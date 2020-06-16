Игорь Трунов: Спутник Ада - автомобиль LADA!
ДТП Михаила Ефремова, кто ответит и что это даст?
Все истинные бедствия происходят из боязни мнимых. Понятно, пить за рулем нельзя, НО?! Столкнулись две машины, двух разных миров, двух разных судебных систем. Одну производят в странах с высокой материальной ответственностью изготовителя и именно огромные судебные иски заставили максимально совершенствовать системы авто безопасности, в том числе Chrysler и его «Jeep Grand Cherokee». Мощная рама из жесткого металла, на которую крепится кузов и низко расположенный двигатель при ударе смещается вниз, практически стопроцентная вероятность спасения от смерти в ДТП. Ефремовский «Jeep Grand Cherokee» - поврежден «нос», капот, до салона повреждение не дошло, сработали несколько подушек безопасности, никаких повреждений у водителя.
Другая страна с высокой коррупцией, и низкой оценкой стоимости жизни и как следствие - Фургон LADA Granta - ничтожная безопасность низкое качество металла, при незначительном ударе "железная банка", проламывается внутрь. Зоны сминаемости в конструкции остаются на уровне 80-х годов, узкий дверной проём, опасно смещены педали, пассажир защищён еще хуже. ДТП с автомобилем LADA Granta стабильно сопровождаются трупами в салоне. ДТП 08.06.20 в гармошку смята вся передняя часть, включая водительскую кабину, двигатель выехал в салон, а руль врезался водителю в грудную клетку сломал ребра, что привело смерти водителя.
Спутник Ада автомобиль LADA! Каждый день на дорогах страны происходит около 460 ДТП, из 50% российских автомобилей на дорогах страны, 37% LADA в которых стабильно гибнет 18 человек ежедневно. Одна и многих аналогий, Тольятти 21.04.20 водитель «Porsche Cayenne» превышая вылетел на «встречку», столкнулся с Фургоном LADA Granta, водитель которого вырезали, скончался на месте, водитель Porsche жив.
Что делать, как сократить количество смертей?! Борьба с пьянством, жесткая уголовная ответственность, рабочие ничего не меняющие инструменты и НИКОГДА не встающий вопрос судебной ответственность производителя «гробов на колесах». Можно челобитную большому чиновнику, но там коррупция еще с 90 годов миллиардные хищения в том числе тех денег, которые должны были быть вложены в безопасность. Российская судебная перспектива, жизнь оценивается в копейки и конечно защитит родного производителя и тогда остается одно, во всем виноват оппозиционный Ефремов, том числе и за 18 смертей каждый день?!