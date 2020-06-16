Империя Костюкова, или Как сделать миллионы на ЖКХ
Пандемия коронавирусной инфекции, заставившая мобилизовать и экономику страны, и общество в целом, поставила в совершенно новые условия целый ряд отраслей и сфер жизни российского социума. Особая ответственность и нагрузка в эти дни легла на врачей, транспортников, энергетиков, социальных работников, службы ЖКХ. Объемы услуг населению структурно изменились. Система поставки газа, света, тепла для граждан перешедшей на самоизоляцию страны проходит проверку на прочность. Несмотря на трудности, глава Правительства М.Мишустин дал поручение Минстрою и ряду других ведомств подготовить к 1 июля предложения по реконструкции и модернизации изношенной инфраструктуры в сферах тепло-, водоснабжение и водоотведения в регионах РФ. Все это хорошо и правильно, но есть вероятность того, что любители «попилить» коммунальный бюджет (об одной такой «команде» и пойдет речь в этом расследовании) постараются так или иначе хорошо нажиться на этом проекте.
Ни для кого не секрет, что сфера жилищно-коммунального хозяйства является синекурой для жуликов и махинаторов всех мастей. Точно так же как, например, строительство. Каждый год Прокуратура России сообщает более чем о 300 000 нарушениях в сфере ЖКХ и о возбуждении сотен уголовных дел. Как правило, преступные схемы направлены либо на вывод средств, полученных за уплату услуг, на оффшорные счета, либо на банальное воровство в результате незаконных сделок или замаскированное хищение средств, выделенных из бюджета. Но редко когда те или иные коррупционные схемы обильно подкрепляются документами и достоверной информацией, из которой наглядно видно, когда, где, кто, что, как и кому.
Громкие примеры у всех на слуху – афера в Ульяновске, когда 90 миллионов рублей коммунальных платежей ушли на подставные счета, вечный поставщик «чернухи» столичное ГБУ «Жилищник» (десятки уголовных дел по фактам фиктивных договоров, завышении на 50% тарифов на теплоэнергию и т.п.). Более глобальные – 4-хмиллиардные «проекты» вокруг «Новосибирскэнерго» находящегося под арестом экс-министра Михаила Абызова, многомиллиардные скандалы вокруг энергетических структур «Реновы» в Перми, Твери и Коми (в рамках дела Гайзера). Примеров не счесть.
Жилищная и коммунальная сфера Подмосковья – настоящий рай для подобного рода персонажей и их покровителей. Мы уже писали о махинациях вокруг ЖКХ в Балашихе, о беспределе застройщиков, о приватизации лесных участков в элитных местах для дальнейшего строительства, о нежелании районных властей решать проблемы мусорных свалок. Не стал, увы, исключением и Наро-Фоминский район. И сегодня мы вам расскажем и покажем, как можно украсть котельную, работающую сразу на несколько населенных пунктов и вывести бюджетные деньги (считай народные) в третьи фирмы, прикрывая все это чиновными и прокурорскими погонами самого разного уровня…
Оговоримся сразу: это абсолютно документированное журналистское расследование, на которое нас натолкнули упоминания в СМИ об одних и тех же лицах, фигурирующих в ряде скандалов в Нижегородской, Липецкой, Самарской, Новосибирской и иных областях. Когда мы начали собирать на них материалы, то оказалось, что самый «взрывной» по своей наглости, беззаконнию и дружбе с «оборотнями в погонах» сюжет случился неподалеку от Москвы. В 60 км по Киевскому направлению.
Котельная преткновения
Есть в Наро-Фоминском районе котельная №50. Находится она в бывшем рабочем поселке, а ныне городском поселении Селятино. Это самая большая котельная в районе (7 котлов) и одна из крупнейших во всем Подмосковье. Она дает горячую воду и отопление жителям Селятино и ряда соседних населенных пунктов. Здания ее возвели в 1966 и 1978 годах, и последние 30 лет она переживала знакомые всем проблемы. Изношенное оборудование и теплосети (средний показатель - 40%), отсутствие квалифицированных кадров, неукомплектованность рабочих смен и низкие зарплаты привели к тому, что последние 10 лет население Селятино живет как на пороховой очке. И это не метафора.
В 2012 году рванул один из бойлеров. Он так и не дождался ремонта, красиво описанного в «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Селятино на период 2011-2015 годов», утвержденной решением Совета депутатов городского поселения Селятино от 22.11.2011г. № 11/28 за подписью главы поселения Е.Н. Голубева. Нижняя стенка бойлера от времени истончилась настолько, что не выдержала высокого давления и лопнула. Лишь по счастливой случайности в момент аварии никого из сотрудников рядом не было и никто в результате взрыва не пострадал.
В сентябре 2015-го и в январе 2016 года ситуация повторилась – было еще два взрыва, а осенью начались систематические отключения горячей воды. Сохранять лицо г-ну Голубеву было трудно – в одном из своих интервью он заявил, что летом «котлы там капитально отремонтированы, приобретены дополнительные высокочастотные насосы».
Кто же занимался тогда котельной? Кому она принадлежала? В постановлении администрации Селятино №578 от 16 ноября 2012 года говорится, что «котельная №50 находится на балансе ООО «НТЭК». Вот с этого момента и с этой компании начинается наша история.
Сразу оговоримся: в ней будет очень много дат, имен, названий компаний, информации о долях. Но это нужно для того, чтобы наглядно показать, какой спрут опутал не только Наро-Фоминский район, но и другие регионы страны. Ну и, конечно, имена, фамилии, отчества, ибо «героев надо знать в лицо».
Согласно официальным документам, ООО «Наро-Фоминская тепло-энергокомпания» зарегистрирована 18 мая 2006 года в г. Наро-Фоминск Московской области. Но 06 сентября 2016 года юридический адрес был изменен на Саратовскую область, и это неспроста. Новый точный адрес: Саратовская область, Новоузенский район, г. Новоузенск, микрорайон 2-Й, д. 2 А пом. 1. Думаем, ни для кого не секрет, что чем дальше от центра, тем слабее контроль со стороны надзорных органов: и налоговой, и правоохранителей. А в случае возникновения проблем «решение вопроса» найти легче. Именно по этой причине был изменен юридический адрес ООО «НТЭК» перед началом процедуры «контролируемого банкротства» и описанной истории с котельной №50.
С 14 июля 2009 по 26 марта 2015 года генеральным директором ООО «НТЭК» был Сергей Михайлович Еремин (запомним это имя). 87,58% акций компании принадлежали самой ООО НТЭК, а остальные – ООО «Энергосервисная компания «Электромеханика», зарегистрированной в Санкт-Петербурге. В свою очередь, эта структура на 100% принадлежала ООО «Инфрахит Монтаж», также зарегистрированной в Питере. Ее гендиректором (и собственником) с 10 апреля 2012 года является Александр Михайлович Лопатко, который с 15 сентября 2014 возглавил и «Электромеханику» (ушел с должности 28 июля 2016 года). В этот же день ее купил и «Инфрахит Монтаж».
В 2015 году «Инфрахит Монтаж» покупает у ООО НТЭК (то есть, фактически, у себя) котельную за 108 млн рублей. Со стороны могло показаться, что в котельную и городское ЖКХ, наконец, пришел долгожданный инвестор, который поможет расплатиться с долгами перед «Газпром Межрегионгаз-Москва». Тем более что «Инфрахит монтаж» и «Электромеханика» появились в регионе вместе с новым главой района и его советником по ЖКХ Александром Валерьевичем Костюковым, человеком энергичным и, как писала местная пресса, взявшим под свой контроль денежные потоки населения за тепловую энергию.
Забегая вперед скажем, что г-н Костюков и его партнер Круглов Е.И. (о нем мы подробнее расскажем позже) и будут одними из главных героев нашего расследования.
Итак, схема завертелась. Самым интересным в первой сделке по котельной было то, что никаких денег «Инфрахит Монтаж» не платил.
Проходит буквально два месяца и 21 августа 2015 года ООО «Инфрахит Монтаж» во главе с г-ном Лопатко продает котельную некоему ООО «СК-Альянс», зарегистрированному в Санкт-Петербурге (договор купли-продажи № 01/КП/08-2015). А далее мы наблюдаем историю, поражающую цинизмом ее исполнителей. Все дело в том, что учредитель и директор ООО «СК-Альянс» Артем Якунин скоропостижно скончался 6 марта 2016 года, но поскольку наследники не заявили сразу о своих правах на доли этого юр. лица, фирма попала в поле зрения юриста Васильева С.В., получающего информацию о подобных ситуациях от нечистых на руку сотрудников налоговой инспекции г. Санкт-Петербург. Обстоятельства складываются идеально: можно от лица умершего директора подписывать любые документы, в том числе и задним числом. Никто подпись не оспорит, обстоятельства не прояснит. А в случае возникновения неудобных вопросов со стороны правоохранительных органов, всегда можно будет свалить все на покойника. Очень удобно.
Это и было реализовано С.В. Васильевым с подачи Костюкова и Круглова, настоящих циников и бескомпромиссных корыстолюбцев.
Со стороны покупателя на договоре купли-продажи задним числом ставится подпись покойного А.Якунина.
В 2015 году деньги, естественно, не оплачиваются, права на имущество не регистрируются, что довольно необычно при подобных сделках, но объяснение очень простое: договор купли-продажи можно задним числом подписать, а произвести регистрацию в Росреестре задним числом невозможно. Список полученного СК-Альянс выглядел внушительно. Приведем его полностью в том виде, как он значится в материалах уголовного дела (о нем – чуть позже):
1. здание (мазутонасосная), общей площадью 17,10 кв.м., кадастровый № 50:26:0200101:1183;
2.здание (мазутонасосная), общей площадью 51,8 кв.м., кадастровый № 50:26:0140601:861;
3. здание (ангар), общей площадью 406,2 кв.м., кадастровый № 50:26:0200101:1196;
4. здание (мазутонасосная), общей площадью 32,8 кв.м., кадастровый № 50:26:15:01037:001;
5. здание (склад реагентов), общей площадью 103,8 кв.м, кадастровый № 50:26:0200101:1182;
6. здание (насосная станция теплоснабжения), общей площадью 107,2 кв.м., кадастровый № 50:26:0200101:1165;
7. здание (подкачивающая насосная станция, теплоснабжения больничного городка), общей площадью 32,3 кв.м, кадастровый № 50:26:014601:1083;
8. здание (котельная), общей площадью 2500,50 кв.м., кадастровый № 50:26:0200101:1262;
9. земельный участок, общей площадью 4300 кв.м., кадастровый № 50:26:0200101:1117;
10. движимое имущество (насосы, подогреватели, вентиляторы и т.д.), указанное в перечне, являющимся приложением к договору купли – продажи.
Общая сумма договора составила чуть более 110 миллионов рублей.
Мертвые тоже пишут
Остановимся немного подробнее на ситуации вокруг ООО «СК-Альянс», в которой, как выясняется, мертвые обладают замечательным навыком ставить подпись на нужные документы уже после того, как оказались в гробу.
В начале марта 2016 года 27-летний директор ООО «СК-Альянс» Артем Якунин прилетает домой к родителям в Елизово, на Камчатку. 6 марта 2016 года он выходит на крылечко покурить – и у него внезапно останавливается сердце. Смерть наступает мгновенно, приехавшая скорая бессильна. 10 марта Петропавловский ЗАГС выдает свидетельство о смерти (серии I-МЛ № 572560) и – начинается самый беспредельный момент во всей этой истории.
До момента смерти Артем Якунин никого на должность генерального директора в установленном порядке не назначал, доли в Обществе не отчуждал, отношения по доверительному управлению имуществом ни с кем оформлены не были. А единственным наследником становится его родная сестра, Елена Скорик. В августе она подает заявление о вступлении в наследство нотариусу Нотариальной палаты Камчатского края Е.С. Мельниковой (наследственное дело № 29/2016). И в итоге становится единственной наследницей 100% капитала ООО «СК Альянс», что подтверждается свидетельством о праве на наследство по закону от 15.02.2019 (41 АА 0642130).
Но пока Елена Скорик грустила о потере и не знала о том, что делать с бизнесом брата, судьбу ООО «СК АЛЬЯНС» решили другие.
Застрельщиками выступили уже известные нам г-да С.В. Васильев и А.М. Лопатко, которые подобрали подходящее юр. лицо по заказу Костюкова и Круглова.
И машина закрутилась.
А теперь пара штрихов к портрету Круглова. Это старый соратник и партнер г-на Костюкова еще по самым первым энергетическим «проектам». Фигура номер 2 в громадной сети компаний, которые работают на человека номер 1, самого Костюкова. Они оба возглавляли ООО «Региональная энергетическая управляющая компания», Круглов стоял во главе ООО «Межрегиональный процессинговый центр», а затем и одноименного АО; АО «Единый информационный расчетный центр», ООО «Единая служба взыскания», АО «Домтелеком», ООО «Домком менеджемент». В этих (и многих других) ему принадлежало от 30 до 100% капитала. А его партнером выступал А.В. Костюков.
В августе 2017 года Костюков и Круглов приобретают у профессионального регистратора и продавца готовых фирм ООО «Юридическое агентство «КБ Эгида» ранее созданное юрлицо – АО «Атлантика» и 2 августа 2017 года ставят туда своего генерального директора, Лилиану Юрьевну Тен. Человек в доску свой – она побывала директором или конкурсным управляющим 24(!) компаний, в том числе и тех, где трудился генеральным директором еще один герой нашего расследования, Павел Николаевич Загайнов. Знакомый, в свою очередь, с г-дами Лопатко и Кругловым. Юрист которого, конечно же, совершенно случайно сегодня представляет в судах интересы… АО «Атлантика».
Оставим пока «Атлантику» и вернемся к «СК Альянс». 14 сентября 2017 года на свет является фальшивое решение за подписью УЖЕ покойного А.Якунина о назначении на пост генерального директора ООО «СК Альянс» некоей Татьяны Юрьевны Уховой (Мацко), 1973 года рождения. Гражданка Ухова относится к той категории людей, которых за скромные деньги в середине 2010-х годов нанимали на должность генеральных директоров компаний-пустышек за 30-40 тысяч рублей в месяц. При этом, убеждали их, никаких серьезных документов им подписывать не понадобится. До своего «директорства» в «СК Альянс» Ухова получала скромные деньги то в кадровом агентстве, то в «Псковвтормет», в других структурах.
На момент начала махинации Татьяна, работавшая оператором на телефоне, искала подработку. MLM-компании ее не привлекали, поэтому когда 27 августа 2017 года ей предложили по объявлению «ВКонтакте» поработать временным директором до продажи новой фирмы, ничего не подписывая и получая за это твердый оклад плюс 2-3 тысячи рублей за выход, она согласилась.
После первой фальсификации следует вторая, главная. Авторы схемы подают в Межрайонную ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, расположенную по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О, документы на государственную регистрацию изменений в отношении ООО «СК Альянс». Налоговики отчего-то поверили фальшивке и Ухова становится директором «СК Альянс», о чем в ЕГРЮЛ вносится соответствующая запись.
Затем, явно по указанию инициаторов проекта, Ухова приезжает в Санкт-Петербург и выдает доверенности на ряд людей, которых она, по ее словам, либо не видела, либо только слышала и знала только по именам. Потому что именно они звонили ей по мобильному телефону и давали инструкции. Так, она выдала доверенность на предоставление интересов «СК Альянс» в налоговых органах, а также передала ключи системы «банк-клиент» и документы по открытому счету некоей девушке Анне.
Она же выдала доверенность на имя П.Н. Загайнова, который готовит и предоставляет в территориальный отдел № 17 Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области комплект документов, необходимый для регистрации права собственности ООО «СК Альянс» на вышеуказанные объекты недвижимого имущества. Основанием служит тот самый договор купли–продажи от 21.08.2015 с ООО «Инфрахит Монтаж». И 2 октября 2017 года соответствующая запись в реестре появляется.
Далее события развиваются очень быстро. Уже 6 октября подпись генерального директора ООО «СК Альянс» Уховой появляется под договором купли–продажи недвижимого имущества № 01/КП/10-2017 с АО «Атлантика», которое якобы покупает все движимое и недвижимое имущество и оборудование котельной № 50 уже за 268 821 000 рублей. То есть, в 2,4 раза дороже, чем было продано ООО «Инфрахит Монтаж» в ООО «СК Альянс». Правда, впоследствии Ухова говорила о том, что этот договор она не подписывала. Значит, подпись на нем стоит поддельная?
И на этом этапе подпись мертвеца использовали еще раз. По доверенности от Татьяны Уховой было изготовлено и в дальнейшем предоставлено в Управление Росреестра по Московской области совместно с иными документами, необходимыми для государственной регистрации права собственности, Решение № 1/2017 единственного участника ООО «СК Альянс» Якунина А.А. (умершего, напомним, 6 марта 2016 года) от 05.10.2017 о согласовании крупной сделки между ООО «СК Альянс» и АО «Атлантика».
И три дня спустя, 9 октября 2017 года, Татьяна Ухова и Лилиана Тен подписывают акт приемки-передачи всего имущества котельной по данному договору. А 24 октября на основании представленных в Управление Росреестра по Московской области документов регистрируется право собственности АО «Атлантика» на вышеуказанный имущественный комплекс.
Деньги АО «Атлантика» «СК Альянс» заплатила. Но… всего 30 миллионов рублей, так как расчет в полном объеме в планы авторов схемы не входил. Причем все эти средства в течение нескольких дней были выведены Татьяной Уховой на счета фирм, связанных с г-ном Костюковым или подконтрольных ему. В частности, почти 23 миллиона было направлено на счета ООО «Строймонтажсервис» за капитальный(!) ремонт здания котельной в Наро-Фоминске, который был якобы проделан в 2017 году.
Мы не можем с точностью утверждать, но что-то подсказывает, что капитального ремонта этого объекта не было (кстати, какого объекта? Явно не «котельной №50», потому что на дату его заключения – 2 ноября 2017 года – котельная еще не была приобретена МУПом). Но предоставим уточнять эти нюансы компетентным органам, которые, возможно, заинтересуются результатами нашего расследования.
В итоге, преступная группа завладела имуществом «СК Альянс» на сумму более 100 миллионов рублей.
Кто, куда, кому и сколько
Финальный аккорд этой многоходовой комбинации ее участники поставили месяц спустя, 15 ноября 2017-го, когда АО «Атлантика» продала котельную наро-фоминскому МУП «Теплосеть» (договор №50К-2017). Стоимость сделки составила 270 млн рублей.
Скажем сразу, что продажа МУПу не была случайной. Начиная с 24 апреля того же, 2017 года пост гендиректора «Теплосети» занимал знакомый нам Сергей Еремин, который, напомним, в 2009-2015 годах стоял во главе ООО НТЭК, связанного с другими структурами Александра Костюкова и Евгения Круглова. И конечно, все 270 миллионов бюджетных денег за котельную были получены «Атлантикой» сполна.
Правда здесь возникает вопрос: МУП купил только котельную, без сетей и других неотделимых элементов. Возникает масса вопросов к руководству МУПа и Наро-Фоминского района – проверял ли кто-нибудь условия договора на технологическую целесообразность покупки? Ведь продавался не комплекс (как положено в таких ситуациях), а лишь часть. Все равно что двигатель на автомобиль, но в отсутствии шасси.
И еще одна важная деталь: АО «Атлантика» с Лилианой Тен во главе служила чем-то вроде транзитного пункта, через который средства, полученные в результате разных махинаций, не только «дела наро-фоминской котельной», распределялись на счета компаний, связанных с одним и тем же человеком. Александром Валерьевичем Костюковым. Еще раз просим набраться терпения – мы дадим только лишь некоторые примеры.
Итак, начали.
22 декабря 2017 года уходит:
- 82 млн. на счет ООО «Региональная лифтовая компания» (аффилирована А.В. Костюкову через АО «Коммунальщик»);
29 декабря 2017 года уходит:
- 6,1 млн. на счет АО «Арктика Сити» (единственный участник - ООО «Региональная энергетическая управляющая компания», 100% акций которой владеет А.В. Костюков);
- 11,5 млн. на счет ООО «Региональная энергетическая управляющая компания» (дополнительные комментарии излишни);
- 5 млн. на счет Страховой группы «Престиж-Полис» (основной бенефициар А.В. Костюков).
25 и 29 декабря 2017-го ушли 80 млн. на счета некоего ООО «Ковилет» (гендиректор и единственный владелец А.В. Костюков), а в феврале-марте двумя траншами еще 40 млн.
Были еще и три платежа 7, 13 и 24 марта 2018 года на счета АО «ДомКом Инвест» общим итогом на 39 млн. (гендиректор А.В. Костюков, единственный владелец АО «Арктика Сити»).
В частности, ООО «Ковилет», генеральным директором и 100% учредителем которого является Костюков А.В., начало процедуру добровольной ликвидации в середине апреля 2020 г. Ликвидатором назначен сам Костюков А.В.
С 2013 по 2016 гг. включительно у этой компании были нулевые обороты, не было сотрудников, затем поступили упомянутые транши на общую сумму 120 млн. руб., и обороты снова стали нулевыми, а теперь спустя 3 года компания и вовсе ликвидируется.
При этом, судя по опубликованной бухгалтерской отчетности, Костюков А.В. умудрился из полученных денег выплатить себе дивиденды. Т.е. фактически деньги из бюджета за котельную, которая принадлежала ООО «НТЭК», поступили в карман Костюкова А.В. в буквальном смысле слова.
То же самое происходит и небезызвестной компанией АО «ДомКом Инвест», которая с 22.04.2020 находится в процессе ликвидации. Что это, если не попытка замести следы?
Вообще, список собранных нами платежей на костюковский «куст» компаний обширен. Это и ООО «АДС» (аффилирована Костюкову через ООО «ДомКом Менеджмент»), куда 19 января 2018 года ушли 10 миллионов рублей. И ООО «АДС Советского района» - проводки от 26 февраля и 21 марта 2018-го на 30 с лишним миллионов, и 37 миллионов в рамках двух переводов от 7 и 13 марта 2018 года в ООО «РЛК» (аффилировано Костюкову через АО «Коммунальщик»). И так далее, и так далее… Деньги за актив не приходят ни к первому продавцу, ООО НТЭК, ни к «Инфрахит Монтажу». Они лежат на других счетах. Почему?
Тот же НТЭК банально продолжает набирать долги. Если бы ООО «НТЭК» продало котельную напрямую МУП «Теплосеть», то результат был бы совсем другим, а именно, вся сумма 268,8 млн. руб. попала бы в конкурсную массу ООО «НТЭК» и была бы распределена между кредиторами, в первую очередь налоговой инспекцией, во вторую – между прочими кредиторами. Но этого, как мы понимаем, не произошло.
О том, были ли со всех этих и остальных сумм уплачены все налоги, мы даже и не спрашиваем, ответ ясен заранее…
Две корзины для яиц Костюкова и Круглова
Но и после того, как на счета костюковских фирм упали 270 миллионов, щедро выделенных из бюджета Наро-Фоминского района за комплекс котельной №50, АО «СК Альянс» в покое не оставили. Было придумано еще два варианта комбинаций, один с участием ООО, а другой уже применительно к районному ЖКХ, которые позволяли «заработать» еще несколько десятков миллионов рублей.
Вариант №1. «Благородный шантаж». 10 декабря 2018 года, то есть спустя год после условной покупки «Атлантикой» у «СК Альянс» котельной, вдруг «проснулось» ООО «Инфрахит Монтаж». Напомним, его директор и владелец - близкий приятель Костюкова Александр Лопатко. Компания выставила претензию на сумму 100 930 310, 30 руб.
Вариант № 2. «Долги». Это вариант пошел в ход, когда потребовалось прикрыть факт рейдерства в отношении «СК Альянс». По настоянию авторов захвата Татьяна Ухова выдала в пользу подконтрольных Костюкову структур заведомо необоснованных обязательств (в том числе векселей) на сумму более 10 миллионов рублей.
В результате были инициированы судебные иски и последующая попытка банкротства АО «СК Альянс»: заявителем выступило ООО «Стройтранс» с суммой требований 356 895 (руб). И это понятно: группа Костюкова хотела замести следы. О том, что он «наследил» и здесь, говорит попытка назначения 21 февраля 2019 года на пост временного управляющего «СК Альянс» уже известного Сергея Владимировича Васильева, чью кандидатуру предложило ООО «Стройтранс» в своем заявлении о банкротстве. С 28 июля 2018 года этот господин, зарегистрированный в Санкт-Петербурге, на Северном проспекте, дом 20, кв.11 является конкурсным управляющим… ООО НТЭК. За его плечами должности в 45(!) компаниях и структурах. В 2015-2016 годах работал вместе с Костюковым в НП ОУК ЖКХ «Созвездие». А его супруге принадлежало 50% в ООО «Строймонтажсервис», куда, как вы помните, ушли 23 миллиона из «СК Альянс» из полученных от «Атлантики» 30 миллионов. Как говорится, все в дом.
И что интересно – заявления о выдаче судебных приказов на взыскание задолженностей по фальшивым векселям в адрес «СК Альянс» были выдвинуты АО «Атлантика» и ООО «Инфрахит Монтаж» одновременно, в апреле 2019 года. Что также наводит на вполне конкретные мысли.
Из описанного очевидно, что ряд сделок, совершенных между ООО «НТЭК», ООО «ИнфраХит Монтаж», ООО «СК Альянс», АО «Атлантика» и МУП «Теплосеть» - схема, реализованная А.В. Костюковым и Е.И. Кругловым, с единственной целью - присвоить полученные от продажи котельной средства, не допустив их распределения между законными получателями: бюджетом РФ и кредиторами ООО «НТЭК».
Об этом свидетельствует и необычно сжатые сроки перехода прав собственности на имущественный комплекс (2 месяца на переговоры и регистрацию 3-х сделок), и связь всех участников с Костюковым А.В. и Кругловым Е.И., и наличие подписантов-покойников в схеме, и попытка С.В, Васильева (конкурсного управляющего ООО «НТЭК») обанкротить ООО «СК Альянс», и главное – распределение полученных от МУП «Теплосеть» средств в пользу компаний прямо или косвенно, принадлежащих А.В. Костюкову и его партнеру.
Александр Валерьевич Костюков, несомненно, человек умный. И если когда-нибудь к нему придут поговорить сотрудники соответствующих органов, то расколоть его будет непросто. Как говорят, он никогда не кладет все яйца в одну корзину.
Вот и в случае с ЖКХ Наро-Фоминского района он заранее направил всю схему по двум векторам. Он разделил комплекс, поставляющий тепло жителям и предприятиям, на две части – собственно котельную и теплосети. Понятно, что одна без другой не могут функционировать и никому по отдельности не нужны – на это и делалась ставка.
Еще в 2015 году, когда Костюков был советником главы района по ЖКХ, ООО «НТЭК» передало в аренду сети (теплосети) в пользу ООО «Ресурсоснабжение». 1 сентября 2017 года ее покупает уже известное нам АО «Атлантика». Чуть ранее новый директор МУП «Теплосеть», Сергей Еремин, уже известный нам как один из ключевых игроков в этой схеме Костюкова, берет сети в аренду у «Ресурсоснабжения». Причем платит за аренду сполна. И снова деньги пошли на счета структур Костюкова и Круглова.
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Подведем некоторые итоги деятельности А.В.Костюкова, Е.И. Круглова и их команды только по сделке с котельной.
Сначала вспомним поименно ключевых участников схемы, а потом перейдем к цифрам.
Связи наших «героев» четко прослеживаются исходя из их ролей:
1. ООО «НТЭК» - конкурсный управляющий С.В. Васильев, юрист Костюкова. Он же:
- предложен в качестве конкурсного управляющего ООО «СК Альянс» при попытке фиктивного банкротства;
- получатель 23 млн. руб., отправленных со счета ООО «СК Альянс» за несуществующие работы на счет компании ООО «Строймонтажсервис», принадлежащей его супруге.
Есть основания считать, что эта сумма является гонораром С.В. Васильева за проделанную для Костюкова работу.
2. ООО «ИнфраХит Монтаж» - ген. Директор А.М, Лопатко. В АО «Жилсервис» (г. Александров) этот же человек назначен ген. директором, а учредителем является В.В. Пушкин, близкий А.В. Костюкову, номинальный учредитель многих подконтрольных ему компаний.
3. ООО «СК Альянс» - учредитель покойник, директор (Ухова Т.Ю.) номинал, имущество регистрировалось по доверенности П.Н.Загайновым – близким к А.В. Костюкову и Круглову Е.И. «поставщиком» номиналов.
4. АО «Атлантика» - ген. директор Л.Ю. Тен, номинальный директор и учредитель ряда его компаний.
А теперь об ущербе для государства. Цифры говорят сами за себя.
Первое. Долги ООО «НТЭК» в сумме 304,7 млн. руб., в том числе налоги 55,25 млн. руб., не погашены.
Второе. НДС к уплате с суммы 255,8 млн. руб. по договору между АО «Атлантика» и «СК Альянс» (268,8 млн. руб. – 13 млн. руб. стоимость земельного участка) в сумме 39,02 млн. руб. не оплачен.
Третье. Налог на прибыль с разницы между 268,8 млн. руб. и 108 млн. руб. в сумме 27,3 млн. руб. не оплачен.
Итого – прямой ущерб государству составил 55,25 + 39,02 + 27,3 = 121,57 млн. руб., не считая прочих кредиторов ООО «НТЭК», среди которых львиная доля – государственные компании.
Думаем, ни для кого не секрет, что подобную «схему» невозможно провернуть у всех на виду, не заручившись заранее поддержкой тех, в чьи обязанности входит следить за соблюдением законов, предотвращать преступления и преследовать преступивших закон.
Своих не сдаем
Казалось бы, при таком обилии криминальных сюжетов (а Костюков сотоварищи засветился во многих коммунальных триллерах, причем с участием сидящего под стражей экс-министра Михаила Абызова) крайне легко вывести преступников на чистую воду, воздать по заслугам, собственность вернуть законным владельцам, заполучить неуплаченные налоги и убрать коррумпированных чиновников всех мастей. Но нет, как показали дальнейшие события, ситуация в Наро-Фоминском районе чем-то сходна с серединой 90-х. Здесь криминал, пусть и в белых воротничках – лучший друг определенной части бывших и действующих сотрудников органов государственной власти. Дадим, как говорится, крупным мазком.
В 2019 году сотрудники «СК Альянс» решили все-таки восстановить правду. К тому моменту и положение зиц-директора Уховой стало более чем странным – ее бывшие кураторы периодически переставали общаться с ней и давать инструкции по телефону. Представители компании направили заявление о проведении проверки и возбуждения уголовного дела по всем вышеперечисленным фактам, начиная от подделки документов и заканчивая кражей активов на имя Начальника ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенанта полиции В.К. Паукова. Где изложили основные этапы дела со ссылками на все документы.
26 июля выходит постановление Следственного управления УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ. В Питер выезжает следователь, встречается с Уховой. Та говорит, что мало что знает, почти ничего не подписывала… Он встречается и с представителем АО «Атлантика», оперативно-следственные действия ведутся вплоть до 20 августа, когда, вдруг, следователю становится известно о том, что уголовное дело, по которому он активно работает, отменено еще 05 августа. Постановление об отмене задним числом подписывает городской прокурор, старший советник юстиции А.М. Пашков. Предлоги отмены сколь нелепы, столь и несостоятельны: дело, по словам Пашкова, не носит уголовного характера – это спор хозяйствующих субъектов, а потому чисто гражданско-правовой. Имущественный ущерб не подтвержден. В общем, стандартное «замыливание» дела.
Г-н Пашков, видимо, надеясь на неких высоких покровителей, нарушал закон «не чуя под собой земли», делал то, что говорили «сверху» без оглядки на закон и здравый смысл.
Как такое могло случиться? Дело в том, что такой покровитель действительно есть, хотя, по традиции для такого рода людей, он предпочитает «не светиться». Зовут его Александр Геннадьевич Лычагин, госсоветник юстиции 3 класса, до недавнего времени прокурор Астраханской области. Родился в 1976 году в подмосковном Жуковском. С 2010 по 2013 был прокурором… Наро-Фоминского района, а затем, до декабря 2015, зампрокурора Московской области. Именно он, как говорят, и позвонил Пашкову, попросив прикрыть дело. Кстати, по имеющейся в нашем распоряжении информации, об этом же рассказывал «среди своих» и Костюков.
Но «наследил» Александр Лычагин не только в родном Подмосковье и Наро-Фоминске. «прославился» он явно нетрудовыми доходами и на последнем месте работы, в 30-м регионе. Вот цитата из открытого письма (февраль 2020 г.) его нынешних подчиненных на имя Генерального прокурора России: «Кадровая политика прокурора области привела к провалам в работе надзорного ведомства. Подтверждением этого является недавний визит заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по ЮФО РФ Кикотя А.В., который вскрыл вопиющие факты бездействия и беззакония в сфере ЖКХ со стороны прокурора Лычагина А.Г.». Сотрудники областной прокуратуры открыто заявляли: «В сфере надзора за процессуальной деятельностью органов следствия имеются факты незаконного возбуждения, а также прекращения уголовных дел, имеющий общественный резонанс на уровне субъекта Российской Федерации». Проще говоря, облпрокурор покрывал тех, кого надо было покрывать, и гнобил неугодных. Первые, надо полагать, не скупились на ответную благодарность… При этом сам Лычагин по итогам года бодро рапортовал о возбужденных летом 2019 года уголовных делах по преступлениям в сфере ЖКХ, 26 из которых в отчётном периоде было направлено в суд.
В результате 16 марта Генпрокуратура начала проверку служебной деятельности Лычагина в части многочисленных фактов кадровых репрессий и источников доходов на приобретение яхты и прибрежного коттеджа в элитном поселке. Проверка завершилась закономерно: Лычагин был отправлен на пенсию, получив, правда, 20 месячных должностных окладов с доплатой за классный чин.
О его новом трудоустройстве в эпоху коронавируса уже в статусе пенсионера пока ничего неизвестно. Но вряд ли позолоченный «парашют» и тихий отъезд из Астрахани принесут г-ну Лычагину искомое спокойствие. Он стал обычным «гражданским», как и большинство россиян, а потому должен нести всю меру ответственности, в т.ч. и уголовной, за свои деяния. Он не экс-президент страны и даже не судья в отставке. Никакой неприкосновенностью бывший прокурор Лычагин не обладает. Кстати, совсем недавно, по представлению СледКома, сняли неприкосновенность с 6 судей. Одного обвинят в разбое, другого в мошенничестве и посредничестве при крупной взятке…А у Лычагина «скелеты» покрупнее будут. Тем более что все материалы по связанным с ним делам абсолютно доступны (и только об одном мы рассказали). Так, может, подчиненным Бастрыкина пора уже и конюшни прокуратуры почистить, а не только суд?
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А в целом, конечно, надо признать, что прокуроры, бизнесмены, юристы, судьи – неплохая основа для преступной империи. Качественная. Но о других эпизодах жизни костюковской паутины и участии в ней порой известных персон мы расскажем в другой части этого расследования.
А в завершении этой, отметим – наша главная задача – не только показать криминальные схемы в ЖКХ и назвать участников поименно, чтобы специалисты, увидев эту информацию, получили повод к побуждению для возбуждения. Но возбудиться должны не только правоохранители, но и все общество, мы все. По некоторым оценкам, до 35% всех средств, крутящихся в сфере ЖКХ так или иначе имеют коррупционную или противоправную составляющую. И государству, помимо хлопот с коронавирусом, надо очень хорошо подумать и решить, что ему важнее – продолжать душить граждан налогами, запретами, ограничениями и прочими драконовскими мерами, не предлагая ничего, что бы конструктивно улучшило жизнь, или хотя бы навести порядок в сфере ЖКХ. Цифры ущерба, которые терпят ежедневно граждане (и государство) колоссальны. Еще в 2011 году глава МВД говорил о том, что только по одному параметру – завышенным тарифам - ущерб составляет примерно 40 миллиардов рублей в год! Чтобы понимать масштабы, приведем простой пример, тоже по одному параметру. В России около 60 тысяч километров магистральных теплотрасс. Треть – в изношенном состоянии. В год меняют менее 1% протяженности. На всю замену надо 2,5 трлн рублей. 1% = 25 миллиардам. Если прикрыть воровство и коррупцию в ЖКХ, то можно было уже на одну статью бюджета не только теплоцентраль заменить, на заодно и всю страну газицифицировать и реновацию провести. Но… 40 миллиардов по одному параметру… Чувствуете масштабы воровства? А сколько таких «параметров» всего? И вряд ли ситуация сегодня принципиально изменилась, потому что костюковых и лычагиных в нашей стране – легион.
Ну, и напоследок. Все выше сказанное - это только начало описания «похождений» господ Костюкова А.В. и Круглова Е.И., нам есть, что рассказать вам и показать, но, чтобы не перегружать вас чтением, мы решили сделать из этой истории сериал. Так что продолжение следует…