.
Моя зависимость от других людей, внешнего мира, обстоятельств — постоянна и ежесекундна. От этой зависимости невозможно убежать, невозможно спрятаться в монастыре, пещере или отгородиться от нее деньгами.
Потому что эта зависимость и есть жизнь.
Я потратил много времени и сил на то, чтобы стать свободным и независимым. И вот что я понял в результате. Свобода приходит не от того, чтобы стать независимым — это невозможно.
Свобода приходит через принятие своей полной и постоянной зависимости от окружающих тебя людей.
Свободу приносят не попытки от этой зависимости убежать, а последовательная культивация умения в этой зависимости жить.
Это умение — то, что чему мы учимся всю жизнь. И возможно самое главное, чему мы учимся.
Весь смысл жизни в зависимости, в нерасторжимой связи с другими людьми, которая приносит и боль и радость и не может быть расторгнута. Потому что именно эта боль и эта радость дают нам возможность развиваться.
Впрочем, знаете, нет, один способ очень быстро достичь свободы и независимости все же существует. Он довольно простой и даже доступный.
Быть независимым — это значит никого не любить.
Потому что больше всего мы зависим от тех, кого мы любим.