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15 июня 03:20
Григорий Юдин: Коммунисты всё говорят правильно
Юдин Григорий

Социолог

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Григорий Юдин: Коммунисты всё говорят правильно

Григорий Юдин: Коммунисты всё говорят правильно

Поскольку Владимир Путин решил слукавить в ответ на заявление Коммунистической партии о том, что новая Конституция делает власть Президента безграничной, нужно сделать пояснение. К сожалению, не все разбирались в этих поправках, они неслучайно такие гигантские. Дело в том, что Путин и его команда хорошо знают, что это дополнительное расширение и без того огромной президентской власти – непопулярная идея в России сегодня, и поэтому пытаются её всячески спрятать.

Путин заявил, что «существенная часть полномочий отдается парламенту», потому что «теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте конституции не имеет права их отклонить». Путин отсылает к новой версии статьи 112, согласно которой, действительно, «Президент не вправе отказать в назначении на должность» вице-премьеров и министров, чьи кандидатуры утверждены Думой.

Звучит сильно, правда? Сам Президент - и «не вправе»! Наверняка тот, кто ограничивает Президента – он сильнее Президента, верно?

А теперь посмотрим, нужно ли вообще Президенту это право. Итак, Президент предлагает Думе кандидатуру премьер-министра. Дума эту кандидатуру утверждает. А потом премьер предлагает Думе кандидатуры министров и – хлоп! А там такие кандидатуры, которые Президенту (он только что сам предложил кандидатуру этого премьера) поперёк горла. Какова вероятность такого сценария?

Давайте представим наглядно. Путин предлагает Думе кандидатуру нового премьера – скажем, Мишустина. А Мишустин берёт – и предлагает Думе в качестве министра обороны Николая Платошкина (раз уж мы о коммунистах заговорили).

Ой! А так теперь нельзя. Теперь министра обороны назначает сам Президент. Вообще без всякой Думы и без премьера. И министра внутренних дел назначает. И иностранных дел. И вообще чуть не половину правительства.

Ну ладно, предположим, взбесившийся Мишустин предлагает Думе Платошкина в качестве хотя бы министра труда. И Дума его действительно утверждает. И Путин действительно не может её ослушаться. Идёт и как миленький подписывает указ о назначении Платошкина.

А потом через полчаса подписывает следующий указ – о снятии Платошкина с должности. А как же Мишустин? Ой! А по новой Конституции его спрашивать уже необязательно.

А ещё через полчаса Путин отправляет в отставку самого Мишустина. Но ведь тогда ему придётся убирать всё правительство? Ой! А по новой Конституции он может просто убрать премьера, и всё. И предложить Думе нового, который, посмотрев на судьбу предыдущего, точно не станет упорствовать. Скажем, Медведева.

А если Дума упрётся и не захочет утверждать Медведева? А тогда его назначит сам Путин, не спрашивая никакую Думу.

Но ведь это будет значить, что Дума будет избираться заново – и если народ будет недоволен распоясавшимся Президентом, то сможет выбрать ещё более оппозиционную Думу, которая… Ой! А теперь никаких перевыборов Думы может и не быть. Если Президент решит, что новая Дума будет хуже действующей, то он может просто оставить действующую. Прямо так и написано в Конституции: хочет – оставляет, не хочет – разгоняет.

Ну ладно, а что мешает Думе упереться и потребовать от Медведева всё равно назначить Платошкина министром труда? Вот Медведев предложит министром какого-нибудь Котякова, а Дума его возьмёт – и отклонит три раза. Ведь без неё Путин не может своего человека поставить?

Ой! А теперь, по новой Конституции, может. Дума три раза голосует против Котякова, после чего Путин берёт и назначает Котякова по представлению Медведева.

Но в конце концов, может же Дума взбунтоваться и вообще отказаться утверждать медведевских министров? Что это за издевательство над ней такое?? Ведь Путин не может их просто сам назначить? Ой! А по новой Конституции может. Если Дума их три раза не утвердила, он их назначит без всякой Думы. После чего может просто распустить Думу за строптивость. А может и не распускать – вдруг народ выберет ещё более злую Думу? Пускай посидят в своём потешном парламенте, всё равно работать будет правительство, которое Медведев предложил, а Путин назначил.

Я даже не буду утомлять вас тем, насколько в новой версии Конституции расширяются полномочия Президента по отношению к Конституционному Суду, Совету Федерации и так далее.

Этот проект Конституции был ультрапрезидентским ещё до поправки об «обнулении» 10 марта. Более того, это проект для эшелонированной обороны Президента от парламента. Его автор явно видит перспективу поражения на парламентских выборах и потери контроля над Думой – и для этого выстраивает себе возможности назначать Правительство, вообще не интересуясь мнением Думы и народа.

Так что коммунисты всё говорят правильно.

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