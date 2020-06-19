Григорий Юдин: Проблема по имени Исаак Калина
У московских учителей, которых сейчас бесит, что им раздают хамские приказы о том, что они должны делать во время плебисцита, есть совершенно конкретная проблема. У этой проблемы есть конкретное имя - Исаак Калина, начальник департамента образования Москвы.
Это именно Калина выстроил в Москве командную систему, в которой учителя полностью бесправны, а на управленческие должности попадают дегенераты, которые сроду никого ничему не учили или давно забыли, как это делается. Это Калина ввёл систему оплаты, при которой надбавки составляют половину заработка, а надбавки распределяет подчинённый Калине директор по собственному усмотрению - кто ему нравится, тому и даст. Это Калина завалил учителей идиотской бюрократией и кучей дополнительных обязанностей, из-за которых у них элементарно не хватает времени на то, чтобы делать своё дело - учить детей. Это Калина в Москве обкатывает технологии эксплуатации учителей, которые потом распространяются на всю страну - вроде объединения школ в комбинат с последующими сокращениями.
И это заместитель Калины Марина Смирницкая теперь заявляет тысячам учителей, которые сейчас выкладывают сообщения и аудио, что они сообщают «реальную ложь».
По моим ощущениям, Калину ненавидят абсолютно все московские учителя. Я редко когда слышал такие потоки брани, как те, что вызывает упоминание одного имени Калины.
Интересно, что в прошлом году профессиональное сообщество учителей показало, что оно есть и достаточно сильно, когда выступило против полицейского насилия в Москве, написав открытое письмо с огромным числом подписей. И тогда это сработало.
Сейчас ситуация гораздо более прямо затрагивает профессиональную жизнь школьных преподавателей. Их не только отзывают из отпуска ради ЕГЭ, как сообщил сегодня Рособрнадзор, но ещё и диктуют, что им делать во внерабочее время, где и как голосовать. Уже очевидно, что в учительском сообществе достаточно людей, которые просто посылают эти требования лесом - мне каждый день пишут об этом. Интересно, когда они объединятся и выступят вместе. Подозреваю, что Калина сейчас играет с огнём.